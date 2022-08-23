Có thể ít khi bạn để tâm nhưng đây là 5 kẻ thù hàng đầu với sức khỏe nam giới, càng tránh sớm càng đảm bảo sức khỏe an toàn

Sức khỏe 23/08/2022 08:04

Đến gặp bác sĩ là điều mà chúng ta có xu hướng chỉ làm khi cần thiết. Nhưng bạn không nên như vậy. Khi bạn quan tâm đến việc đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, nó có thể có khả năng cứu sống bạn, đặc biệt là đối với nam giới.

Có thể ít khi bạn để tâm nhưng đây là 5 kẻ thù hàng đầu với sức khỏe nam giới, càng tránh sớm càng đảm bảo sức khỏe an toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tại Trung tâm Đánh giá Sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) cho biết đó là bởi vì những người được gọi là quan hệ tình dục khó khăn hơn thực sự dễ mắc nhiều bệnh như tim mạch, huyết áp cao và tiểu đường. Một số tình trạng này là "kẻ giết người thầm lặng", các triệu chứng nếu có của những căn bệnh nguy hiểm chỉ xuất hiện ở giai đoạn rất muộn.

Những người đàn ông, hãy nhận dạng "kẻ thù" sức khỏe hàng đầu của bạn!

1. Béo phì

Có thể ít khi bạn để tâm nhưng đây là 5 kẻ thù hàng đầu với sức khỏe nam giới, càng tránh sớm càng đảm bảo sức khỏe an toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Béo phì được định nghĩa là chỉ số khối cơ thể (BMI) ≥ 30 kg/m2. Béo phì khiến bạn có nguy cơ mắc một số nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, đó là bệnh tim và tiểu đường.

Nên kiểm tra sức khỏe cơ bản hàng năm, nơi chỉ số BMI và vòng eo của bạn sẽ kiểm tra định kỳ.

2. Tăng huyết áp

Có thể ít khi bạn để tâm nhưng đây là 5 kẻ thù hàng đầu với sức khỏe nam giới, càng tránh sớm càng đảm bảo sức khỏe an toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng huyết áp hay huyết áp cao là tình trạng máu được bơm đi khắp cơ thể với áp suất cao hơn.Đây vốn là căn bệnh nguy hiểm nhưng thường không bị phát hiện.

Tăng huyết áp không được điều trị có thể gây ra bệnh mạch vành, đột quỵ, suy tim và suy thận. Nên kiểm tra đo huyết áp hai năm một lần.

3. Bệnh tiểu đường

Có thể ít khi bạn để tâm nhưng đây là 5 kẻ thù hàng đầu với sức khỏe nam giới, càng tránh sớm càng đảm bảo sức khỏe an toàn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đái tháo đường là một bệnh mãn tính biểu hiện bởi lượng glucose (đường) trong máu cao, gây ra bởi việc sản xuất không đủ insulin. Bệnh tiểu đường không được điều trị và không được kiểm soát có thể dẫn đến mù lòa, cắt cụt tứ chi, suy thận và liệt dương.

Nếu bạn từ 40 tuổi trở lên, nên xét nghiệm đường huyết lúc đói ba năm một lần.

4. Cholesterol cao

Có thể ít khi bạn để tâm nhưng đây là 5 kẻ thù hàng đầu với sức khỏe nam giới, càng tránh sớm càng đảm bảo sức khỏe an toàn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cholesterol cao đề cập đến mức độ cao của lipid trong máu (nghĩ là động mạch bị tắc). Nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các tình trạng sức khỏe khác. 

Nếu bạn từ 40 tuổi trở lên, hãy làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe lipid lúc đói ba năm một lần.

5. Ung thư đại trực tràng

Có thể ít khi bạn để tâm nhưng đây là 5 kẻ thù hàng đầu với sức khỏe nam giới, càng tránh sớm càng đảm bảo sức khỏe an toàn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư đại trực tràng là ung thư bắt đầu ở ruột kết hoặc trực tràng. Nó đã trở thành căn bệnh ung thư phổ biến nhất đối với nam giới. Nếu không được điều trị, ung thư đại trực tràng có thể dẫn đến việc cắt bỏ một phần lớn của đại tràng và tử vong.

Như đối với tất cả các bệnh ung thư, việc tầm soát sẽ giúp phát hiện sớm, khi các khối u, khối ung thư còn nhỏ và chưa lan rộng. Làm xét nghiệm hóa miễn dịch trong phân hàng năm hoặc nội soi đại tràng là khâu quan trọng bạn đừng nên bỏ qua.

Kiểm tra sức khỏe rất quan trọng vì nó giúp bạn có được sức khỏe tối ưu tốt hơn. Bên cạnh việc cung cấp cho bạn một bức tranh tốt về sức khỏe tổng thể của bạn, nó có thể phát hiện các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn sớm hơn và giúp bạn tối đa hóa các lựa chọn điều trị cũng như tăng cơ hội phục hồi cho bạn.

Theo Healthxchange

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