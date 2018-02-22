Kiên trì làm theo 5 cách giảm cân cấp tốc này, mỡ thừa tích tụ trong dịp Tết sẽ tan biến cực nhanh

Sau Tết, "cơn ác mộng" tăng cân và mỡ thừa bắt đầu đeo bám bạn, để loại bỏ vấn đề này nhanh chóng, hãy áp dụng các cách giảm cân cấp tốc dưới đây.
- Sau Tết nhà nào cũng có bưởi, lấy ngay làm theo cách này, cân nặng giảm 1 mạch 7kg chỉ sau 2 tuần
- Dùng nước chanh giảm cân đã tốt, luộc cả quả lấy nước uống vào lúc khát còn hiệu quả gấp chục lần, đánh tan 10kg chỉ sau 1 tuần, không đau dạ dày
Bạn đang đau đầu, lo lắng về vấn đề cân nặng và bụng ngấn mỡ sau Tết, đừng vội tự ti, hãy thử áp dụng các cách giảm cân cấp tốc dưới đây.
Lập mục tiêu giảm cân
Đầu tiên, để giảm cân nhanh và hiệu quả, bạn cần phải đặt ra mục tiêu và tuân thủ thật nghiêm. Khi đã đặt ra mục tiêu, bạn sẽ không lười biếng và nản chí. Hơn thế, có mục tiêu, định hướng rõ ràng, đường đi đến đích sẽ nhanh gọn hơn, đối với việc giảm cân cũng vậy.
Uống nước ấm
Thay vì uống cà phê, đồ ngọt, thức uống có ga vào buổi sáng, bạn hãy uống 1 ly nước ấm. Đây là cách giảm cân cấp tốc cực kỳ hiệu quả và đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.
Khi uống nước ấm vào lúc sáng sớm, dạ dày sẽ được làm sạch, giảm cảm giác thèm ăn đồ ngọt và tinh bột, từ đó lượng calo bạn nạp vào ít đi giúp giảm cân cực kỳ nhanh.
Hơn thế, thói quen này còn làm tăng tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chuyển hóa, đốt cháy mỡ thừa rồi đảo thải ra ngoài nhanh chóng.
Đặc biệt, để vừa đạt hiệu quả giảm cân vừa tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, bạn có thể uống nước ấm pha với mật ong hay lá trà xanh tươi mỗi buổi sáng.
Hạn chế đồ ăn nhiều calo
Nếu lượng calo nạp vào thấp hơn lượng calo đốt cháy mỗi ngày, cân nặng của bạn sẽ giảm đều một cách tự nhiên mà không cần tập luyện. Chính vì vậy, nên lựa chọn những thực phẩm chứa lượng calo thấp cho khẩu phần ăn mỗi ngày nếu muốn giảm cân nhanh và dễ dàng nhất.
Những loại thực phẩm ít calo có thể kể đến như: Rau lá xanh, táo, ổi, thịt cá ngừ, thịt ức gà, trứng gà, bánh mì nguyên cám, sữa chua, bưởi...
Ăn nhiều món giàu chất xơ
Xơ là một trong những dưỡng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong quá trình đốt cháy chất béo, chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể. Ăn nhiều chất xơ giúp bạn giảm cân cấp tốc, đồng thời giải độc, thanh lọc cực hữu hiệu.
Ngoài ra, loại dưỡng chất này còn có khả năng cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa hấp thụ và tích tụ chất béo.
Vận động nhẹ nhàng
Không phải vận động càng mạnh thì mỡ thừa được đốt cháy càng nhiều, ngược lại, vận động nhẹ nhàng sẽ giúp bạn sở hữu thân hình thon gọn nhanh hơn.
Theo nghiên cứu, đi bộ nhẹ nhàng trong vòng 30 phút sẽ đốt cháy lượng calo cao hơn nhiều lần so với vận động mạnh. Chính vì vậy, để giảm cân nhanh nhất, bạn nên đi lại nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 20 - 30 phút mỗi buổi sáng.
Tuy những mẹo trên vô cùng đơn giản nhưng lại là cách giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cấp tốc.