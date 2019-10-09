Sau khi sinh mổ nên ăn gì để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé

Khác với sinh thường thì sinh mổ trong 6 – 8 giờ đầu tiên nếu sản phụ chưa “xì hơi” thì chưa được phép ăn uống. Sau khoảng thời gian đó thì sản phụ cần bổ sung năng lượng để phục hồi. Phụ nữ sau khi sinh mổ nên ăn gì? Có lẽ chỉ có thực phẩm giàu đạm, sắt là cần thiết nhất lúc này do mẹ mất đi một lượng máu khá lớn trong khi mổ.

Sau khi sinh mổ nên ăn gì là tốt nhất để vết thương mau lành, sữa về nhiều và quan trọng là không bị sẹo lồi ở vết mổ?

Trong 1 tuần đầu tiên khả năng tiêu hóa của sản phụ còn khá yếu nên dùng thức ăn cho người mổ đẻ với một lượng nhỏ vừa đủ và dễ tiêu hóa. Sau thời gian đó thì chị em có thể ăn mặn và nhiều như bình thường để mau phục hồi sức khỏe .

Bên cạnh đó, hiện tượng táo bón sẽ xảy ra thường xuyên nên chị em phụ nữ cần rất nhiều chất xơ lúc này từ các loại rau xanh như rau ngót, mồng tơi. Sau khi sinh mổ nên ăn hoa quả gì? Sử dụng trái cây giàu vitamin C như chuối, đu đủ, na… Hàng ngày sản phụ cần uống đủ 1,5 -2 lít nước để đảm bảo kích thích sự tiết sữa đồng thời hạn chế tình trạng viêm đường tiết niệu thường gặp ở phụ nữ sau sinh con.

Các món ăn cho bà mẹ sinh mổ

Các món ăn cho bà mẹ sinh mổ

Để bữa ăn của mẹ sau sinh trở nên phong phú nhưng vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất cho mẹ và bé, chúng tôi gợi ý một vài thực đơn sau đây. Hy vọng các món ăn cho bà mẹ sinh mổ sẽ được các mẹ yêu thích.

Thực đơn sau sinh 1

- Trứng gà luộc

- Củ cải luộc

- Ruốc thăn

- Thịt viên nấu bầu băm

- Cơm trắng

Thực đơn sau sinh 2

- Thịt nạc heo luộc

- Trứng gà luộc

- Canh mùng tơi nấu tôm khô

- Cơm trắng

Thực đơn sau sinh 3

- Chả lá lốt chiên

- Trứng gà luộc

- Ruốc thịt thăn

- Bí luộc + nước canh luộc

- Cơm trắng

Thực đơn 4

- Tràng trứng gà non xào lặc lè

- Chả lá lốt chiên

- Bí luộc + nước canh

- Cơm trắng

Thực đơn cho mẹ cần nhiều chất sắt do mất máu sau sinh

Thực đơn 5

-Gà rang gừng lá chanh

- Đỗ quả xào

- Canh chua nấu thịt băm

- Cơm trắng

Thực đơn 6

- Bê xào

- Rau bí xào tỏi

- Nước canh rau bí luộc

- Cơm trắng

Thực đơn 7

- Nem rán

- Thịt nhồi mướp đắng hấp

- Lặc lè + nước canh luộc

- Cơm trắng

Thực đơn 8

- Thịt viên sốt cà chua

- Ruốc thịt thăn

- Rau ngót nấu thịt băm

- Cơm trắng

Thực đơn 9

- Chim bồ câu quay

- Rau bí xào tỏi

- Nước canh rau luộc

- Cơm trắng

Thực đơn 10

- Gà rim tiêu

- Rau bí luộc và canh

- Cơm trắng

Đẻ mổ nên ăn gì để có nhiều sữa

Đẻ mổ nên ăn gì để có nhiều sữa?

Hầu hết các mẹ đều muốn nuôi con bằng sữa mẹ bởi trong nguồn sữa mẹ đủ đầy chất dinh dưỡng và giúp bé có sức đề kháng tốt. Vậy đẻ mổ nên ăn gì để có nhiều sữa và trị táo bón thường thấy cho mẹ?

- Sinh tố cải bó xôi, cải bó xôi luộc, cải bó xôi xào thịt lợn, thịt bò.

- Măng tây xào tôm, măng tây xào thịt bò, măng tây xào thịt gà, măng tây xào nấm và ngô bao tử, măng tây xào đậu hũ.

- Rau cải xoăn hấp, cải xoăn xào thịt.

- Canh rau củ thập cẩm, canh đậu tương nấu sườn non, canh tôm nấu bầu, canh chân giò hầm củ sen, canh rong biển thịt bò, canh thì là nấu riêu cua, canh cá chép nấu đậu đỏ, canh thịt vịt nấu nấm hương.

- Canh rau ngót nấu thịt nạc, rau ngót luộc.

- Canh rau đay nấu mướp, rau đay nấu cua đồng, rau đay nấu tôm.

