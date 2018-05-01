Phụ nữ U40 sở hữu làn da khỏe đẹp nhờ uống ly nước ngăn ngừa lão hóa này sau khi thức dậy

Khi lão hóa bắt đầu, vùng khóe mắt, khóe miệng, trán sẽ xuất hiện các nếp nhăn li ti cực kỳ kém sắc. Ở độ tuổi sau 30, sức đề kháng của da bắt đầu suy giảm, ánh nắng và một số tác nhân bên trong cơ thể sẽ gây ra các vấn đề như nám, tàn nhang, đốm nâu… rất khó điều trị.

Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên, nếu áp dụng kịp thời một số biện pháp khoa học, bạn sẽ làm chậm quá trình này một cách đáng kể.

Một trong những nguyên liệu tự nhiên có tác dụng chống lão hóa vượt trội là mật ong và nghệ.

Do đó, chống lão hóa phải thực hiện từ sớm bằng một phương pháp phù hợp trong một thời gian nhất định chứ không phải đợi đến khi da xuống cấp mới áp dụng.

Lượng curcumin trong tinh bột nghệ chính là “thần dược” đối với làn da của phụ nữ. Dưỡng chất này làm tăng tái tạo tế bào mới, phá hủy các gốc tự do, ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin giúp da luôn mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ.

Trong tinh bột nghệ còn có lượng dồi dào axit tự nhiên, chất kháng khuẩn, chống viêm hỗ trợ ngăn ngừa mụn, viêm da hiệu nghiệm.

Mật ong và tinh bột nghệ đều là nguyên liệu có khả năng ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Trong khi đó, lượng axit hữu cơ trong mật ong tăng cường kết cấu tế bào, giữ độ đàn hồi giúp kéo căng các nếp nhăn nhanh chóng.

Vitamin, khoáng chất dồi dào trong loại mật tự nhiên này tăng lưu thông máu, đưa dưỡng chất nuôi tế bào giúp da khỏe mạnh.

Cách làm nước mật ong và tinh bột nghệ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh tinh bột nghệ

- 1 ly nước nóng

Cách thực hiện:

Cho tinh bột nghệ vào chiếc ly, vừa đổ nước nóng vào vừa khuấy đều để bột không vón cục. Tiếp đó, thêm mật ong và rồi trộn đều đến khi hòa tan hết là có thể thưởng thức ngay.

Thói quen uống nước tinh bột nghệ và mật ong vào mỗi buổi sáng giúp ngăn ngừa lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Bạn nên uống ly nước này vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy để đạt được hiệu quả tối ưu. Ngoài ra, nếu quá bận thì bạn có thể uống trước bữa ăn sáng khoảng 20 phút.

Buổi sáng là thời điểm tuyệt vời để nước mật ong và tinh bột nghệ phát huy tác dụng ngăn ngừa lão hóa, duy trì sự tươi trẻ cho làn da.

Ngoài ngăn ngừa lão hóa, nước nghệ mật ong còn hỗ trợ giảm cân cực kỳ nhanh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, uống nước nghệ mật ong vào thời điểm này còn tăng cường quá trình đốt cháy mỡ thừa, đào thải chất béo ra khỏi cơ thể. Nhờ đó, bạn sẽ giảm cân cực kỳ nhanh chóng.

Với những chia sẻ cùng công thức làm nước nghệ mật ong nóng trên, bạn sẽ ngăn ngừa được quá trình lão hóa đến mức tối đa và sở hữu nhan sắc tươi trẻ, lung linh dù đang ở ngưỡng U40, U50.