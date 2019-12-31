Thực đơn buổi tối từ chuyên gia giúp phụ nữ sở hữu vóc dáng ‘mình hạc xương mai’ nhanh chóng mà không hại sức khỏe

Làm đẹp cùng chuyên gia 31/12/2019 11:42

Nếu bạn đang cố gắng ăn kiêng nhưng chưa thấy hiệu quả rõ rệt, hãy áp dụng thực đơn giảm cân nhanh vào buổi tối từ Health dưới đây.

Các chế độ ăn kiêng trước đây không hề mang đến hiệu quả như bạn mong muốn. Đừng vội nản chí, hãy áp dụng theo thực đơn giảm cân nhanh dưới đây vào buổi tối, bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ sau thời gian ngắn.

Thực đơn buổi tối giúp giảm cân nhanh

Salad tôm và gạo lứt

Gạo lứt là một dạng ngũ cốc giàu vitamin B và chất xơ rất cần thiết cho người đang giảm cân.

Cách thực hiện món ăn này hết sức đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị các loại rau ăn sống yêu thích cùng 5 con tôm và 100gr gạo lứt. Sau đó, mang gạo lứt nấu chín, tôm thì luộc rồi chần qua nước lạnh để giữ được độ giòn.

Trong chiếc bát nhỏ, khuấy đều 2 muỗng bơ hạnh nhân không đường, 1 muỗng canh giấm gạo và 1 muỗng cà phê mật ong. Tiếp đó, thêm nửa muỗng cà phê gừng tươi nghiền nhuyễn và tỏi băm rồi trộn đều đến khi tất cả các nguyên lệu hòa lẫn vào nhau. 

Xếp rau xanh ra bát, bóc vỏ tôm đã luộc cho vào, đổ nước sốt là có thể thưởng thức ngay. 

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Salad tôm và gạo lứt là món ăn giảm cân nhanh rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Sinh tố hạnh nhân, ngũ cốc và hạt chia

Hầu hết mọi người đều biết hạnh nhân, ngũ cốc và hạt chia đều là nguồn thực phẩm lành mạnh giúp giảm cân, đào thải chất béo vượt trội. Do đó, kết hợp khéo léo các nguyên liệu này, bạn sẽ có được món ăn mang đến tác dụng giảm béo hiệu quả.

Rất đơn giản, cho hạnh nhân và hạt ngũ cốc vào xay nhuyễn cùng nước lọc, vài lá bạc hà và đá rồi đổ ra ly. Lúc này, thêm 1 muỗng canh hạt chia, khuấy đều trong khoảng 2 phút là có thể thưởng thức.

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Sinh tố hạnh nhân hạt chia vừa giảm cân hiệu quả vừa tốt cho làn da - Ảnh: Internet

Trứng chưng rau củ

Đây là một trong những món ăn giảm cân rất được lòng phụ nữ Hàn Quốc. Rau xanh giàu chất xơ, ít calo giúp dạ dày mau no mà không khiến cơ thể dư năng lượng, tích trữ mờ thừa. Trong khi đó, trứng bổ sung protein giúp vóc dáng săn chắc, tăng cường cơ.

Thái hạt lựu cà chua, cải bó xôi, tỏi và cà rốt cho vào chiếc bát. Tiếp đó, tách 2 quả trứng gà vào cùng rồi đánh thật đều để tất cả hòa lẫn vào nhau. Chưng cách thủy bát trứng khoảng 7 - 10 phút là có thể ăn được.

Salad bơ và cá hồi

Bơ giàu chất béo lành mạnh không chỉ giúp giảm cân mà còn ngăn ngừa lão hóa. 

Trộn cá hồi đã hấp chín với 1 muỗng cà phê mù tạt và 2 muỗng canh tinh dầu ô liu. Tiếp đó, cắt hạt lựu nửa quả ớt chuông và 1 quả bơ chín để trộn cùng cá hồi là có thể thưởng thức. 

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Salad bơ cá hồi bổ dưỡng giúp giảm béo hữu hiệu - Ảnh: Internet

Salad cải xoăn ức gà

Tương tự như trứng, ức gà giàu protein lành mạnh, đồng thời có hàm lượng calo rất thấp nên rất tuyệt vời để ăn kiêng giảm cân nhanh.

Bắt chảo lên bếp và bật lửa nhỏ, thêm 1 muỗng canh dầu mè vào để xào hành tây băm nhỏ. Khi hành chín, thêm vào nửa chén nước, 100gr cải xoăn xắt nhỏ, 1 muỗng cà phê tỏi, một ít muối và tiêu rồi đảo đều đến khi cải chín.

Cho cải vừa xào ra đĩa để nguội, thêm ức gà, cà chua bi và một muỗng canh nước cốt chanh hoặc dầu giấm vào, đảo đều là hoàn thành.

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Salad cải xoăn ức gà giúp tăng cơ, giảm mỡ mang đến vóc dáng săn chắc, thon thả - Ảnh: Internet

Trên đây là những gợi ý về thực đơn giảm cân nhanh vào buổi tối rất hiệu quả mà bạn nên áp dụng ngay để lấy lại được vóc dáng săn chắc và thon thả.

Muốn sở hữu vóc dáng 'mình hạc xương mai' đón Tết, hãy ăn kiêng với trứng gà luộc theo cách này

Muốn sở hữu vóc dáng 'mình hạc xương mai' đón Tết, hãy ăn kiêng với trứng gà luộc theo cách này

Để giảm cân nhanh chóng mà không gây tổn hại đến sức khỏe, hãy tham khảo ngay thực đơn ăn kiêng với trứng gà luộc sau đây. 

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