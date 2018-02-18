Uống ly nước 'thần' giảm cân đẹp da này mỗi sáng, dù U40 nhan sắc, vóc dáng vẫn như gái 18

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/02/2018 13:01

Bạn đang tìm kiếm phương pháp duy trì tuổi thanh xuân và vóc dáng thon gọn, hãy chăm chỉ uống ly nước giảm cân đẹp da theo các công thức dưới đây mỗi buổi sáng.

Nước uống giảm cân đẹp da theo các công thức dưới đây có nguyên liệu dễ tìm, cách thực hiện đơn giản nhưng mang đến hiệu quả vô cùng tuyệt vời. 

Nước uống giảm cân đẹp da từ bí đao

Bí đao là loại quả giàu dưỡng chất, vitamin cũng như các loại axit tự nhiên, chúng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển hóa chất béo xấu, đốt cháy mỡ thừa rồi đảo thải ra ngoài. Do đó, nước ép từ loại quả này được xem là "thần dược" giảm cân đẹp da. 

Để tạo cảm giác dễ uống, đồng thời làm tăng hiệu quả giảm cân, thanh lọc cơ thể, bạn có thể kết hợp bí đao với thơm theo công thức dưới đây.

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả bí đao

- Nửa quả thơm

Cách thực hiện:

Một là, bạn nên xay nhuyễn cả hai loại nguyên liệu trên thành sinh tố để uống vào hai buổi sáng và tối. 

Uống ly nước 'thần' giảm cân đẹp da này mỗi sáng, dù U40 nhan sắc, vóc dáng vẫn như gái 18 - Ảnh 1
Nước uống giảm cân đẹp da từ bí đao mang đến hiệu quả vô cùng cao - Ảnh: Internet

Hai là, thái bí đao và thơm thành các lát mỏng, ngâm với 2 lít nước lọc sau 2 giờ đồng hồ rồi mang ra sử dụng. Bạn nên uống loại nước này thay thế nước lọc mỗi ngày. 

Nước uống giảm cân đẹp da từ chanh

Từ rất lâu, chanh đã được biết đến như một "tiên dược" trong việc giảm cân nhờ lượng axit amin, Vitamin C dồi dào. Đồng thời, dưỡng chất từ loại quả này cũng có khả năng nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong. Để giảm cân và làm đẹp da, bạn hãy chế biến nước uống từ chanh theo công thức dưới đây.

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả chanh tươi

- 2 muỗng canh mật ong

- 1 nhánh quế

Cách thực hiện:

Chanh bổ đôi, một nửa vắt lấy nước cốt, phần còn lại thái thành lát mỏng. Kế đó, ngâm nhánh quế và chanh thái lát vào ly nước ấm. Đợi khoảng 3 phút thì thêm mật ong và nước cốt chanh vào, khuấy đều và từ từ thưởng thức.

Uống ly nước 'thần' giảm cân đẹp da này mỗi sáng, dù U40 nhan sắc, vóc dáng vẫn như gái 18 - Ảnh 2
Nước uống giảm cân đẹp da từ chanh, quế và mật ong - Ảnh: Internet

Uống ly nước này vào buổi sáng ngoài giảm cân đẹp da còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Nước uống giảm cân đẹp da từ tinh bột nghệ

Như chanh và bí đao, nghệ rất giàu dưỡng chất, vitamin có khả năng giảm cân và dưỡng da hữu hiệu. Hơn nữa, đây là loại củ cực kỳ tốt cho người mắc bệnh về đường tiêu hóa.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh tinh bột nghệ

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Mỗi sáng, bạn hòa tan tinh bột nghệ, mật ong đã chuẩn bị vào ly nước nóng sau đó thưởng thức. 

Uống ly nước 'thần' giảm cân đẹp da này mỗi sáng, dù U40 nhan sắc, vóc dáng vẫn như gái 18 - Ảnh 3
Nước uống giảm cân từ tinh bột nghệ và mật ong - Ảnh: Internet

Những loại nước uống giảm cân đẹp da trên vô cùng lành mạnh đối với sức khỏe, do đó, bạn không cần ngần ngại mà hãy áp dụng ngay để lưu giữ nhan sắc, vóc dáng của chính mình.

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