4 bước dưỡng da trắng mịn như em bé, ai nhìn cũng tưởng gái Hàn vì quá xinh

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/03/2020 12:27

Bí quyết dưỡng trắng da không hề khó như bạn tưởng, chỉ cần áp dụng những tips sau mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả của nó.

Làn da trắng hồng, mịn màng không tì vết là điều mà mọi cô nàng đều ao ước. Thế nhưng thay vì sử dụng các loại kem trộn độc hại hay bỏ ra một khoản chi phí lớn để tắm trắng thì chị em có thể thử áp dụng những bí quyết dưỡng trắng da cực đơn giản dưới đây:

Dùng tẩy trang ngay cả khi không trang điểm

Việc tẩy trang là bước căn bản trong quy trình dưỡng da của hội chị em. Thế nhưng, nhiều cô nàng chỉ sử dụng nước hoặc dầu tẩy trang khi make up để tẩy sạch lớp trang điểm.

Trên thực tế, những bụi bẩn tích tụ trong ngày không thể được làm sạch chỉ với nước và sữa rửa mặt. Chính vì vậy, bạn cần tẩy trang ngay cả khi không trang điểm để làn da được sạch sâu hoàn toàn, giúp các bước dưỡng phía sau phát huy hiệu quả tối đa.

bi quyet duong da 1
Không quên tẩy trang dù chỉ bôi kem chống nắng - Ảnh: Internet

Tẩy da chết

Tiếp đến là bước tẩy tế bào chết giúp tái tạo da. Nguyên nhân là vì làn da của chúng ta luôn tồn tại lớp tế bào già cỗi khiến da xỉn màu, thô ráp. Việc tẩy tế bào chết đều đặn mỗi tuần sẽ khiến da trẻ hóa và mịn màng hơn. Bên cạnh đó, những vết thâm do mụn để lại cũng mờ nhanh hơn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý lựa chọn tẩy da chết hóa học thay vì tẩy da chết vật lý (dạng hạt) để tránh gây tổn thương da. Bên cạnh đó, không tẩy da chết quá 3 lần mỗi tuần.

Thoa serum vitamin C

Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ dẫn đến sự hình thành của các gốc tự do, sắc tố melanin – nguyên nhân trực tiếp gây lão hóa, xỉn màu da khiến da đen sạm. Việc bổ sung vitamin C cho da sẽ kích thích sản sinh collagen trẻ hóa da, giúp da trắng sáng hơn.

bi quyet duong da 2
Kiên trì sử dụng vitamin C - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia da liễu, việc thoa serum vitamin C vào buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng là điều nên làm. Thói quen này sẽ giúp làn da luôn được bảo vệ và theo thời gian, da dẻ sẽ trắng hồng, đều màu hơn, thậm chí những nốt thâm do mụn cũng nhanh chóng tan biến.

Khóa ẩm cho da

Bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da chính là khóa ẩm. Làn da rất dễ mất nước nên việc cấp ẩm kịp thời sẽ giúp da khỏe mạnh và hồng hào hơn.

Trên đây là những bước dưỡng da trắng hồng cực đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay hôm nay.

3 sai lầm khiến mỹ phẩm chống lão hóa mất hết tác dụng, thậm chí còn 'phản chủ' khiến da nhăn nheo nhiều hơn

3 sai lầm khiến mỹ phẩm chống lão hóa mất hết tác dụng, thậm chí còn 'phản chủ' khiến da nhăn nheo nhiều hơn

Ngày nào cũng dùng mỹ phẩm chống lão hóa đắt tiền mà hiệu quả đạt được chẳng bao nhiêu, chắc chắn, bạn đang mắc phải các sai lầm này.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết dưỡng da cách làm trắng da làm đẹp da

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi