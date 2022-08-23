Top 5 loại thực phẩm dồi dào vitamin C, bất ngờ cam không nằm ở ngôi vị quán quân

Sức khỏe 23/08/2022 08:08

Có rất nhiều nguồn thực phẩm chứa vitamin C tự nhiên thay vì uống viên vitamin C hay viên sủi. Sau đây là những loại thực phẩm giàu vitamin C để bạn dễ dàng “thiết kế” thực đơn hằng ngày giàu chất dinh dưỡng.

1. Dứa

Ngoài chứa khoảng 78,9 mg vitamin C, dứa còn có chứa bromelain – một loại enzym tiêu hóa giúp phân hủy thức ăn và giảm chứng phình bụng. Bromelain cũng hoạt động như một chất chống viêm tự nhiên có thể giúp bạn hồi phục nhanh hơn sau một buổi tập luyện vất vả.

Top 5 loại thực phẩm dồi dào vitamin C, bất ngờ cam không nằm ở ngôi vị quán quân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Ổi

Trái cây màu vàng và đỏ thường được cho là có hàm lượng vitamin cao, nhưng ổi là một ngoại lệ. Một quả ổi nặng 100 gam có hơn 200mg vitamin C (theo Bộ nông nghiệp Mỹ - USDA), cao gần gấp đôi so với một quả cam. Không chỉ giàu vitamin C, ổi còn có nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất xơ, vitamin A, kẽm, kali, mangan và chứa ít chất béo bão hòa, cholesterol, natri...

Top 5 loại thực phẩm dồi dào vitamin C, bất ngờ cam không nằm ở ngôi vị quán quân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc bạn ăn ổi thường xuyên là một cách hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm cân, làm đẹp và chữa trị một số loại bệnh.

3. Xoài

Top 5 loại thực phẩm dồi dào vitamin C, bất ngờ cam không nằm ở ngôi vị quán quân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử ăn loại quả nhiệt đới dinh dưỡng này vì bản thân nó chứa 122,3 mg vitamin C trong mỗi quả. Xoài cũng là nguồn cung cấp vitamin A rất quan trọng, góp phần tăng cường hệ miễn dịch và giúp giữ cho mắt khỏe mạnh.

4. Ớt chuông đỏ

Top 5 loại thực phẩm dồi dào vitamin C, bất ngờ cam không nằm ở ngôi vị quán quân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một bát ớt chuông đỏ cắt nhỏ chứa nhiều vitamin C hơn gấp ba lần so với một quả cam. Ớt chuông đỏ cũng là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, giúp tăng cường sức khỏe của mắt.

5. Kiwi

Top 5 loại thực phẩm dồi dào vitamin C, bất ngờ cam không nằm ở ngôi vị quán quân - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Kiwi cũng là một trong các thực phẩm giàu vitamin C. Một khẩu phần kiwi theo NLEA (khoảng 2 trái) sẽ cung cấp khoảng 137,2 mg vitamin C. Kiwi cũng là loại quả nhiều chất xơ cũng như giàu kali và đồng.

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Từ khóa:   dinh dưỡng cho cơ thể bảo vệ sức khỏe 5 loại thực phẩm giàu vitamin C

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