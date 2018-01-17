Uống nước muối ấm buổi sáng giúp giảm cân nhanh, Tết này không lo bụng ngấn mỡ hay thân hình quá khổ

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/01/2018 16:38

Mỗi ngày, uống 1 ly nước muối ấm theo công thức dưới đây vào buổi sáng sau khi thức giấc, bạn sẽ giảm được số cân "thừa" và sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn một cách nhanh chóng.

Vòng eo thon gọn, vóc dáng cân đối và săn chắc luôn là ao ước của mọi người. Ngoài ra, khi sở hữu hình thể đẹp, phụ nữ sẽ trở nên tự tin và tỏa sáng hơn. 

Nếu đang tìm kiếm phương pháp giảm cân nhanh nhằm đón Tết với một hình thể hoàn hảo, bạn hãy tập cho bản thân thói quen uống 1 ly nước muối ấm mỗi buổi sáng. Đây là cách giảm cân vừa nhanh vừa an toàn đối với sức khỏe.

Tại sao uống nước muối ấm buổi sáng giảm cân?

Muối chứa hàm lượng lớn natri clorua, chất kháng khuẩn có tác dụng sát trùng, chống viêm giúp làm sạch đường ruột vào mỗi buổi sáng. Do đó, uống nước muối ấm sau khi thức dậy giúp hệ tiêu hóa tăng cường hấp thu dưỡng chất, chuyển hóa chất, hạn chế hấp thụ chất béo, từ đó ngăn ngừa mỡ tích tụ.

Uống nước muối ấm buổi sáng giúp giảm cân nhanh, Tết này không lo bụng ngấn mỡ hay thân hình quá khổ - Ảnh 1
Uống nước muối ấm buổi sáng giúp giảm cân nhanh và hiệu quả - Ảnh: Internet

Uống nước muối ấm vào mỗi sáng là cách để cơ thể tăng cường chuyển hóa chất, đào thải độc tố cũng như chất béo ra ngoài. Từ đó, giúp đốt cháy mỡ thừa ở bụng, bắp tay, đùi… nhanh chóng.

Công thức nước muối ấm giảm cân

Thói quen uống nước muối ấm buổi sáng giúp giảm cân rất hiệu quả nhưng nếu thực hiện sai cách sẽ gây hại cho sức khỏe.

Mỗi buổi sáng sau khi thức giấc, bạn pha 1 muỗng cà phê muối biển tinh luyện với 500ml nước ấm. Sau đó, uống ngay ly nước này trước bữa ăn sáng khoảng 45 – 60 phút.

Đặc biệt, không nên dùng muối chứa thành phần i-ốt, vì bổ sung quá nhiều loại chất này sẽ không tốt cho sức khỏe.

Uống nước muối ấm buổi sáng giúp giảm cân nhanh, Tết này không lo bụng ngấn mỡ hay thân hình quá khổ - Ảnh 2
Không nên uống nước pha từ muối i-ốt vào buổi sáng - Ảnh: Internet

Lưu ý khi uống nước muối ấm buổi sáng

Khi bắt đầu áp dụng, bạn chỉ nên sử dụng lượng muối vừa phải để cơ thể kịp thích ứng rồi dần dần tăng lên đúng như công thức.

Tuyệt đối không bổ sung bất kỳ loại thực phẩm nào trong vòng 45 – 60 phút sau khi uống nước muối ấm.

Kiên trì thực hiện đều đặn mỗi buổi sáng, sau 1 tuần hãy cho cơ thể nghỉ ngơi khoảng 5 ngày rồi mới áp dụng trở lại.

Trong suốt quá trình giảm cân bằng phương pháp này, hạn chế bổ sung tinh bột, thức uống có ga, đồ ngọt… đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây tươi.

Uống nước muối ấm buổi sáng giúp giảm cân nhanh, Tết này không lo bụng ngấn mỡ hay thân hình quá khổ - Ảnh 3
Uống nước muối ấm buổi sáng ngoài giảm cân còn giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường sức đề kháng - Ảnh: Internet
Uống nước muối ấm buổi sáng giúp giảm cân nhanh, Tết này không lo bụng ngấn mỡ hay thân hình quá khổ - Ảnh 4
Nước muối ấm giúp giảm cân nhanh và an toàn đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Với công thức nước muối ấm trên, chỉ cần uống 1 ly mỗi buổi sáng, sau 1 tuần, số cân nặng giảm được sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

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