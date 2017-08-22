Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê'

Làm đẹp cùng chuyên gia 22/08/2017 15:52

Vòng 3 quyến rũ sẽ giúp chị em tự tin hơn khi phô diễn đường cong trong những trang phục ôm sát. Nếu như bạn vẫn còn buồn rầu vì vòng 3 "lép kẹp" của mình thì hãy đọc hay bài viết dưới đây để biết những bí quyết sở hữu vòng 3 căng tròn nhé!

Vòng 3 căng tròn đầy đặn là vũ khí lợi hại giúp chị em tăng sự quyến rũ cho bản thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu cặp mông đầy đặn một cách tự nhiên. Nếu bạn chưa may mắn sở hữu vòng 3 như mong muốn thì hãy làm theo những bí quyết sau đây để có đường cong thật quyến rũ nhé!

Hãy lưu tâm đến các bài tập tăng vòng 3

Mông được cấu tạo chủ yếu từ cơ nên việc tăng size hoàn toàn là chuyện trong tầm tay. Các bài tập squat và wall-sit (dựa tường) đã được nhiều người kiểm chứng về mức độ hiệu quả. Nếu chăm chỉ tập luyện, vòng 3 của bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn sau một khoảng thời gian tối thiểu là từ 4-6 tuần. Hãy xem các hình hướng dẫn dưới đây để biết cách tập luyện nhé!

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Tư thế squat đúng - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê' - Ảnh 2
Tư thế đúng cho bài tập wall-sit - Ảnh minh họa: internet

Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng

Để quá trình tập luyện mang đến kết quả tốt, bạn không thể bỏ qua việc bổ sung các thực phẩm giúp bổ trợ quá trình tăng cơ, giúp vòng 3 căng tròn săn chắc hơn. Các nhóm thực phẩm mà bạn cần bổ sung bao gồm: 

Thực phẩm giàu protein: Thịt bò, thịt gà, hải sản, các loại đậu hạt, trứng…

Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê' - Ảnh 3
Thịt bò là nguồn bổ sung đạm quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm bổ sung vitamin A: Cà rốt, bông cải, nho, táo…

Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê' - Ảnh 4
Cà rốt chứa nhiều vitamin A - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm bổ sung vitamin E: Bơ, đu đủ…

Bạn cần chú ý hạn chế những món ăn có nhiều đường, dầu mỡ để tránh “phá dáng” khiến vòng 3 chảy xệ.

Chú ý đến dáng đi, đứng

Bạn cần biết rằng dáng đi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến ngoại hình. Khi bạn có được cách đi, cách đứng phô dáng hiệu quả thì sẽ giúp cảm giác thân hình thon thả và vòng 3 thu hút hơn đấy.

Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê' - Ảnh 5
Dáng đứng đúng giúp bạn tạo đường nét cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cố gắng luôn đứng thẳng lưng, hơi hóp bụng. Việc này sẽ giúp bạn tạo nét cho cơ thể và đây cũng là một thói quen cực kì tốt cho vùng lưng đấy.

Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê' - Ảnh 6
Hãy tưởng tượng là mình đang di chuyển trên một đường thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đi lại, hãy tưởng tượng là mình đang di chuyển trên một đường thẳng, siết chặt cơ mông và di chuyển trên đường thẳng đó. Khi đi hãy hơi đẩy vai về phía sau và ưỡn nhẹ phần lưng dưới. Thời gian đầu thì khá khó khăn nhưng khhi đã quen với việc này bạn sẽ thấy việc đi đứng thẳng lưng, hóp bụng mang cho mình rất nhiều lợi ích về vóc dáng và sức khỏe

Không ngồi quá lâu

Ngay cả khi bạn làm việc văn phòng thì việc ngồi quá lâu cũng không nên. Thói quen tưởng chừng như vô hại này sẽ khiến cơ mông không được vận động kéo theo vòng 3 chảy xệ, kém săn chắc.

Bí quyết đơn giản giúp chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, săn chắc 'vạn người mê' - Ảnh 7
Ngồi nhiều khiến vòng 3 chảy xệ - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 45 – 60 phút bạn nên đứng lên đi lại một chút để cơ thể được vận động, điều này không chỉ tốt cho vòng 3 mà còn cả cho sức khỏe nữa đó!

Tuyệt chiêu giúp bạn gái tăng vòng 3 nhanh chóng

Tuyệt chiêu giúp bạn gái tăng vòng 3 nhanh chóng

Dưới đây là những tuyệt chiêu giúp bạn gái sở hữu vòng 3 căng tròn như mong muốn nếu như duy trì thực hiện thường xuyên.

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