4 sai lầm thường thấy khi sử dụng nước rửa bát - vừa lãng phí lại còn rước bệnh ung thư

Sống khỏe 20/10/2022 13:27

Những sai lầm này khi rửa bát sẽ khiến cho sức khỏe của cả nhà bạn bị 'đe dọa', nếu đang mắc phải thì lưu ý lại nhé.

Tráng bát đĩa không kỹ

Thói quen của nhiều bà nội trợ bận rộn là tráng bát qua loa, sao cho hết bọt chất tẩy rửa là được. Nhưng trên thực thế không phải chén bát hết bọt là đã sạch hóa chất, bởi bằng cảm quan chúng ta khó có thể nhận thấy các hóa chất vẫn còn bám trên bề mặt chén đĩa nếu chỉ được tráng sơ qua. Chính vì vậy, để làm sạch các chất này chẳng còn cách nào khác là bạn phài tráng cho thật kỹ ít nhất là 3 lần trong chậu nước sạch sau khi rửa.

Sử dụng quá nhiều nước rửa bát

Với những những loại bát đĩa bẩn hoặc dính quá nhiều dầu mỡ, nhiều người thường lấy lượng nước rửa bát thật nhiều để rửa cho sạch. Mặc dù điều này giúp bát đĩa sẽ sạch vết bẩn hơn nhưng lượng hoá chất sót lại thì vẫn còn và rất khó để loại bỏ hết.

Vì thế nếu dùng nhiều nước rửa bát, cần chú ý tráng bát thật kĩ lượng với nước sạch hoặc tốt hơn hết là nước nóng để có thể loại bỏ được hết lượng hóa chất bám trên bát đĩa. Đây được coi là sai lầm khi rửa bát khá phổ biến ở nhiều gia đình.

4 sai lầm thường thấy khi sử dụng nước rửa bát - vừa lãng phí lại còn rước bệnh ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đổ thẳng nước rửa chén lên bát đĩa

Thay vì đổ vào nước rồi pha loãng ra rửa thì nhiều chị em lại quen tay đổ luôn nước rửa chén vào bát đĩa, nồi chảo rồi mới pha nước hoặc chẳng cần pha mà rửa luôn. Thói quen sai lầm này sẽ khiến lượng hóa chất bám lại trên bát đĩa nhiều hơn, khó làm sạch hơn và tất nhiên nguy cơ gây hại cho sức khỏe sẽ cao hơn.

Tốt nhất, chị em hãy lấy nước trước rồi mới pha loãng nước rửa chén, đánh tan thành bọt rồi mới sử dụng.

Ngâm bát đũa trong nước rửa chén quá lâu

Nhiều người nghĩ rằng những vết bẩn bám lâu trên bát đũa sẽ được làm sạch dễ dàng nếu chúng được ngâm lâu trong nước rửa chén. Thế nhưng điều này sẽ khiến những hóa chất từ dung dịch tẩy rửa dễ dàng ngấm vào chén đĩa hơn. Đặc biệt là với những đồ dùng có chất liệu như tre, gỗ, khi đã thấm hóa chất sẽ không thể tẩy sạch được, dẫn đến nguy cơ tích tụ những chất độc hại gây bệnh cho cơ thể cao hơn rất nhiều. Vì vậy, không nên ngâm dụng cụ đựng thức ăn trong dung dịch này quá lâu để an toàn khi sử dụng.

4 sai lầm thường thấy khi sử dụng nước rửa bát - vừa lãng phí lại còn rước bệnh ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Giảm cân bằng yến mạch trong một tuần, bạn đã thử chưa?

Giảm cân bằng yến mạch trong một tuần, bạn đã thử chưa?

Cùng tìm hiểu hai công thức pha chế thức ăn giảm cân bằng yến mạch trong một tuần và những lợi ích tuyệt vời khi sử dụng loại ngũ cốc này vào buổi sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe nước rửa chén sai lầm khi rửa chén

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 27 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?