Theo một số ước tính, 8% nam giới trong độ tuổi 20–29 bị ảnh hưởng bởi rối loạn cương dương. Nó phổ biến ở 11% nam giới trong độ tuổi 30–39. Có một số yếu tố có thể gây ra rối loạn cương dương ngay cả đối với những người ở độ tuổi 20.

Một loại hormone khác là prolactin, được sản xuất bởi tuyến yên. Nồng độ prolactin tăng cũng có thể dẫn đến rối loạn cương dương, bất kể tuổi tác của bạn.

Có một số hormone có thể dẫn đến rối loạn chức năng cương dương nếu mức độ của chúng không nằm trong phạm vi thích hợp. Rõ ràng nhất là testosterone. Nồng độ testosterone thấp có thể dẫn đến ham muốn tình dục thấp cũng như rối loạn cương dương.

Mức độ bất thường của tuyến giáp như quá cao hoặc quá thấp cũng có thể gây ra tình trạng này.

Bệnh tiểu đường

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Bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng kích thích tình dục và khả năng cương cứng. Lượng đường trong máu tăng do bệnh tiểu đường có thể làm hỏng các mạch máu của cơ thể bạn, bao gồm cả những mạch máu đưa máu đến mô cương cứng. Bệnh tiểu đường cũng có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh bên trong dương vật cũng như những dây thần kinh xung quanh nó.

Hút thuốc

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Hút thuốc lá dễ dẫn đến rối loạn cương dương. Nicotine có trong thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác cản trở quá trình lưu thông máu trong toàn bộ cơ thể. Lưu thông máu không đúng cách có thể dẫn đến rối loạn chức năng cương dương cũng như các bệnh về tim mạch.

Trầm cảm

Não có lẽ là cơ quan tình dục lớn nhất. Đó là nơi bắt nguồn sự thôi thúc và kích thích tình dục của bạn. Những người bị trầm cảm có thể bị giảm ham muốn tình dục do mất cân bằng hóa chất trong não.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đàn ông bị trầm cảm lâm sàng có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương cao gấp đôi. Thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc trầm cảm cũng có thể khiến nam giới khó cương cứng hoặc khó xuất tinh.

Lo lắng về hiệu suất tình dục

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Nhiều nam thanh niên có thể cảm thấy lo lắng về khả năng tình dục ở độ tuổi 20. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như cảm thấy lo lắng về ngoại hình hoặc khả năng làm hài lòng đối tác của bạn. Căng thẳng quá mức có thể gây khó khăn cho việc cương cứng. Một nghiên cứu năm 2005 cũng cho thấy lo lắng về hiệu suất có thể gây ra và duy trì rối loạn chức năng tình dục ở cả nam và nữ.

Theo Times of India