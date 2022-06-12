2 cách luộc dạ dày ngon, giòn sần sật ăn một lần là mê mà chị em nào cũng phải lưu lại, sau này không sợ luộc dạ dày bị hôi, dai, không ngon

Đặc biệt, độ giòn giòn có chút hơi dai của dạ dày là điểm thu hút người thưởng thức nhất. Trong các món đó thì luộc dạ dày là cách chế biến quen thuộc và gần gũi nhất. Món này không chỉ dân nhậu mà chị em phụ nữ cũng thích mê.

Dạ dày là một trong những bộ phận nội tạng của lợn được rất nhiều người thích vì chế biến được thành các món ăn ngon khác nhau, có thể đem luộc dạ dày, nướng, hấp, xào, hầm, ăn lẩu... Mỗi món ăn từ dạ dày để có sức hấp dẫn riêng.

Tuy nhiên nhiều người phải thắc mắc, vì sao mình luộc dạ dày tại nhà không được trắng thơm và giòn như ở ngoài hàng. Thậm chí có lúc luộc dạ dày còn bị thâm và dai trông kém thẩm mỹ.

Chấm dạ dày luộc với nước mắm chua cay pha chút hành khô, hạt tiêu rồi nhâm nhi cùng vài cọng rau húng chó, mùi tàu... thì chẳng còn gì thú vị bằng.

Cách chọn dạ dày heo ngon

Ảnh minh họa: Internet

Để có một món ngon từ dạ dày heo thì công đoạn lựa chọn thực phẩm vô cùng quan trọng.

Màu sắc: Chiếc dạ dày ngon phải có màu sắc đồng nhất, không có màu lạ, thường mặt sau của chiếc dạ dày sẽ có màu nâu nhạt, mặt trong màu trắng hơi đục có một lớp màng, lớp màng này sẽ được loại bỏ khi sơ chế.

Độ dày: Độ dày của dạ dày sẽ quyết định rất nhiều đến độ giòn và thơm của món ăn đó. Độ dày lý tưởng là từ 2-3 cm, nếu mỏng hơn món ăn của bạn có thể sẽ bị dai đấy. Độ dày này còn thể hiện đây là một con lợn to khỏe và sẽ khiến bạn hài lòng với món ăn của mình.

Nguồn gốc: Món ăn của bạn sẽ vừa ngon vừa đảm bảo an toàn khi bạn biết được chiếc dạ dày này được lấy từ một con heo khỏe mạnh, tránh hàng không rõ nguồn gốc để đảm bảo cho sức khỏe cả gia đình

Làm sạch dạ dày

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi mua được dạ dày ngon, bạn cần phải sơ chế sạch sẽ. Sơ chế đúng cũng giúp dạ dày trắng và giòn hơn khi luộc.

Dùng dao sắc lọc sạch các phần mỡ thừa bám xung quanh dạ dày, rửa sạch phần bề mặt với nước. Sau đó, cho 1 thìa bột mì vào, dùng tay bóp đều dạ dày. Vì bột mì gồm nhiều hạt bột nhỏ li ti nên có thể giúp làm sạch các chất nhờn bên của dạ dày. Bạn cũng có thể thêm bột mì nếu muốn rồi bóp cho đến khi toàn bột chất nhờn của dạ dày sạch hoàn toàn.

Lộn mặt trong của dạ dày, thêm 1 thìa bột mì, tiếp tục bóp rồi thêm 3 muỗng canh dấm vào, bóp rồi để yên từ 1-2 phút, sau đó rửa sạch lại hoàn toàn với nước. Sau 2-3 lần rửa với nước, dạ dày heo đã sạch hoàn toàn. Giờ bạn chỉ việc dùng dạ dày để nấu món mình thích. Dạ dày đảm bảo trắng giòn, không còn mùi hôi.

Luộc dạ dày

Luộc dạ dày theo cách truyền thống

Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: Muối, gừng, giấm, rượu trắng

Cách luộc dạ dày:

- Dạ dày sau khi làm sạch thì cho vào nồi, sau đó đổ nước lạnh vào sao cho ngập dạ dày. Thêm 1 thìa muối, một củ gừng đập dập, 1 thìa giấm, một ít rượu trắng.

Gừng có vai trò làm cho dạ dày thơm hơn. Còn giấm sẽ giúp dạ dày trắng, giòn. Rượu cũng hỗ trợ khử mùi hôi của dạ dày.

