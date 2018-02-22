Tối nào cũng uống ly nước rau diếp cá này rồi ngủ, cân nặng giảm 'ầm ầm' không cần tập luyện

Kiến thức hay 22/02/2018 16:18

Nếu bạn vẫn đang thắc mắc uống rau diếp cá vào buổi tối có thật sự giúp giảm cân hay không, hãy áp dụng thử trong vòng 1 tuần, kết quả đạt được sẽ chứng minh tất cả.

Nếu gặp phải tình trạng bụng ngấn mỡ, thân hình tròn trịa vì lên cân sau Tết, hãy uống nước rau diếp cá theo công thức dưới đây mỗi buổi tối, loại nước này có khả năng giảm cân vô cùng hiệu quả.

Uống nước rau diếp cá giảm cân

Rau diếp cá chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như protit, lipit, cellulose, canxi, kali... có khả năng tăng cường trao đổi, chuyển hóa, đào thải cặn bã, độc tố, chất béo ra ngoài. 

Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong loại rau này có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa hấp thu chất béo, đẩy mạnh quá trình phân tách độc tố rồi đào thải ra ngoài. 

Uống nước ép từ rau diếp cá còn có tác dụng ức chế cơn thèm ăn, hạn chế lượng calo hấp thụ từ đó giúp bạn giảm cân một cách tự nhiên mà không cần tập luyện. Ngoài ra, sau thời gian dài ăn uống thả ga và vui chơi ngày Tết, thức uống này là cách thanh nhiệt giải độc cực kỳ hiệu quả.

Tối nào cũng uống ly nước rau diếp cá này rồi ngủ, cân nặng giảm 'ầm ầm' không cần tập luyện - Ảnh 1
Uống nước từ rau diếp cá giúp bạn giảm cân cực kỳ nhanh và an toàn đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách làm nước uống rau diếp cá giảm cân

Nước từ rau diếp cá có mùi vị đặc biệt nên khá khó uống, để tạo cảm giác dễ chịu hơn bạn có thể thực hiện theo các công thức dưới đây.

Nước ép rau diếp cá

Nguyên liệu cần có:

- 100gr rau diếp cá

- 3 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho rau diếp cá đã rửa sạch và 100ml nước lọc vào máy xay nhuyễn, sau đó lọc lấy phần nước cho ra chiếc ly. Tiếp đó, thêm mật ong và vài viên đá lạnh vào khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Tối nào cũng uống ly nước rau diếp cá này rồi ngủ, cân nặng giảm 'ầm ầm' không cần tập luyện - Ảnh 2
Uống nước ép rau diếp cá và mật ong mỗi tối có khả năng giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet

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Sinh tố rau diếp cá

Tuy sinh tố rau diếp cá hơi khó uống nhưng mang lại hiệu quả giảm cân vượt trội hơn nước ép vì vẫn giữ được lượng lớn chất xơ. 

Nguyên liệu cần có:

- 100gr lá diếp cá

- 1 muỗng canh mật ong

- 50ml sữa tươi không đường

Cách thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu cùng vài viên đá lạnh vào máy xay đến khi nhuyễn mịn thì đổ ra ly và thưởng thức. 

Tối nào cũng uống ly nước rau diếp cá này rồi ngủ, cân nặng giảm 'ầm ầm' không cần tập luyện - Ảnh 3
Uống sinh tố rau diếp cá mang đến hiệu quả giảm cân vượt trội hơn nước ép - Ảnh: Internet

Bạn nên uống các loại nước từ rau diếp cá trên trước khi đi ngủ từ 60 đến 90 phút để đạt được hiệu quả tối ưu.

Nếu cảm thấy nước từ rau diếp cá rất khó uống, bạn có thể chế biến chúng thành các món ăn như gỏi hay luộc, cách này vẫn giữ được hiệu quả giảm cân tương tự.

Chuẩn bị rau diếp cá, thịt ức gà, nước cốt chanh và nước mắm. Trộn đều thịt ức gà đã xé sợi với rau diếp cá trong chiếc bát lớn. Tiếp đó, thêm nước cốt chanh và nước mắm vào, trộn thêm một lần nữa là có thể thưởng thức ngay. 

Với các công thức nước uống từ rau diếp cá trên, chỉ cần bạn kiên trì và tuân thủ thực hiện mỗi ngày, việc giảm cân, loại bỏ mỡ thừa sẽ cực kỳ dễ dàng.

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