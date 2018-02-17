Uống nhiều nước ngọt, rượu bia lại thức khuya khiến mặt sần sùi, nổi mụn, 'bỏ túi' ngay cách dưỡng da ban đêm này

Ngày Tết, bạn bận bịu quanh những bữa tiệc với rượu bia, thức ăn nhiều giàu mỡ, đây là nguyên nhân khiến nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Nếu làn da đang gặp phải các vấn đề như sần sùi, nổi mụn, bạn hãy áp dụng cách dưỡng ban đêm sau.

Uống nhiều rượu bia làm độc tố tích tụ trong cơ thể gây nóng gan, từ đó khiến làn da sần sùi và nổi đầy mụn. Cộng thêm các món ăn ngày Tết giàu tinh bột, chất béo khiến da thêm sạm màu và trở nên kém sắc. Để loại bỏ ngay các khuyết điểm ấy và phục hồi làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết, bạn hãy áp dụng các cách dưỡng da ban đêm dưới đây.

Dưỡng da ban đêm bằng Vitamin E Ngoài việc là loại dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể, Vitamin E còn có khả năng phục hồi, cải thiện làn da hết sức hữu hiệu. Khi đắp loại vitamin này vào ban đêm sẽ làm tăng tái tạo tế bào, tẩy da chết, cấp ẩm, từ đó tạo dựng làn da căng mướt, không tì vết chỉ trong thời gian ngắn. Cách sử dụng Vitamin E để dưỡng da ban đêm rất đơn giản, một là thoa trực tiếp lên da, giữ qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau. Hai là trộn Vitamin E với một số nguyên liệu lành tính khác như nha đam, mật ong, dầu dừa, nước cốt chanh, bột nghệ, bột cám gạo, bột sắn dây... để sử dụng.

Không chỉ giúp dưỡng da ban đêm, Vitamin E còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ thâm nám, tàn nhang cực kỳ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet Dưỡng da ban đêm bằng sữa tươi Sữa tươi cũng là nguyên liệu có khả năng dưỡng trắng, trị mụn và cấp ẩm vượt trội cho làn da. Trong sữa có nhiều khoáng chất như kali, sắt, kẽm cùng hàng loạt vitamin có vai trò quan trọng trong việc tái tạo làn da trắng hồng rạng rỡ. Có nhiều cách dùng sữa tươi để dưỡng da ban đêm, bạn có thể ngâm mặt nạ giấy vào rồi đắp trực tiếp lên da. Ngoài ra, trộn sữa tươi với một số nguyên liệu tự nhiên khác cũng là cách phục hồi nhan sắc hiệu nghiệm. Cách dưỡng da ban đêm bằng sữa tươi - Ảnh: Internet Cách làm kem dưỡng da ban đêm Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể tự tay làm kem dưỡng da ban đêm theo cách dưới đây để sử dụng. Nguyên liệu cần có: - 3 muỗng canh sáp ong - 1 viên Vitamin E - 1 muỗng canh dầu dừa Cách thực hiện: Cho cả 3 nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, mang đun cách thủy hoặc nướng trong lò vi sóng đến khi chúng tan chảy thì lấy ra, dùng muỗng trộn đều. Đợi hỗn hợp nguội rồi đổ vào lọ thủy tinh nhỏ, đậy kín nắp bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Cách làm kem dưỡng da ban đêm từ sáp ong, Vitamin E và dầu dừa - Ảnh: Internet Bạn dùng lọ hỗn hợp từ sáp ong, Vitamin E và dầu dừa như kem dưỡng da ban đêm thông thường khác mỗi ngày. Chỉ sau 1 tuần, sự cải thiện của làn da sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. Với 3 cách dưỡng da ban đêm trên, mọi vấn đề như mụn, sạm đen hay khô ráp, nứt nẻ đều được loại bỏ vô cùng nhanh chóng.

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