- Sau đó đậy vung đun khoảng 20 phút, mở vung lấy đũa xiên thử vào miếng dạ dày thấy mềm là được. Dạ dày sau khi luộc chín thì vớt ra ngâm ngay vào bát nước lạnh để dạ dày được trắng và giòn.

Luộc dạ dày ngon theo công thức 3 sôi 4 lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Sơ chế và luộc bao tử heo

Sơ chế dạ dày heo thật sạch, để ráo. Sau đó đun một nồi nước thật sôi sau đó thả dạ dày vào.

Lưu ý: Để dạ dày giòn, trắng, ngon thì nồi phải nhiều nước, sao cho nước ngập toàn bộ miếng dạ dày. Và để nước thật sôi mới cho dạ dày vào.

Làm lạnh dạ dày heo

Bạn đợi nước sôi lăn tăn trở lại thì vớt dạ dày ra nhúng vào bát nước đá lạnh để sẵn, sao cho nước ngập mặt dạ dày.

Khi dạ dày nguội, bạn lại tiếp tục cho vào nồi nước đang sôi trên bếp, đợi đến sôi lăn tăn lại vớt ra và làm giống hệt như lần đầu tiên. Cứ thế, bạn làm thêm 1 - 2 lần nữa là xong.

Mẹo nhỏ:

Ở lần ngâm đá lạnh cuối cùng, bạn nên pha thêm một ít chanh và giấm vào nước đá lạnh. Chanh và giấm sẽ giúp làm dạ dày trắng và mềm hơn đấy.

Dạ dày heo sau khi luộc, để nguội rồi cắt miếng và cho vào dĩa. Dùng rau thơm để trang trí cho món ăn thêm đẹp mắt và ăn kèm với nước mắm.

Các món khác chế biên từ dạ dày

Dạ dày xào dưa muối

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Dạ dày heo: 1 cái

Dưa muối: 2 bát

Cà chua chín: 1 quả

Hành khô: 2 củ

Gia vị

Cách làm

Bước 1: Làm sạch nguyên liệu: Bạn xem lại cách làm sạch dạ dày ở phía trên nhé

Bước 2: Đặt chảo lên bếp cho một ít dầu ăn, đến khi dầu nóng lên thì cho hành khô đã băm nhỏ vào phi thơm

Bước 3: Đổ dạ dày đã thái thành từng miếng vừa ăn vào xào. Chú ý: Bạn nên đảo đều tay ở lửa to để miếng dạ dày được giòn hơn. Sau đó lấy dạ dày ra một đĩa riêng.

Bước 4: Cho dưa chua và cà chua vào xào chung. Đến khi vừa ăn thì đổ dạ dày vào đảo đều rồi tắt bếp.

Trong quá trình nấu bạn nêm gia vị cho vừa ăn nhé. Để món ăn thêm đậm đà hương vị và đẹp mắt, sau khi lấy ra đĩa bạn hãy rắc một lớp tiêu mỏng lên trên nhìn món ăn của bạn sẽ vô cùng hấp dẫn đó.

Dạ dày hầm tiêu xanh

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Dạ dày heo: 1 cái

Tiêu xanh (chưa xay): 50 gam

Dừa tươi: 1 quả

Nấm rơm: 200 gam

Củ sen: 500 gam

Gia vị, gừng tươi

Cách làm

Bước 1: Làm sạch dạ dày heo theo những bước ở trên.

Bước 2: Cho gừng đập dập vào nồi nước đun sôi. Sau đó cho dạ dày vào trần qua rồi vớt ra cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Cho tiêu xanh đã rửa sạch vào giã nhuyễn cho tiêu được thơm

Bước 4: Ướp dạ dày heo với tiêu xanh đã giã nhuyễn, cho thêm hành khô băm nhỏ, 2 thìa cafe muối, 2 thìa cafe nước mắm, 2 thìa cafe đường sau đó trộn đều để trong 30 phút để dạ dày thấm đều gia vị.

Bước 5: Bắc chảo lên bếp cho thêm một ít dầu, đợi dầu nóng cho hành khô đã băm nhỏ vào phi thơm. Đổ dạ dày heo đã ướp vào xào săn, chú ý xào đều tay với lửa to.

Bước 6: Đổ nước dừa vào dạ dày đã xào qua đun trong 10 phút, đổ nấm rơm đã rửa sạch và củ sen đã cắt thành từng khoanh vào đun tiếp trong 10 phút nữa rồi tắt bếp.