Mặc dù chúng ta biết tình trạng COVID kéo dài ảnh hưởng như thế nào đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm cả tim và não, nhưng các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục của chúng ta. Trong một nghiên cứu gần đây, các chuyên gia đã phát hiện ra ba triệu chứng có thể liên quan đến việc giảm hiệu suất tình dục. Hãy cùng tìm hiểu về nó nhé.

Theo Bác sĩ Sanghvi, trưởng nhóm công nghệ lâm sàng tại trang Bác sĩ trực tuyến LloydsPharmacy, "Theo kinh nghiệm của tôi với tư cách là một bác sĩ, những triệu chứng này đều có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của nam giới và do đó ảnh hưởng đến đời sống tình dục của họ."

Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ), đã xem xét và đánh giá hơn 500.000 người đã bị nhiễm virus corona. Người ta thấy rằng những người tham gia phàn nàn về việc giảm ham muốn tình dục và khó xuất tinh. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng rụng tóc là một vấn đề lâu dài phổ biến liên quan đến giảm sức khỏe tình dục.

Ông cho biết thêm: "Kể từ khi nghiên cứu này được đưa ra, sự quan tâm đến mối liên hệ giữa Covid kéo dài và những triệu chứng này đã tăng vọt."

Ngoài ra, bác sĩ cũng chỉ ra: "Khối lượng tìm kiếm trên Google cho thấy các truy vấn hỏi "Liệu covid có gây rối loạn cương dương không" đã tăng 650% trong tuần, trong khi các tìm kiếm về "Rụng tóc dài" tăng 130%."

"Theo quan điểm của tôi, đây là bằng chứng cho thấy đây là điều mà cánh đàn ông thực sự quan tâm."

Điều quan trọng không chỉ là hiểu những triệu chứng này một cách chi tiết mà còn phải biết cách giải quyết những vấn đề này, bác sĩ Sanghvi cũng tư vấn thêm.

Rụng tóc

Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Sanghvi, nam giới nên đặt lịch hẹn khám nếu họ gặp bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến đời sống tình dục tiêu cực.

"Nếu bạn đã bị Covid và bắt đầu nhận thấy các triệu chứng bất thường như rụng tóc hoặc bất kỳ hình thức rối loạn chức năng tình dục nào, đừng im lặng chịu đựng", ông nói.

Theo ông, rụng tóc có thể ảnh hưởng lớn đến lòng tự trọng của nam giới, vì vậy điều quan trọng là không được bỏ qua triệu chứng COVID kéo dài này.

"Một cuộc hẹn với bác sĩ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Họ có thể quyết định tiến hành các xét nghiệm để tìm ra lựa chọn điều trị tốt nhất. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng. Rụng tóc do sốt, bệnh tật hoặc căng thẳng có xu hướng mọc trở lại trong một thời gian nhất định", ông nói thêm.

Ham muốn tình dục thấp

Nếu một người cảm thấy ham muốn tình dục thấp hoặc giảm ham muốn tình dục thì nên thảo luận về các lựa chọn điều trị với bác sĩ vì họ có thể giúp xác định nguyên nhân, điều này là trung tâm để hiểu các phương pháp điều trị.

"Một nơi tuyệt vời để bắt đầu là chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn và đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc, tập thể dục và ăn uống lành mạnh sẽ là chìa khóa để chống lại Covid kéo dài", Tiến sĩ Sanghvi giải thích.

Ông ấy nói thêm rằng, "Tôi cũng khuyến người bệnh khích dành thời gian để thảo luận cởi mở với đối tác của bạn về nhu cầu tình cảm của bạn."

Khó xuất tinh

Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ, xuất tinh sớm là một trong những khía cạnh đáng quan tâm nhất của rối loạn cương dương.

Tuy nhiên, ông cho biết thêm, "Nhưng nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng xuất tinh chậm là một vấn đề đối với những người đàn ông mắc chứng hẹp bao quy đầu. Đây là hiện tượng nam giới khó xuất tinh hoặc không xuất tinh được kể cả khi bị kích thích."

Ông lưu ý: "Việc điều trị khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân cơ bản, vì vậy điểm khởi đầu nên là một cuộc thảo luận với bác sĩ đa khoa."

Các triệu chứng COVID dài phổ biến khác cần lưu ý

Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng COVID kéo dài có phạm vi rộng. Sốt, ho dai dẳng, mệt mỏi, đau cơ thể, khó thở, đau ngực, rối loạn nhịp tim hoặc thiếu máu, tức là mất khứu giác một phần hoặc toàn bộ, chỉ là một số triệu chứng phổ biến của COVID kéo dài.

Hơn nữa, mọi người cũng có thể gặp các triệu chứng thần kinh bao gồm đau đầu, sương mù não, khó tập trung và nhiều hơn nữa.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Cách tốt nhất để tránh tất cả các biến chứng liên quan đến COVID này là thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống lại COVID-19. Thường xuyên đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần, giữ vệ sinh tay đúng cách và tiêm vắc xin đúng lịch. Miễn là bạn cảnh giác, bạn sẽ được bảo vệ tốt khỏi vi-rút.

Theo Times of Inida