- Canh bí đao nhồi thịt, bí đao luộc, canh bí đao nấu tôm.

- Đậu cove luộc, đậu cove xào thịt bò, đậu cove xào nấm.

- Bông cải xanh luộc, bông cải xanh xào thịt bò, canh bông cải xanh nấu giò viên.

Sinh mổ kiêng ăn gì để không bị sẹo lồi

Sinh mổ kiêng ăn gì để không bị sẹo lồi

Vết thương sau mổ rất dễ bị nhiễm trùng, lâu lành nếu như các mẹ không kiêng cử. Một vài kiến thức về sinh mổ kiêng ăn gì để không bị sẹo lồi là rất cần thiết cho các mẹ sau sinh.

- Đồ nếp: phụ nữ sinh mổ nên tránh các nhóm thực phẩm có thể kích ứng vết mổ gây ngứa và làm tăng khả năng sinh sẹo lồi. Đồ nếp là món ăn nằm trong “danh sách đen” trong thực đơn của phụ nữ sau sinh. Do có tính nóng và dẻo, gạo nếp có thể khiến vết mổ ngày càng to hơn, dễ mưng mủ làm cho thời gian phục hồi lâu hơn.

Thậm chí, tình trạng mưng mủ có thể gây nhiễm khuẩn và hình thành sẹo lồi mất thẩm mỹ. Gạo nếp thường được chế biến thành các món ăn phổ biến như xôi, bánh chưng, bánh tét hoặc chè ngọt. Đây là các món ngon mà mẹ nên kiêng hoàn toàn.

- Trứng: chế độ ăn uống không trứng là điều mà các mẹ nên biết để phòng tránh sẹo lồi. Tuy là thực phẩm thiết yếu và bổ dưỡng dành cho mọi người nhưng trứng lại có khả năng tái tạo tế bào da ở vùng vết mổ rồi nhô lên bề mặt da, gây sẹo lồi. Bên cạnh đó, trứng còn làm cho vùng vết mổ lố màu, sáng màu hơn vùng còn lại, gây mất thẩm mỹ.

- Thịt bò: câu trả lời cho thắc mắc đẻ mổ kiêng ăn những gì chính là các món ngon làm từ thịt bò. Thịt bò giàu protein giúp kích thích sinh tế bào. Vì thế, mẹ nên tránh ăn thịt bò để tránh gây sẹo lồi xấu xí. Ngoài ra, thịt bò còn khiến vùng da non ở vết mổ sậm màu hơn, từ đó hình thành sẹo thâm sau khi vết mổ lành hẳn.

- Thịt gà: khi nhắc đến sinh mổ kiêng ăn gì để không bị sẹo lồi, thịt gà luôn là món cần loại trừ. Đối với phụ nữ sau sinh mổ, thịt gà có thể khiến vết mổ ngứa, to dần, da bong tróc và khó lành nhanh. Từ đó, vết thương dễ tạo thành sẹo lồi cho sản phụ.

- Hải sản: sinh mổ nên kiêng gì? Đó chính là các loại hải sản như cua, tôm, mực, ghẹ, ốc… Nhóm thực phẩm này chứa nhiều chất đạm, dễ gây mẩn ngứa và kích ứng vùng da vết thương.

Từ đó, vết thương dễ bị mưng mủ, viêm nhiễm và hình thành sẹo lồi. Hơn nữa, hải sản còn khiến máu khó đông, làm cho vết thương lâu lành hơn.

- Rau muống: rau muống là loại rau có lợi giúp giải độc, nhuận tràng. Đối với các mẹ sau sinh, rau muống sản sinh các sợi collagen giúp cho vết thương nhanh lành hơn. Tuy nhiên, trong quá trình sản sinh các tế bào mới, trình tự bị đảo lộn không theo thứ tự phù hợp. Điều đó dẫn đến việc các các mô xếp chồng lên nhau, làm hình thành sẹo lồi.

- Rượu, bia, cà phê: đồ uống chứa cồn và caffeine có thể khiến cơ thể bị mất nước, gây rối loạn điện giải. Vết mổ sau sinh bị thiếu nước sẽ khó mau lành hơn và tăng khả năng gây sẹo lồi. Ngoài ra, các thức uống trên còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé khi uống sữa mẹ.

Sau khi sinh mổ nên kiêng ăn gì?

Kiêng cử ăn uống sau sinh mổ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé vì nếu mẹ bị sốt nhiễm trùng vết mổ thì bé không thể tiếp tục dùng sữa mẹ. Chưa kể mẹ không được đáp ứng đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể thì không có sữa cho bé bú cũng như quá trình nuôi con sau sinh rất cực, mẹ cần nguồn năng lượng cho một thể trạng khỏe khoắn để chăm bé. Hy vọng rằng bài viết sau khi sinh mổ nên ăn gì sẽ giúp ích cho những ai trên hành trình làm mẹ lần đầu.