Ăn những món này mỗi tối còn tốt hơn uống thực phẩm chức năng giảm cân gấp 100 lần

Làm đẹp cùng chuyên gia 29/12/2017 16:59

Có thói quen ăn những món này vào buổi tối, không cần uống thuốc hay dùng thực phẩm chức năng giảm cân bạn vẫn có thể sở hữu hình thể cân đối, vóc dáng chuẩn vô cùng nhang chóng.

Thực phẩm chức năng cũng là một phương pháp giảm cân hữu hiệu, tuy nhiên, rất khó để kiểm chứng được chất lượng, nguồn gốc của chúng trong thị trường đầy hàng giả, hàng nhái như hiện nay. Thay vào đó, hãy bổ sung các món ăn dưới đây vào buổi tối, bạn vừa đạt hiệu quả giảm cân vừa cải thiện sức khỏe.

Thực phẩm giảm cân nhanh nhất: Bưởi

Bưởi thuộc nhóm trái cây có múi với khả năng giảm cân nhanh nhất. Hàm lượng vitamin E, axit amin dồi dào trong loại quả có vị chua này có khả năng đào thải mỡ thừa, giảm cân siêu nhanh.

Bên cạnh đó, vitamin C trong bưởi không gây hại cho dạ dày và đường tiêu hóa như của chanh, vì vậy, bạn có thể ăn bưởi thay cơm vào buổi tối để giảm cân.

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Bưởi là thực phẩm giúp giảm cân siêu nhanh - Ảnh: Internet

Thực phẩm giảm cân đẹp da: Chuối

Vì chứa hàm lượng calo rất thấp, chỉ ở mức 80 - 100 nên từ lâu chuối đã là loại thực phẩm được chị em phụ nữ tin dùng khi ăn kiêng, giảm cân. 

Ăn một quả chuối vào buổi tối giúp bạn ngủ sâu và ngon giấc hơn. Chính điều này hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong đêm diễn ra nhanh giúp giảm cân nhanh, hiệu quả và an toàn. 

Ăn những món này mỗi tối còn tốt hơn uống thực phẩm chức năng giảm cân gấp 100 lần - Ảnh 2
Chuối là thực phẩm giúp giảm cân và nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Thực phẩm giảm cân, chữa bệnh: Bí đao

Bí đao có tác dụng giảm cân rất hiệu quả và an toàn. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc tốt cho gan, thận. 

Ăn những món này mỗi tối còn tốt hơn uống thực phẩm chức năng giảm cân gấp 100 lần - Ảnh 3
Ăn bí đao rất tốt cho vóc dáng và sức khỏe - Ảnh: Internet

Thực phẩm giảm cân và mỡ máu: Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là thực phẩm giàu nước khoáng và dưỡng chất không chỉ giúp giảm cân nhanh mà còn ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến mỡ máu. Vì trong loại thực phẩm xanh này có hoạt chất ngăn ngừa tích tụ cholesterol trong máu, từ đó ngăn ngừa một số biến chứng liên quan đến huyết áp và hệ tim mạch.

Ăn những món này mỗi tối còn tốt hơn uống thực phẩm chức năng giảm cân gấp 100 lần - Ảnh 4
Ăn súp lơ xanh thường xuyên giúp giảm mỡ máu và giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Thực phẩm giảm cân, tăng vòng 1: Đu đủ 

Đu đủ rất giàu vitamin E, A, C... cùng hàng loạt các dưỡng chất thiết yếu có lợi cho sức khỏe. Đồng thời, chứa lượng calo rất thấp, do đó, càng ăn nhiều đu đủ, mỡ thừa sẽ càng giảm nhưng vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất cho cơ thể hoạt động.

Đặc biệt, đu đủ chứa một số enzyme có khả năng tăng nội tiết tố nữ estrogen, hỗ trợ tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng.

Ăn những món này mỗi tối còn tốt hơn uống thực phẩm chức năng giảm cân gấp 100 lần - Ảnh 5
Đu đủ là thực phẩm giúp giảm cân, tăng vòng 1 - Ảnh: Internet

Thực phẩm giảm cân, tốt cho tim mạch: Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám là loại thực phẩm có khả năng giảm cân hữu hiệu, đồng thời giúp tim hoạt động khỏe mạnh. Ăn 1 lát bánh mì nguyên cám vào buổi tối vừa đủ no vừa không gây tăng cân. 

Ăn những món này mỗi tối còn tốt hơn uống thực phẩm chức năng giảm cân gấp 100 lần - Ảnh 6
Bánh mì nguyên cám giúp giảm cân, hỗ trợ hoạt động của tim mạch - Ảnh: Internet

Thực phẩm giảm cân, tăng chiều cao: Sữa không đường

Nhiều người nghĩ uống sữa gây tăng cân, tuy nhiên, đây là điều vô cùng sai lầm. Uống 1 ly sữa không đường vào mỗi buổi tối hỗ trợ tăng trao đổi chất, đào thải mỡ, từ đó giúp giảm cân siêu nhanh. Hơn thế, sữa không đường còn là thức uống tăng chiều cao, thậm chí là ở người đã qua dậy thì.

Ăn những món này mỗi tối còn tốt hơn uống thực phẩm chức năng giảm cân gấp 100 lần - Ảnh 7
Uống 1 ly sữa không đường mỗi tối hỗ trợ cơ thể đốt cháy chất béo, tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh: Internet

Với những thực phẩm giảm cân an toàn và tốt với sức khỏe trên, bạn có thể phân ra thành thực đơn ăn kiêng mỗi ngày để đạt hiệu quả tối ưu.

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Ăn tỏi đen do ngâm với bia mỗi ngày là phương pháp giảm cân nhanh, an toàn, hiệu quả và vô cùng tốt cho sức khỏe.

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