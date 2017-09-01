Nếu bạn vẫn đang buồn rầu vì thân hình "lép đều", không cần phải lo lắng nữa vì chỉ với một nắm đậu phộng bạn sẽ nhanh chóng có được thân hình đầy đặn và vòng 3 đẫy đà hơn trông thấy.

Đậu phộng là một loại thực phẩm được sử dụng thường xuyên trong đời sống thường ngày. Loại hạt này có rất nhiều công dụng cho sức khỏe như cải thiện tuần hoàn máu, cải thiện trí nhớ, ngăn ngừa sỏi mật và chống lão hóa. Đặc biệt đây là cứu tinh cho những cô nàng 'mình dây' vì rất giàu protein, chất xơ, axit béo bão hòa, folate giúp tăng cân tăng cơ hiệu quả.

Chỉ cần uống sữa đậu phộng mỗi ngày, các cô nàng dù có màn hình phẳng đến đâu thì cũng sẽ có được vòng 3 căng tròn chỉ trong 1 thời gian ngắn!

Chuẩn bị

Đậu phộng: 400g

Sữa tươi không đường: 250ml

Sữa đặc: 60g

Máy xay sinh tố

Rây

Thực hiện

Rang vàng đậu phộng, đến khi chín vàng thì lấy ra chờ nguội rồi làm sạch vỏ.

Cho đậu phộng vào nấu với 2 lít nước trên lửa nhỏ đến khi đậu mềm. Chờ đậu nguội thì cho vào máy xay sinh tố xay cho mịn.

Lọc qua rây để lấy phần nước cốt.

Cho sữa tươi và sữa đặc vào đun trên lửa nhỏ cho sủi tăm thì tắt bếp.

Sữa đậu phộng có thể bảo quản trong ngăn mát để dùng dần.

Bạn hãy dùng sữa đậu phộng sau các bữa ăn sáng và trưa khoảng 1 tiếng hoặc có thể dùng vào các bữa ăn phụ. Tránh dùng vào bữa tối vì đậu phộng chứa nhiều protein có thể khiến bạn cảm thấy khó tiêu.

Để bổ trợ cho việc uống sữa đậu phộng thêm phần hiệu quả, bạn có thể kết hợp với 1 số bài tập đơn giản hoặc đi bộ thường xuyên để sớm sở hữu những đường cong trong mơ.

Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê' Vòng 3 quyến rũ sẽ giúp chị em tự tin hơn khi phô diễn đường cong trong những trang phục ôm sát. Nếu như bạn vẫn còn buồn rầu vì vòng 3 "lép kẹp" của mình thì hãy đọc hay bài viết dưới đây để biết những bí quyết sở hữu vòng 3 căng tròn nhé!

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