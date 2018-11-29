Bạn sẽ không bao giờ đổ bỏ nước vo gạo nếu biết trước những tác dụng tuyệt vời này

Dưới đây là những công dụng đặc biệt hữu ích trong nhà bếp của nước vo gạo:

Nhiều chị em thường có thói quen đổ bỏ nước vo gạo sau mỗi lần nấu cơm mà không hề biết rằng nó có thể mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời. Không chỉ được tận dụng để làm đẹp da mà nó còn giúp khử mùi tanh của cá, làm sạch bát đĩa… một cách nhanh chóng.

Bạn thường mất nhiều thời gian để khử mùi tanh cá, giờ đây chỉ cần sử dụng nước vo gạo, mùi tanh sẽ được xử lý cực nhanh chóng. Cách làm vô cùng đơn giản, trước khi nấu, bạn rửa sạch cá rồi cho vào nước vo gạo trong khoảng 15 phút. Cuối cùng bạn rửa lại bằng nước sạch và để ráo trước khi nấu sẽ giảm bớt mùi tanh cá, giúp món ăn thơm ngon hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không nên ngâm quá lâu sẽ làm cá bong da hoặc mất đi độ tươi.

Bạn thường mất nhiều thời gian để khử mùi tanh cá - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch dầu trong chai

Nhiều chị em thường tận dụng những chai dầu đã dùng hết để đựng các loại hạt hoặc mật ong, dầu dừa... Để làm sạch chúng hoàn toàn, bạn có thể đổ nước vo gạo vào đầy chai, ngâm từ 10-15 phút. Sau đó, dùng tay lắc thật mạnh chai nước nhiều lần, dầu mỡ có trong chai sẽ được tẩy sạch. Bạn chỉ cần rửa lại với nước sạch hoặc nước rửa chén là được.

Để làm sạch dầu trong chai, bạn có thể đổ nước vo gạo vào đầy chai, ngâm từ 10-15 phút - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch bát đĩa

Nước vo gạo có thể thay thế cho nước rửa chén chứa nhiều hóa chất để làm sạch bát đĩa một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần sử dụng một chiếc khăn có độ cọ xát tốt, sau đó nhúng vào nước vo gạo để rửa bát đĩa. Sau khi rửa, tráng lại qua nước nóng sẽ thấy bát đĩa vô cùng sạch sẽ.

Làm sạch xoong nồi để lâu hoặc bị cháy

Một số loại xoong nồi làm bằng chất liệu nhôm, gang, inox… để lâu ngày không cọ rửa thường bị rỉ sét có thể dùng nước vo gạo để làm sạch. Bên cạnh đó, nếu bạn chẳng may làm cháy dụng cụ nấu nướng trong quá trình đun nấu, có thể sử dụng nước vo gạo để cọ sạch. Sau đó rửa lại bằng nước, bạn sẽ thấy nồi sáng bóng hơn bình thường.

Bạn có thể sử dụng nước vo gạo để cọ sạch xoong nồi bị cháy - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm cho ốc nhả sạch đất bùn

Cách đơn giản nhất để làm sạch ốc trước khi luộc là ngâm ốc trong nước vo gạo khoảng 1-2 tiếng, tất cả chất bùn và nhớt trong miệng ốc sẽ tự động nhả ra. Cuối cùng bạn rửa sạch lại với nước là được.