Mẹ Hà Hồ quá trẻ đẹp, vóc dáng thanh mảnh mặn mà ở tuổi 65 nhờ tập môn thể thao triệu phụ nữ mê mẩn

Hình ảnh bà Ngọc Hương giúp con gái nổi tiếng chăm Lisa và Leon khiến nhiều người phải tấm tắc. Ở tuổi 65, mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng quá đỗi săn chắc nhờ kết thân bộ môn yoga.

Hồ Ngọc Hà có niềm đam mê bất tận với yoga thì ai cũng biết. Mẹ ba con nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh nhờ kết thân với yoga cùng chế độ ăn uống hợp lý. Thế nhưng, trong gia đình Hà Hồ còn một người phụ nữ quyền lực khác cũng khiến dân tình trầm trồ không ngớt chính là mẹ đẻ của cô - bà Ngọc Hương. Ở tuổi 65, mẹ "nữ hoàng giải trí" vẫn duy trì được hình thể gọn gàng, nhanh nhẹn. Chưa kể, bà có thể chăm các cháu cả ngày mà không than vãn nửa lời. Gia đình toàn cực phẩm của Hà Hồ Mới đây, mẹ Hồ Ngọc Hà khiến dân tình há hốc mồm khi chia sẻ những bức ảnh diện váy thanh lịch, khoe vẻ ngoài không tuổi đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 65 bà Ngọc Hương quá trẻ đẹp, vóc dáng thanh mảnh như phụ nữ 30, không có trang phục nào có thể làm khó được bà.

mẹ Hồ Ngọc Hà khiến dân tình há hốc mồm khi chia sẻ những bức ảnh diện váy thanh lịch Ở tuổi 65 bà Ngọc Hương quá trẻ đẹp, vóc dáng thanh mảnh như phụ nữ 30 Trước đó, bà Ngọc Hương chia sẻ loạt ảnh yoga khoe tư thế vô cùng dẻo dai. Trong khung hình, nhân vật phụ là nhóc tì Leon cực kỳ đáng yêu. Mẹ Hà Hồ khoe khả năng vừa tập yoga mà vẫn trông cháu cưng xỉu. Qua đó, dân tình được dịp xuýt xoa trước sự dẻo dai, khỏe khoắn của bà, dù 65 tuổi vẫn có thể trông nom được chu đáo cặp song sinh tinh nghịch Lisa - Leon. Được biết, chính Hồ Ngọc Hà là người rủ rê mẹ tập tành yoga, ban đầu bà Ngọc Hương khá e ngại nhưng càng tiếp xúc, bà lại càng yêu thích đặc biệt, bởi bà nhận ra rằng bộ môn yoga không chỉ mang đến cho bà cơ thể đẹp mà sức khỏe dồi dào và tinh thần lạc quan. Hiện tại, mẹ Hồ Ngọc Hà có thể thực hiện những động tác yoga khó nhằn, đến con gái cũng phải chào thua.

Được biết, chính Hồ Ngọc Hà là người rủ rê mẹ tập tành yoga Điều giúp mẹ Hồ Ngọc Hà giữ được vẻ ngoài không tuổi ngoài việc tập yoga còn là việc bà luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Bà Ngọc Hương lúc nào cũng tràn năng lượng tích cực, trẻ hơn so với tuổi thật, thoải mái diện bikini hay đồ ôm sát khi đi cạnh chồng và các con, tinh thần lạc quan còn mang đến cho người phụ nữ này sự trẻ trung mà nhiều người thèm khát. Điều giúp mẹ Hồ Ngọc Hà giữ được vẻ ngoài không tuổi ngoài việc tập yoga còn là việc bà luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan Dù 65 tuổi bà vẫn có thể trông nom được chu đáo cặp song sinh tinh nghịch Lisa - Leon Chính nhờ yoga và sự lạc quan vui vẻ của mình, mẹ Hồ Ngọc Hà dù đã qua 65 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, sức khỏe cường tráng, dẻo dai. Để giúp đỡ cho con gái và con rể, bà chẳng ngại 1 mình chăm cả 2 cháu, không những thế Lisa và Leon cũng cực kỳ quấn bà ngoại xinh đẹp của mình. Lisa và Leon cũng cực kỳ quấn bà ngoại xinh đẹp của mình

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