3 cách đơn giản bảo quản cơm thừa không bị ôi thiu, vứt bỏ chẳng khác nào "phí của trời"

Cơm khi ăn không hết, chị em đừng vội vứt đi kẻo "tội", thử áp dụng những mẹo này bảo quản cơm thừa qua đến ngày hôm sau cơm vẫn thơm ngon như cơm mới nấu.

Để cơm trong nồi ở chế độ giữ ấm

Đây là phương pháp giúp kéo dài thời gian bảo quản cơm trước khi ăn trong trường hợp bạn nấu quá sớm. Nếu chưa ăn ngay hoặc có việc bận đột xuất thì bạn chỉ cần để nồi cơm trong nồi và chọn chế độ giữ ấm là được.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Bạn cũng không nên để cơm trong nồi quá lâu vì như vậy cũng sẽ mất ngon. Ngoài ra, nó cũng gây tốn điện và giảm tuổi thọ của nồi.

Ảnh minh họa: Internet

Cho cơm vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh

Sau khi ăn cơm xong, bạn lấy hết cơm trong nồi và cho phần cơm còn dư đó vào trong hộp, đậy kín lại và bỏ vào tủ lạnh. Bạn chỉ cần để ở ngăn mát thôi, với nhiệt độ thấp trong tủ thì vi khuẩn gây hại khiến cơm bị hỏng sẽ không được sinh ra. Do đó, cơm vẫn được bảo quản, không bị ôi thiu. Nhưng nếu muốn lấy ra ăn thì bạn phải quay trong lò vi sóng hoặc hấp lại nhé.

Hơn nữa, khi bảo quản cơm bạn cũng tuyệt đối tránh trường hợp để cơm và thức ăn chung hoặc thức ăn dính vào. Vì như thế cơm sẽ nhanh thiu do hấp thụ hơi nước ở những món ăn khác. Nói chung, muốn bảo quản cơm thì tốt nhất nên để nó riêng ra, không chung chạ với bất kì đồ ăn nào kể cả đó có là món ăn khô.

Ảnh minh họa: Internet

Bỏ muối vào cơm

Đây là một mẹo dân gian giúp bỏa quản cơm được người xưa thường xuyên áp dụng. Khi nấu cơm, bạn hãy bỏ một nhúm muối để tăng hương vị cũng như kéo dài thời gian bảo quản cơm.

Muối có khả năng ức chế các vi sinh vật khiến cơm lâu bị ôi thiu hơn. Ngoài ra, muối còn làm giảm các ảnh hưởng của enzyme gây hư hỏng cơm.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng giấm ăn với tỷ lệ 2ml giấm : 1,5 kg gạo để thay cho muối, giúp cơm lâu hỏng hơn.

Để cơm bóng mượt và thơm ngon, bạn có thể thêm một thìa dầu ăn, dầu dừa hoặc dầu mè vào nồi trước khi cắm cơm.

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