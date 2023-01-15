Mách nhỏ chị em bí quyết tăng nhanh khả năng thụ thai, mở rộng hành trình làm mẹ

Lý do nó trở nên khó khăn hơn nhiều so với thực tế là vì hầu hết mọi người không biết về các yếu tố cơ bản quyết định cơ hội mang thai của bạn. Ngoài ra, còn có những lời khuyên khác có thể nâng cao cơ hội thụ thai. Dưới đây là một số điều mà bạn có thể ghi nhớ để cải thiện cơ hội mang thai.

Việc bổ sung axit folic và các loại vitamin khác trước khi sinh sẽ giúp cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé và ngăn ngừa các khuyết tật như tật nứt đốt sống.

Khám sức khỏe trước khi thụ thai là một trong những bước quan trọng nhất giúp bạn có cơ hội thụ thai cao hơn. Trước khi bạn chính thức bắt đầu thử, điều quan trọng là phải loại bỏ mọi chướng ngại vật có thể cản đường bạn.

Hiểu về chu kỳ kinh nguyệt

Có một sự hiểu biết tỉ mỉ về chu kỳ kinh nguyệt của một người là rất quan trọng để đảm bảo việc thụ thai. Ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt được coi là ngày đầu tiên của chu kỳ. Mười bốn ngày kể từ ngày này, giai đoạn rụng trứng bắt đầu kéo dài khoảng một tuần và là thời điểm tốt nhất để cố gắng thụ thai.

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Thời kỳ rụng trứng có thể khác nhau ở mỗi phụ nữ và độ dài của nó cũng có thể khác nhau. Hiểu đúng về chu kỳ của mình sẽ giúp xác định chính xác những ngày dễ thụ thai nhất để bạn có thể thử thường xuyên hơn.

Vị trí không quan trọng

Bạn có thể đã nghe nói rằng các tư thế quan hệ tình dục có thể thay đổi cách ảnh hưởng đến quá trình thụ thai vì một số tư thế nhất định làm tăng khả năng thụ thai. Tuy nhiên, không có mối quan hệ như vậy giữa xác suất thụ thai và tư thế quan hệ tình dục.

Chỉ một số trường hợp ngoại lệ nhất định như đứng hoặc ngồi trong khi giao hợp mới có thể ảnh hưởng đến vị trí của cổ tử cung theo cách có thể cản trở sự xâm nhập của tinh trùng vào âm đạo.

Không vệ sinh nhanh sau khi giao hợp

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Người ta thường nghe nói rằng cần làm sạch sau khi giao hợp có thể giúp thụ thai nhưng thực tế không phải vậy. Nằm trên giường từ mười đến mười lăm phút sau khi giao hợp sẽ cho phép tinh trùng đi vào cổ tử cung ở lại đó và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thụ tinh. Không đi vệ sinh hoặc di chuyển xương chậu quá nhiều trong thời gian này.

Quan hệ tình dục thường xuyên là chìa khóa

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ tình dục thường xuyên hơn trong giai đoạn rụng trứng là một ý tưởng tốt có thể giúp thụ thai nhưng làm điều đó quá mức không bao giờ là giải pháp. Quan hệ tình dục đều đặn, cho dù bạn có rụng trứng hay không là một trong những lời khuyên tốt nhất cho sức khỏe.

Điều quan trọng nữa là phải chăm sóc chất lượng tinh trùng bằng cách đảm bảo thói quen lành mạnh và hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử như điện thoại di động.

Theo Times of India