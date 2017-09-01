Vòng 3 săn chắc, đẫy đà lên trông thấy chỉ nhờ một nắm đậu phộng mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/09/2017 11:21

Nếu bạn vẫn đang buồn rầu vì thân hình "lép đều", không cần phải lo lắng nữa vì chỉ với một nắm đậu phộng bạn sẽ nhanh chóng có được thân hình đầy đặn và vòng 3 đẫy đà hơn trông thấy.

Đậu phộng là một loại thực phẩm được sử dụng thường xuyên trong đời sống thường ngày. Loại hạt này có rất nhiều công dụng cho sức khỏe như cải thiện tuần hoàn máu, cải thiện trí nhớ, ngăn ngừa sỏi mật và chống lão hóa. Đặc biệt đây là cứu tinh cho những cô nàng 'mình dây' vì rất giàu protein, chất xơ, axit béo bão hòa, folate giúp tăng cân tăng cơ hiệu quả.

Chỉ cần uống sữa đậu phộng mỗi ngày, các cô nàng dù có màn hình phẳng đến đâu thì cũng sẽ có được vòng 3 căng tròn chỉ trong 1 thời gian ngắn!

Chuẩn bị

Vòng 3 săn chắc, đẫy đà lên trông thấy chỉ nhờ một nắm đậu phộng mỗi ngày - Ảnh 1
Các nguyên liệu làm sữa đậu phộng rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phộng: 400g

Sữa tươi không đường: 250ml

Sữa đặc: 60g

Máy xay sinh tố

Rây

Thực hiện

Rang vàng đậu phộng, đến khi chín vàng thì lấy ra chờ nguội rồi làm sạch vỏ.

Cho đậu phộng vào nấu với 2 lít nước trên lửa nhỏ đến khi đậu mềm. Chờ đậu nguội thì cho vào máy xay sinh tố xay cho mịn.

Lọc qua rây để lấy phần nước cốt.

Cho sữa tươi và sữa đặc vào đun trên lửa nhỏ cho sủi tăm thì tắt bếp.

Sữa đậu phộng có thể bảo quản trong ngăn mát để dùng dần.

Vòng 3 săn chắc, đẫy đà lên trông thấy chỉ nhờ một nắm đậu phộng mỗi ngày - Ảnh 2
Sữa đậu phộng rất thơm ngon và giúp tăng vòng 3 hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy dùng sữa đậu phộng sau các bữa ăn sáng và trưa khoảng 1 tiếng hoặc có thể dùng vào các bữa ăn phụ. Tránh dùng vào bữa tối vì đậu phộng chứa nhiều protein có thể khiến bạn cảm thấy khó tiêu.

Để bổ trợ cho việc uống sữa đậu phộng thêm phần hiệu quả, bạn có thể kết hợp với 1 số bài tập đơn giản hoặc đi bộ thường xuyên để sớm sở hữu những đường cong trong mơ.

Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê'

Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê'

Vòng 3 quyến rũ sẽ giúp chị em tự tin hơn khi phô diễn đường cong trong những trang phục ôm sát. Nếu như bạn vẫn còn buồn rầu vì vòng 3 "lép kẹp" của mình thì hãy đọc hay bài viết dưới đây để biết những bí quyết sở hữu vòng 3 căng tròn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cách để làm vòng 3 săn chắc vòng 3 nở nang sữa đậu phộng làm tăng vòng 3 tăng vòng 3 bằng sữa đậu phộng

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 2 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 2 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