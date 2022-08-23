3 thói quen giúp người Nhật kéo dài tuổi thọ

Phần lớn những người Nhật tin rằng khẩu phần ăn càng nhỏ sẽ càng khiến việc ăn uống chậm hơn.

Phần lớn những người Nhật tin rằng khẩu phần ăn càng nhỏ sẽ càng khiến việc ăn uống chậm hơn. Đó cũng là điều bạn cần hiểu rõ mỗi khi ngồi vào bàn ăn, hãy dừng lại khi cảm thấy no. Bạn nên ưu tiên những đĩa ăn nhỏ thay vì một chiếc đĩa lớn. Nguyên nhân là vì điều này có thể giúp bạn không ăn quá nhiều trong một thời điểm, từ đó duy trì cân nặng hợp lý, tránh bị thừa cân, béo phì, gây hại sức khỏe. Đồng thời, người Nhật Bản cũng rất quan trọng việc duy trì cân nặng ổn định phù hợp của mình, để phòng ngừa những căn bệnh do béo phì gây ra.

Thói quen đi bộ

Người Nhật thích đi bộ hoặc đi xe đạp, và người Nhật coi đi bộ là phương tiện giao thông tiết kiệm và tiện lợi, ngay cả khi mất nhiều thời gian hơn.

Trẻ em Nhật Bản về cơ bản đi bộ đến trường, và có rất ít người lái xe đến trường ở trường đại học. Xe đạp là phương tiện giao thông rất phổ biến ở Nhật Bản và là lựa chọn hàng đầu cho các chuyến du lịch.

Nhân viên văn phòng Nhật Bản dành nhiều thời gian đi lại mỗi ngày, và với sự phát triển của phương tiện giao thông công cộng, họ dành trung bình một hoặc hai giờ đi bộ, xe điện và xe đạp mỗi ngày

Ít uống đồ uống, chỉ uống nước lọc đun sôi

Ở Nhật, nước đun sôi để nguội hoặc nước ấm, trà được coi là thức uống chính để bổ sung nước cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Một thói quen sống lâu, sống khỏe của người Nhật khiến nhiều người bất ngờ đó là ưu tiên dùng nước lọc đun sôi và hạn chế các loại đồ uống khác. Nhất là bia rượu, đồ uống có ga, nước ngọt đóng chai…

Điều này là bởi hầu hết các loại đồ uống này đều chứa hàm lượng đường cao hoặc chất cồn cùng nhiều nguyên liệu khác nhau. Uống nhiều sẽ mang lại nhiều tác động xấu đến chức năng chuyển hóa và giải độc của thận, gan và các cơ quan quan trọng trong cơ thể con người.

Ở Nhật, nước đun sôi để nguội hoặc nước ấm, trà được coi là thức uống chính để bổ sung nước cho cơ thể. Ngay cả những người trẻ tuổi ở Nhật cũng được dạy và thực hành thói quen tốt này ngay từ khi còn nhỏ. Nhờ vậy, họ hạn chế được nhiều bệnh tật và sống lâu hơn.