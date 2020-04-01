Làm thế nào để ăn nhiều nhưng không béo? Học ngay bí quyết của phụ nữ Nhật

Phụ nữ Nhật luôn khiến người ta phải trầm trồ bởi thói quen sinh hoạt khoa học giúp đẹp dáng, đẹp da. Dưới đây là bí quyết giữ dáng cực hay chị em nên tham khảo.
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Phụ nữ Nhật Bản không giảm cân bằng phương pháp ăn kiêng, bí quyết giữ dáng của họ đó là thực hiện những thói quen sinh hoạt khoa học, điều độ từ việc ăn uống và tập thể dục.
1. Tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày
Tập thể dục luôn được khuyến khích để có một body săn chắc, thon gọn, ngăn ngừa các căn bệnh tim mạch, bệnh béo phì.
Phụ nữ Nhật chú trọng tập các bài thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, các động tác kết hợp hài hòa giữa tay, chân, vai, bụng giúp làm giảm mỡ thừa ở tất cả các vùng, nhờ đó họ luôn sở hữu một thân hình khỏe khoắn, săn chắc.
2. Luôn đứng và ngồi thẳng lưng
Ngồi nhiều lười vận động là một trong những nguyên nhân tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng, bí quyết giữ dáng của phụ nữ Nhật đó là hạn chế ngồi dù ở trong nhà, đi làm, đi chơi.
Họ quan niệm rằng, khi đứng hoặc ngồi thẳng lưng sẽ giúp dạ dày dễ co bóp hơn đặc biệt là lúc vừa mới ăn xong, để giữ vòng 2 thon gọn, săn chắc.
3. Uống nước ấm sau bữa ăn
Nước ấm cực kỳ tốt cho dạ dày, thông thường uống một cốc nước ấm vào buổi sáng sớm sẽ giúp thanh lọc đường ruột, dễ tiêu hóa thức ăn.
Phụ nữ Nhật duy trì thói quen uống nước ấm sau bữa ăn từ hồi còn rất trẻ. Bởi vậy, sau nhiều năm dù đã trải qua sinh nở, tuổi tác đã cao thì họ vẫn giữ được thân hình thon gọn rất đáng ngưỡng mộ.
4. Thực đơn bữa ăn: Rau gấp 4 lần tinh bột
Tinh bột là nguyên nhân gây béo phì rất đáng lo ngại, việc nạp nhiều tinh bột sẽ khiến cơ thể bị nặng nề và dễ khiến bạn mắc những bệnh về tim mạch nguy hiểm.
Phụ nữ Nhật không ăn nhiều tinh bột trong bữa ăn, thay vào đó họ bổ sung nhiều chất xơ từ rau xanh, củ quả để tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Bí quyết giữ dáng của phụ nữ Nhật khá đơn giản nhưng cần có sự kiên trì và quyết tâm cao độ, chị em hãy chăm chỉ thực hiện mỗi ngày để lữu giữ được nét đẹp thanh xuân mãi mãi.