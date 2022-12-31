5 lý do cản trở hành trình làm mẹ, khiến bạn khó thụ thai mà mọi phụ nữ cần lưu ý

Dưới đây là 5 điều đang khiến bạn khó thụ thai và cách xử lý.

Khả năng sinh sản bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như lối sống, thói quen ăn uống và các hoạt động khác của chúng ta. Bằng cách thực hiện một số thay đổi tích cực trong thói quen của mình, bạn có thể dễ dàng tăng cơ hội mang thai.

Căng thẳng cấp tính có thể gây ra nhiều lo ngại về sức khỏe và cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn. Nó có thể có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, điều này cuối cùng có thể làm giảm cơ hội mang thai của bạn.

Để có một thai kỳ khỏe mạnh, cơ thể và tâm trí của bạn phải đồng bộ. Ngay cả khi bạn mang thai khi đối mặt với căng thẳng cấp tính, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ cùng với bạn.

Mất ngủ

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Có được một giấc ngủ yên bình vào ban đêm không chỉ cần thiết để trẻ hóa bản thân mà còn để giữ bình tĩnh và không căng thẳng. Một kiểu ngủ thất thường có thể dẫn đến một số lo ngại về sức khỏe và cũng có thể làm giảm mức độ sinh sản.

Mất ngủ cũng làm giảm mức độ miễn dịch của bạn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Đối với nam giới, mất ngủ có thể làm giảm số lượng tinh trùng và đối với phụ nữ, nó có thể gây trễ kinh.

Cân nặng quá mức

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Ngay cả đối với phụ nữ thừa cân và béo phì, việc mang thai có thể khó khăn hơn một chút so với những người khác. Đó là bởi vì chất béo dư thừa trong cơ thể có thể dẫn đến các vấn đề như kinh nguyệt không đều hoặc rụng trứng không đúng cách.

Trong cả hai điều kiện, khả năng sinh sản có thể giảm, dẫn đến khó mang thai. Ngay cả trọng lượng cơ thể thấp cũng có thể là một vấn đề đối với những người đang cố gắng mang thai. Ăn uống đúng cách và tập thể dục có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng.

Chu kỳ kinh nguyệt không đều

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Có nhiều lý do khiến một người có chu kỳ kinh nguyệt không đều như tình trạng nội tiết tố, cân nặng quá mức hoặc căng thẳng. Việc không có chu kỳ kinh nguyệt cố định có thể gây khó khăn cho việc tính toán thời kỳ rụng trứng (thời kỳ mà phụ nữ thụ thai). Vì vậy, ngay cả khi bạn cố gắng cả tháng và bỏ lỡ thời điểm rụng trứng, cơ hội mang thai của bạn là rất nhỏ.

Mối quan tâm về sức khỏe tiềm ẩn

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Nếu bạn đã cố gắng mang thai trong một thời gian dài và không thành công, hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ. Trên thực tế, tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ là điều đầu tiên bạn phải làm khi lên kế hoạch sinh con. Bác sĩ có thể giúp bạn hiểu vấn đề đang cản trở kế hoạch của bạn. Họ cũng có thể giúp điều trị các vấn đề sức khỏe có thể khiến bạn khó thụ thai.

Theo Times of India