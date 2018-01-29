Trong 3 tháng đầu, ẩn sâu trong tử cung của bạn là quá trình phát triển kỳ diệu và nhanh chóng, thay đổi mỗi giây mỗi phút của em bé, các bé sẽ sớm hình thành hết các bộ phận cơ bản dù là còn rất nhỏ bé. Nhưng có một điều đáng buồn là hầu như nguy cơ sảy thai cao đều ở 3 tháng đầu này nên, nguy cơ xảy ra thai ấy lại phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống của mẹ trong thời thai gian này. Vậy nên, mang thai 3 tháng đầu nên ăn gì và kiêng gì là vô cùng quan trọng, các mẹ không thể bỏ qua đâu.

Khi mang thai trong 3 tháng đầu, hầu như cuộc sống của mẹ còn chưa bị đảo lộn bởi tình trạng thèm ăn, buồn nôn và đi tiểu nhiều lần. Do đó, vấn đề quan tâm nhất của các bố mẹ và gia đình là bổ sung dinh dưỡng khỏe mạnh để nuôi dưỡng em bé tốt nhất. Thế nhưng mang thai 3 tháng đầu nên ăn gì khoa học và hợp lý nhất thì nhiều khi các bố mẹ lại chưa nắm được rõ đâu. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ được chế độ dinh dưỡng khi mang thai, mới mang thai ăn gì và kiêng gì đúng nhất nhé.

Những tháng đầu mang thai cơ thể mệt mỏi cũng những triệu chứng của ốm nghén như buồn nôn, kén ăn khiến mẹ rất vất vả. Những thực phẩm giàu vitamin B6 sẽ giúp các mẹ giảm buồn nôn và nâng cao tâm trạng. Bổ sung từ nhiều nguồn và loại thực phẩm như hoa quả, rau xanh và khoai tây trong chế độ ăn uống hàng ngày để cơ thể được cung cấp ổn định vitamin này mà không bị ngán.

Ba tháng đầu nên ăn nhiều hoa quả tươi

Trong thời kỳ đầu mang thai, tốt nhất là nên bổ sung nhiều hoa quả, trái cây tươi thay vì hoa quả đóng hộp (vì chúng có thể chứa chất bảo quả, làm tăng lượng axit trong dạ dày) để bổ sung vitamin một cách tự nhiên và đơn giản nhất các loại vitamin, nước, chất xơ, chất chống oxy hóa dễ hấp thụ.

Bố sung thức ăn giàu carbohydrate

Lựa chọn thức ăn giàu năng lượng để đáp ứng đủ cho sự phát triển của bé. Các mẹ nên lựa chọn bổ sung từ các loại ngũ cốc nguyên hạt và nguồn carbs đơn giản như bánh mỳ, cơm, khoai tây, khoai lang vào chế độ ăn hàng ngày, tráng miệng bằng một cốc sinh tố bơ cũng cung cấp nhiều năng lượng cho bé. Tuy nhiên, các mẹ nên tránh xa các loại giàu carb, chứa nhiều đường phức tạp như bánh ngọt, sô cô la, nước ngọt,..sẽ gây ra tình trạng béo phì cho bạn cũng như tiểu đường thai kỳ ở giai đoạn sau.

Ăn nhiều thịt hơn trong ba tháng đầu mang thai



Ăn nhiều thịt hơn để tạo máu và tốt cho sự phát triển trí tuệ ở trẻ. Ảnh: Internet

Thịt được chế biến nhiều cách ngon miệng sẽ giúp bổ sung lượng protein, khoáng chất cho sự phát triển trí não của bé ngày từ giai đoạn đầu.

Bổ sung sắt và axit folic

Hai yếu tố này rất quan trọng với thai nhi trong sự phát triển trí não và thể chất thế nên hãy chắc chắn rằng chế độ ăn uống của các mẹ cung cấp phong phú hai yếu tố này thông qua bột yến mạch, cá ngừ, đậu và thịt, cam, khoai tây, bông cải xanh, trứng ngay từ giai đoạn đầu nhé.

Sữa bầu cho mẹ



Uống sữa bầu bổ sung dưỡng chất cần thiết khi mang thai ba tháng đầu. Ảnh: Internet

Tuy là trong 3 tháng đầu, bé chưa cần quá nhiều dưỡng chất, cơ thể mẹ với chế độ ăn uống bình thường vẫn có thể đáp ứng đủ nhưng ngẫu nhiên tuần từ 1-2 cốc sữa bầu cũng giúp mẹ khỏe mạnh hơn, nhất là có thể bị những cơn buồn nôn ốm nghén, đau người hay tức ngực hành hạ.

Ba tháng đầu mang thai nên kiêng gì?

Tránh xa thức ăn nhanh và thức ăn đóng hộp

Không chỉ ảnh hưởng về mặt dinh dưỡng không tốt cho mẹ và bé còn là về cả vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nữa nhé.

Ngoài ra thức ăn đóng hộp thì còn chứa nhiều chất bảo quản và những chất tạo hương vị chứ không phải thực phẩm tươi sống giàu dinh dưỡng, do đó, các mẹ bầu nên cân nhắc sử dụng trong mọi trường hợp.

Kiêng đồ hải sản trong ba tháng đầu mang thai



Đồ hải sản chứa nhiều thủy ngân không tốt cho bé. Ảnh: Internet

Các mẹ tốt nhất không nên dùng đồ hải sản trong thời gian quan trọng này bởi Methylmercury, một hợp chất gây tử vong thường thấy trong hải sản có liên quan đến suy giảm chức năng não ở thai nhi.

Không sử dụng sữa tươi chưa được tiệt trùng hay không rõ nguồn gốc

Trong 3 tháng đầu mang thai có ý nghĩa quan trọng này, hãy bảo vệ bản thân và các bé khỏi các bệnh nhiễm trùng như listeria và ngộ độc thực phẩm bằng cách chỉ sử dụng các sản phẩm sữa đã được khử trùng nhé các mẹ.

Các thực phẩm gây co thắt tử cung

Thực tế thì phải sử dụng một lượng lớn những thực phẩm như dứa, đủ đủ xanh hay cam thảo mới có thể gây ra hiện tượng co thắt tử cung gây sảy thai. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào cơ địa từng mẹ cũng như tốt nhất là nên kiêng để đảm bảo bé yêu phát triển khỏe mạnh nhất.

Tránh xa các chất kích thích

Khi mang thai, những chất kích thích như rượu, bia, caffein đều không tốt cho sự phát triển của bé nên các mẹ nên tránh xa nhé.

Mặc dù có nhiều lời khuyên về thực phẩm nên và kiêng trong ba tháng đầu mang thai để các mẹ tham khảo trên đây nhưng đừng quên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm nào. Bác sĩ sẽ cho các mẹ lời khuyên, tư vấn chính xác nhất. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là sự phát triển của bé cưng trong bụng vì vậy hãy thật thoải mái, xây dựng chế độ ăn uống thai kỳ lành mạnh, ăn tốt, ngủ tốt và tận hưởng một thai kỳ khỏe mạnh nhất nhé.