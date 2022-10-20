Thói quen của nhiều bà nội trợ bận rộn là tráng bát qua loa, sao cho hết bọt chất tẩy rửa là được. Nhưng trên thực thế không phải chén bát hết bọt là đã sạch hóa chất, bởi bằng cảm quan chúng ta khó có thể nhận thấy các hóa chất vẫn còn bám trên bề mặt chén đĩa nếu chỉ được tráng sơ qua. Chính vì vậy, để làm sạch các chất này chẳng còn cách nào khác là bạn phài tráng cho thật kỹ ít nhất là 3 lần trong chậu nước sạch sau khi rửa.

Với những những loại bát đĩa bẩn hoặc dính quá nhiều dầu mỡ, nhiều người thường lấy lượng nước rửa bát thật nhiều để rửa cho sạch. Mặc dù điều này giúp bát đĩa sẽ sạch vết bẩn hơn nhưng lượng hoá chất sót lại thì vẫn còn và rất khó để loại bỏ hết.

Vì thế nếu dùng nhiều nước rửa bát, cần chú ý tráng bát thật kĩ lượng với nước sạch hoặc tốt hơn hết là nước nóng để có thể loại bỏ được hết lượng hóa chất bám trên bát đĩa. Đây được coi là sai lầm khi rửa bát khá phổ biến ở nhiều gia đình.

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Đổ thẳng nước rửa chén lên bát đĩa

Thay vì đổ vào nước rồi pha loãng ra rửa thì nhiều chị em lại quen tay đổ luôn nước rửa chén vào bát đĩa, nồi chảo rồi mới pha nước hoặc chẳng cần pha mà rửa luôn. Thói quen sai lầm này sẽ khiến lượng hóa chất bám lại trên bát đĩa nhiều hơn, khó làm sạch hơn và tất nhiên nguy cơ gây hại cho sức khỏe sẽ cao hơn.

Tốt nhất, chị em hãy lấy nước trước rồi mới pha loãng nước rửa chén, đánh tan thành bọt rồi mới sử dụng.

Ngâm bát đũa trong nước rửa chén quá lâu

Nhiều người nghĩ rằng những vết bẩn bám lâu trên bát đũa sẽ được làm sạch dễ dàng nếu chúng được ngâm lâu trong nước rửa chén. Thế nhưng điều này sẽ khiến những hóa chất từ dung dịch tẩy rửa dễ dàng ngấm vào chén đĩa hơn. Đặc biệt là với những đồ dùng có chất liệu như tre, gỗ, khi đã thấm hóa chất sẽ không thể tẩy sạch được, dẫn đến nguy cơ tích tụ những chất độc hại gây bệnh cho cơ thể cao hơn rất nhiều. Vì vậy, không nên ngâm dụng cụ đựng thức ăn trong dung dịch này quá lâu để an toàn khi sử dụng.