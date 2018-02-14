Cứ lót dạ những thực phẩm này trước khi uống rượu bia thì đảm bảo tiệc tùng thâu đêm cũng không say

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , bạn có thể tránh được tình trạng này một cách dễ dàng bằng việc ăn lót dạ những thực phẩm quen thuộc như nấm, đậu phụ… trước bữa tiệc.

Trong dịp lễ Tết, rượu bia là thức uống không thể thiếu trong những bữa tiệc cùng gia đình và bạn bè. Trong trường hợp bạn không có tửu lượng tốt thì rất dễ rơi vào tình trạng “uống quá chén” và say khướt. Vậy làm sao để uống rượu bia không say?

Dưới đây là những thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa tác hại của bia rượu, bạn nên “bỏ túi” ngay để bảo vệ sức khỏe nhé!

Bên cạnh đó, việc ăn lót dạ một số thực phẩm này giúp giảm độ cồn của bia rượu, nhờ đó giúp giảm bớt tác hại của thức uống này đối với dạ dày.

Những thực phẩm giúp uống rượu bia không say

Các món khoai

Trước khi uống bia rượu, bạn nên ăn một ít khoai lang, khoai tây hoặc khoai sọ đều được. Những thực phẩm này đều chứa hàm lượng lớn carbohydrate, chất này sẽ làm giảm độ cồn trong rượu bia khi cơ thể hấp thụ.

Bên cạnh đó, các món ăn được chế biến từ khoai còn chứa nhiều vitamin B, có khả năng bù đắp kịp thời lượng vitamin B1 cơ thể thiếu hụt do uống bia rượu gây ra.

Bạn nên ăn một chút khoai để hạn chế tình trạng say rượu - Ảnh: Internet

Sữa nóng

Uống một ly sữa nóng trước khi bắt đầu uống bia rượu là một trong những cách hiệu quả nhất giúp làm chậm quá trình hấp thụ chất cồn trong cơ thể. Nhờ đó mà tửu lượng của bạn cũng được nâng cao hơn.

Đậu phụ

Những dưỡng chất có trong đậu phụ rất tốt cho dạ dày, đồng thời kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, hàm lượng lớn chất cysteine ​​axit amin trong đậu phụ có tác dụng giải độc dạ dày hiệu quả, đồng thời giúp đào thải bia rượu ra ngoài nhanh chóng hơn.

Không chỉ bổ dưỡng, đậu phụ còn giúp giải rượu hiệu quả - Ảnh: Internet

Nấm

Những người thường xuyên uống rượu, bia nên tạo thói quen ăn nấm trước khi nhậu để giảm tác hại của rượu đối với dạ dày.

Những dưỡng chất trong nấm như kali, canxi cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể có tác dụng giải độc rượu, giúp thúc đẩy lưu thông máu, hạ huyết áp, bảo vệ dạ dày…

Bánh mì

Bánh mì là thực phẩm bạn không thể bỏ qua nếu muốn phòng tránh tình trạng say bia, rượu trong những bữa tiệc ngày Tết. Bánh mì chứa một lượng lớn carbon có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể giúp hấp thụ hết chất cồn, nhờ đó ngăn ngừa hiệu quả tình trạng say rượu.

Nhâm nhi một chút bánh mì trước khi uống bia, rượu sẽ giúp bạn 'ngàn chén không say' - Ảnh: Internet

Trên đây là những thực phẩm bạn nên ăn trước khi uống bia rượu để hạn chế tình trạng say khướt, hãy thử áp dụng ngay nhé! Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về kết quả đấy!