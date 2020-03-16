4 bước dưỡng da trắng mịn như em bé, ai nhìn cũng tưởng gái Hàn vì quá xinh

Bí quyết dưỡng trắng da không hề khó như bạn tưởng, chỉ cần áp dụng những tips sau mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả của nó.

Làn da trắng hồng, mịn màng không tì vết là điều mà mọi cô nàng đều ao ước. Thế nhưng thay vì sử dụng các loại kem trộn độc hại hay bỏ ra một khoản chi phí lớn để tắm trắng thì chị em có thể thử áp dụng những bí quyết dưỡng trắng da cực đơn giản dưới đây: Dùng tẩy trang ngay cả khi không trang điểm

Việc tẩy trang là bước căn bản trong quy trình dưỡng da của hội chị em. Thế nhưng, nhiều cô nàng chỉ sử dụng nước hoặc dầu tẩy trang khi make up để tẩy sạch lớp trang điểm. Trên thực tế, những bụi bẩn tích tụ trong ngày không thể được làm sạch chỉ với nước và sữa rửa mặt. Chính vì vậy, bạn cần tẩy trang ngay cả khi không trang điểm để làn da được sạch sâu hoàn toàn, giúp các bước dưỡng phía sau phát huy hiệu quả tối đa.

Không quên tẩy trang dù chỉ bôi kem chống nắng - Ảnh: Internet Tẩy da chết Tiếp đến là bước tẩy tế bào chết giúp tái tạo da. Nguyên nhân là vì làn da của chúng ta luôn tồn tại lớp tế bào già cỗi khiến da xỉn màu, thô ráp. Việc tẩy tế bào chết đều đặn mỗi tuần sẽ khiến da trẻ hóa và mịn màng hơn. Bên cạnh đó, những vết thâm do mụn để lại cũng mờ nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý lựa chọn tẩy da chết hóa học thay vì tẩy da chết vật lý (dạng hạt) để tránh gây tổn thương da. Bên cạnh đó, không tẩy da chết quá 3 lần mỗi tuần. Thoa serum vitamin C Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ dẫn đến sự hình thành của các gốc tự do, sắc tố melanin – nguyên nhân trực tiếp gây lão hóa, xỉn màu da khiến da đen sạm. Việc bổ sung vitamin C cho da sẽ kích thích sản sinh collagen trẻ hóa da, giúp da trắng sáng hơn. Kiên trì sử dụng vitamin C - Ảnh: Internet Theo các chuyên gia da liễu, việc thoa serum vitamin C vào buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng là điều nên làm. Thói quen này sẽ giúp làn da luôn được bảo vệ và theo thời gian, da dẻ sẽ trắng hồng, đều màu hơn, thậm chí những nốt thâm do mụn cũng nhanh chóng tan biến. Khóa ẩm cho da Bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da chính là khóa ẩm. Làn da rất dễ mất nước nên việc cấp ẩm kịp thời sẽ giúp da khỏe mạnh và hồng hào hơn. Trên đây là những bước dưỡng da trắng hồng cực đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay hôm nay.

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