Cách rã đông thực phẩm ngày Tết cực an toàn trong vài phút, bạn chỉ ước biết sớm hơn

Chuyên gia nói gì 15/02/2018 11:37

Những ngày cận Tết, hầu hết các gia đình đều có thói quen trữ thức ăn trong tủ lạnh để dùng dần. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rã đông thực phẩm đúng cách và nhanh chóng.

Các chị em nội trợ thường mua nhiều thức ăn hơn vào ngày cuối năm để dùng dần trong những ngày Tết. Việc trữ thực phẩm trong tủ lạnh sẽ giúp bạn tiết kiệm không ít thời gian khi chuẩn bị món ăn đãi khách. Tuy nhiên, làm cách nào để rã đông thực phẩm nhanh và an toàn thì không phải ai cũng biết.

Nếu rã đông không đúng cách sẽ khiến thực phẩm mất đi những giá trị dinh dưỡng vốn có, thậm chí có thể gây biến chất ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là những cách rã đông thực phẩm vừa nhanh vừa an toàn, chị em không thể bỏ qua:

Cách rã đông thực phẩm nhanh và an toàn

Rã đông dưới vòi nước

Đây là cách rã đông truyền thống an toàn được nhiều người áp dụng. Trước khi thực hiện phương pháp này, bạn nên cho thực phẩm vào hộp nhựa hoặc túi ni lông để tránh làm mất chất dinh dưỡng. Sau đó cho thực phẩm vào thau nước để rã đông và cứ vài phút lại thay nước 1 lần.

Cách rã đông thực phẩm ngày Tết cực an toàn trong vài phút, bạn chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 1
Bạn nên chia thực phẩm thành những phần nhỏ, mỗi lần dùng chỉ cần rã đông với nước - Ảnh: Internet

Để rút ngắn thời gian rã đông, bạn chỉ cần bỏ một ít gừng băm nhỏ và muối vào nước, thực phẩm sẽ được rã đông nhanh chóng, đồng thời giúp thực phẩm tươi ngon hơn.

Tuy nhiên, với phương pháp này, bạn nên sử dụng hết phần thực phẩm đã rã đông, không nên bỏ lại vào tủ lạnh. Bạn cũng không nên sử dụng nước nóng vì sẽ khiến thực phẩm nóng lên, tạo môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển.

Rã đông bằng nồi kim loại

Cách rã đông thực phẩm này chỉ mất khoảng 5 phút thực hiện. Chị em cần chuẩn bị 2 nồi kim loại, đặt úp nồi thứ nhất xuống, nồi thứ hai bạn thêm vào một chút nước ấm. Sau đó để miếng thịt đã bọc túi ni lông vào giữa hai chiếc nồi. Chờ khoảng vài phút để thịt rã đông là có thể lấy ra chế biến.

Cách rã đông thực phẩm ngày Tết cực an toàn trong vài phút, bạn chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 2
Đây là cách rã đông nhanh và an toàn ít người biết đến - Ảnh: Internet

Rã đông trong lò vi sóng

Đây là cách rã đông nhanh nhất nhưng nó chỉ áp dụng trong trường bạn có thể chế biến thực phẩm ngay sau khi rã đông. Bạn cho phần thịt, cá cần rã đông vào hộp hoặc dĩa chuyên dùng cho lò vi sóng, quay trong 3-5 phút là được.

Với phương pháp này, tuyệt đối không để thực phẩm quá lâu sau khi rã đông để tránh vi khuẩn sinh sôi, phát triển làm biến chất, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách rã đông thực phẩm ngày Tết cực an toàn trong vài phút, bạn chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 3
Với phương pháp rã đông này, bạn nên chế biến ngay sau khi thực hiện - Ảnh: Internet

Rã đông ngay trong ngăn mát tủ lạnh

Đây là cách rã đông dễ nhất và an toàn, bạn có thể áp dụng ngay. Trước khi chế biến món ăn, bạn chỉ cần lấy phần thịt, cá từ ngăn đá tủ lạnh để vào ngăn mát cho đến khi khối thịt mềm ra là được.

Trên đây là cách rã đông thực phẩm an toàn ngày Tết, chị em nên “bỏ túi” ngay để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé!

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