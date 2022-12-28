Nước dừa có làm tăng lượng đường trong máu khi mang thai không?

Mẹ bầu 28/12/2022 06:00

Tất cả các bộ phận của dừa đều được sử dụng ở trạng thái non và trưởng thành để tiêu thụ. Nước dừa, sữa, kem và đồ ăn nhẹ khô từ thịt dừa nạo được sử dụng vì thành phần dinh dưỡng phong phú của chúng. 

Dừa là một loại trái cây của cây dừa có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới của Châu Á, Châu Mỹ và Châu Phi. 

Vì nước dừa có chứa carbohydrate nên đã có báo cáo rằng nó có thể làm tăng lượng đường trong máu. Nhưng tuyên bố này có đúng không?

Nước dừa có làm tăng lượng đường trong máu khi mang thai không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì hầu hết carbohydrate trong nước dừa là glucose (một loại đường đơn giản), nó dễ hấp thụ và không làm tăng lượng đường trong máu. Các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra nước dừa thực sự làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện quá trình chuyển hóa carbohydrate. Ngoài ra, nó có thể làm giảm tổn thương thận do bệnh tiểu đường.

Trong một nghiên cứu khác, nước dừa cũng làm giảm HbA1c, là lượng glucose trong máu trong một thời gian dài. 

Nước dừa cũng được chứng minh là hữu ích trong việc kiểm soát hậu quả của chế độ ăn nhiều chất béo trong thời kỳ mang thai. Nó cũng dẫn đến sự cải thiện mức cholesterol toàn phần của các bà mẹ tương lai mà không làm tăng lượng đường trong máu. 

Nước dừa có làm tăng lượng đường trong máu khi mang thai không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, nếu bạn bị tiểu đường hoặc đang mang thai, bạn có thể uống nước dừa một cách an toàn mà không lo nó làm tăng lượng đường trong máu và bạn có thể tận hưởng lợi ích dưỡng ẩm của nó. Hãy chắc chắn rằng nước dừa của bạn không có đường bổ sung vì chúng có thể làm mất tác dụng có lợi và làm tăng lượng đường trong máu.

Công dụng của nước dừa

Nước dừa được lấy từ trái non xanh và là một nguồn giàu chất điện giải.

Nước dừa có làm tăng lượng đường trong máu khi mang thai không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nó chứa kali, natri, clorua và carbohydrate và đã được sử dụng thành công để thay thế cho đồ uống thể thao giàu carbohydrate được tiêu thụ sau một buổi tập thể dục. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa hữu ích trong việc chống lại thiệt hại do các gốc tự do gây ra sau khi tập luyện/tập thể dục cường độ cao. 

Nước dừa cũng có thể hữu ích trong việc tăng tổng lượng chất lỏng hàng ngày của phụ nữ mang thai và cho con bú. Ngoài việc là một loại đồ uống thể thao, nó còn được sử dụng để bù nước bằng đường uống và kiểm soát bệnh tiêu chảy, viêm dạ dày ruột và bệnh tả ở trẻ em.

Khuyến nghị của chuyên gia

Bạn có thể dễ dàng tiêu thụ nước dừa như một phần của chế độ ăn uống hàng ngày bằng cách sử dụng nó để làm sinh tố hoặc thêm vào nước ép trái cây. Vì giá trị dinh dưỡng của nước dừa giảm khi đun nóng, nên tránh sử dụng nước này trong súp hoặc nấu ăn.

Ai nên tránh uống nước dừa?

Vì nước dừa chứa nhiều kali nên những người có lượng kali thấp hoặc những người bị huyết áp thấp không nên uống nước dừa.

Có thể uống bao nhiêu nước dừa trong một ngày?

Bạn có thể uống tối đa 2 ly nước dừa mỗi ngày. Tuy nhiên, tốt nhất là giữ mức ở mức thấp hơn.

Nước dừa có an toàn trong thời kỳ đầu mang thai không?

Nước dừa có làm tăng lượng đường trong máu khi mang thai không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ở một số vùng trên thế giới, người ta tránh uống nước dừa trong thời kỳ đầu mang thai vì tin rằng nó có thể gây sảy thai và khó sinh. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào về điều đó, và đó là niềm tin của khu vực hơn là sự thật.

Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn về việc uống nước dừa khi mang thai, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Nước dừa chứa nhiều chất điện giải hỗ trợ quá trình hydrat hóa. Ở nhiều vùng nhiệt đới nơi dừa được trồng, nước dừa được sử dụng để kiểm soát tình trạng mất nước đi kèm với bệnh tiêu chảy, viêm dạ dày ruột và bệnh tả ở trẻ em. Nó có thể là một thức uống mùa hè ít calo, mát mẻ và sảng khoái.

Mặc dù nước dừa có chứa carbohydrate, nhưng nó không làm tăng lượng đường trong máu và ngược lại, thực sự có thể bảo vệ thận khỏi bị hư hại do lượng đường trong máu cao ở bệnh tiểu đường.

Theo Emedihealth

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