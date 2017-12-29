Ngâm tỏi với bia đến khi chuyển màu đen thì ăn 1 tép/ngày, từ nay đến Tết muốn giảm bao nhiêu cân cũng được

Làm đẹp cùng chuyên gia 29/12/2017 11:26

Ăn tỏi đen do ngâm với bia mỗi ngày là phương pháp giảm cân nhanh, an toàn, hiệu quả và vô cùng tốt cho sức khỏe.

Nếu bạn muốn giảm cân vừa nhanh, vừa lành mạnh đối với sức khỏe, hãy ăn tỏi đen mỗi ngày.

Tỏi đen là sản phẩm được lên men tự nhiên khi ngâm cùng với bia trong một môi trường nhiệt độ cố định từ 10 – 15 ngày.

Nếu vẫn còn trăn trở việc ăn tỏi đen có giảm cân không, hãy áp dụng ngay và kết quả sau 1 tuần sẽ chứng minh tất cả.

Tỏi đen có tác dụng gì?

Ngoài khả năng chữa một số bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp cao, tỏi đen còn là “thần dược” trong việc giảm cân. Ăn 1 tép tỏi đen mỗi ngày trong vòng 1 tuần có thể giúp bạn giảm tối đa đến 4kg vô cùng dễ dàng.

Hàm lượng dinh dưỡng, vitamin, cùng các dưỡng chất thiết yếu của tỏi đen nhiều gấp 2 lần tỏi bình thường. Do đó, khi bổ sung loại tỏi này mỗi ngày, quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố cũng diễn ra nhanh hơn. Chính vì vậy, ăn tỏi đen có tác dụng giảm cân chẳng khác gì “thần dược”.

Ngoài ra, dưỡng chất trong tỏi đen còn hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ tế bào da trước các tác nhân có hại.

Ngâm tỏi với bia đến khi chuyển màu đen thì ăn 1 tép/ngày, từ nay đến Tết muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 1
Ăn tỏi đen giảm cân rất nhanh và an toàn đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách làm tỏi đen (tỏi ngâm bia)

Nguyên liệu cần có:

- 500 gram tỏi ta (tép nhỏ)

- Vài lon bia (tùy loại)

- Nồi cơm điện

Cách thực hiện:

Bước 1: Tỏi sau khi mua về cần cắt bỏ phần rễ, vệ sinh bụi bẩn, rửa kỹ bằng nước lạnh. Sau đó, bóc đi một lớp vỏ lụa mỏng phía ngoài cùng rồi để tỏi ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Sau khi tỏi đã khô hẳn thì ngâm chúng với lượng bia vừa đủ trong vòng 30 phút, trong suốt thời gian này nhớ trộn đều tỏi vài lần.

Ngâm tỏi với bia đến khi chuyển màu đen thì ăn 1 tép/ngày, từ nay đến Tết muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 2
Tỏi đen vì được ngâm với bia và trải qua quá trình lên men tự nhiên từ 10 - 15 ngày. Nhờ hàm lượng vi sinh dồi dào, đây là "thần dược" giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bước 2: Vớt tỏi ra cho ráo rồi gói chúng lại bằng giấy bạc để quá trình lên men tốt hơn.

Bước 3: Cho bọc tỏi đã gói kỹ vào nồi cơm điện, bật chế độ Warm (Giữ nóng) trong vòng 10 – 15 ngày.  

Ngâm tỏi với bia đến khi chuyển màu đen thì ăn 1 tép/ngày, từ nay đến Tết muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 3
Ngoài khả năng giảm cân nhanh, ăn tỏi đen còn phòng ngừa một số bệnh về tim mạch, huyết áp cao hữu hiệu - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

- Trong quá trình lên men, cứ 2 – 3 ngày bạn kiểm tra một lần, thấy tỏi có dấu hiệu chuyển màu, mùi bớt hăng dần thì đã đạt yêu cầu. Tỏi càng lên men lâu thì chất dinh dưỡng càng tốt cho quá trình giảm cân.

- Bạn nên bảo quản tỏi đen ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, để kéo dài thời gian sử dụng, hãy để giấy hút ẩm dưới đáy lọ thủy tinh, sau đó xếp tỏi đen lên trên rồi đậy kín nắp.

Cách sử dụng:

Mỗi ngày bạn ăn 1 tép tỏi đen này vào buổi sáng hoặc tối đều được. Kiên trì sau 1 tuần, lượng mỡ thừa và cân nặng đã giảm sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Ngâm tỏi với bia đến khi chuyển màu đen thì ăn 1 tép/ngày, từ nay đến Tết muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 4
Chỉ cần ăn 1 tép tỏi đen mỗi ngày, bạn muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh: Internet

Hiện nay, ăn tỏi đen giảm cân là phương pháp không còn xa lạ đối với chị em phụ nữ. Để làm tăng hiệu quả đạt được, bạn hãy thay đổi một vài thói quen không lành mạnh. Ngoài ra, uống thật nhiều nước và tăng cường bổ sung hoa quả tươi mỗi ngày.

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