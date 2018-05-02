5 món ăn càng nhiều dáng càng đẹp, chị em vô tư nhâm nhi khi đói mà không lo tăng cân

Làm đẹp cùng chuyên gia 02/05/2018 17:08

Những lúc cảm thấy đói nhưng lại sợ tăng cân, bạn hãy ăn những món sau đây, chúng không chỉ có khả năng đốt cháy mỡ thừa mà còn cực kỳ tốt cho da.

Những món ăn dưới đây sẽ giúp phụ nữ, đặc biệt là tip người thừa cân, béo phì xóa tan nỗi lo tăng cân không kiểm soát, đồng thời ức chế các cơn đói nhanh chóng. 

Top thực phẩm ăn nhiều không gây tăng cân

Trứng luộc

Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein, do đó, ăn trứng gà luộc vào buổi sáng giúp dạ dày no nhanh và lâu hơn. Điều này giúp người thừa cân, béo phì hạn chế được những cơn đói đến bất chợt đòi hỏi cơ thể phải nạp thêm calo. 

Nguồn dưỡng chất trong trứng gà còn hỗ trợ đốt cháy mờ thừa, chất béo, tăng cường kết cấu cơ giúp hình thể săn chắn, thon gọn nhanh chóng. Điều này có thể minh chứng bằng việc, đa số vận động viên thể hình, người tập gym đều thường xuyên ăn món này mỗi ngày.

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Trứng luộc là món ăn ít calo, giàu protein nên dù bổ dung nhiều vẫn không gây tăng cân - Ảnh: Internet

Đậu phụ nóng 

Đậu phụ hay còn gọi là đậu hũ là món ăn chế biến từ hạt đậu nành. Đây là thực phẩm giàu Vitamin, protein thực phẩm, ít calo, giàu chất chống oxy hóa. Ăn nhiều đậu hũ sẽ làm dạ dày no lâu hơn, đồng thời dưỡng chất từ loại đậu này hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa cực kỳ hiệu quả. Chính vì vậy, ăn món này nhiều không làm cơ thể tăng cân, ngược lại còn đốt cháy calo hiệu nghiệm. 

5 món ăn càng nhiều dáng càng đẹp, chị em vô tư nhâm nhi khi đói mà không lo tăng cân - Ảnh 2
Đậu phụ (đậu hũ) là một trong những món dù ăn nhiều vẫn không gây tăng cân - Ảnh: Internet

Khoai lang

Tuy là loại củ giàu lượng tinh bột, tuy nhiên ăn nhiều khoai lang không hề gây tăng cân mà lại giúp cơ thể thon gọn nhanh chóng. Dưỡng chất, chất xơ, Vitamin trong món ăn này có khả năng nhuận tràng, tăng cường quá trình tiêu hóa giúp tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa, đào thải độc tố và chất béo. Do đó, ăn khoai lang là cách giảm cân cực kỳ tốt vì không làm cơ thể mất sức. 

5 món ăn càng nhiều dáng càng đẹp, chị em vô tư nhâm nhi khi đói mà không lo tăng cân - Ảnh 3
Ăn nhiều khoai lang không những giúp giảm cân mà còn tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan chứa chất coumestrol, loại chất này không chỉ có khả năng ngăn ngừa ung thư dạ dày mà còn mang đến tác dụng giảm cân cực kỳ nhanh chóng. Chính vì vậy, những lúc thấy đói, hãy dập tắt cơn cồn cào của dạ dày bằng các món ăn chế biến từ loại đậu này.

5 món ăn càng nhiều dáng càng đẹp, chị em vô tư nhâm nhi khi đói mà không lo tăng cân - Ảnh 4
Đậu Hà Lan không chỉ giúp giảm cân mà còn ngăn ngừa ung thư dạ dày - Ảnh: Internet

Rong biển

Nhật Bản và Hàn Quốc chính là hai quốc gia tiêu thụ rong biển nhiều nhất tại Châu Á. Phụ nữ hai nước này xem loại thực vật biển này là "thần dược" đối với nhan sắc lẫn vóc dáng. Bởi vì rong biển chứa lượng chất xơ, chất chống oxy hóa, protein, muối khoáng, Vitamin dồi dào không chỉ giúp giảm cân, duy trì vóc dáng mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, tươi trẻ từ sâu bên trong. 

5 món ăn càng nhiều dáng càng đẹp, chị em vô tư nhâm nhi khi đói mà không lo tăng cân - Ảnh 5
Ăn nhiều rong biển không chỉ giảm cân, duy trì vóc dáng mà còn nuôi dưỡng làn da căng mịn - Ảnh: Internet

Không chỉ có khả năng duy trì vóc dáng, nếu tận dụng các món ăn trên để tạo thành thực đơn khoa học  sẽ mang đến hiệu quả giảm cân cực kỳ cao và nhanh cho người thừa cân, béo phì. 

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