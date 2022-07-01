Xóa tan tự ti về gương mặt bánh bao và cổ ngắn khi biết đến 3 kiểu tóc quốc dân này

Các nàng còn tự ti vì khuôn mặt tròn hay chiếc cổ ngắn, với 3 lưu ý dưới đây các nàng sẽ chẳng phải lo lắng đến vấn đề này nữa nhé.

Điều khó khăn nhất với nàng mặt tròn, phần cổ ngắn là không biết làm cách nào để che bớt khuôn mặt bầu bĩnh của mình, vậy nên để một mái tóc hợp với khuôn mặt là điều khá quan trọng, vì chúng vừa che khuyết điểm, tạo cảm giác thon gọn vừa khiến bạn trông dễ thương, trẻ trung hơn. Với 3 gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn tạo hiệu ứng thị giác, và giúp bạn chọn cho mình những kiểu tóc phù hợp để tự tin hơn trong mắt mọi người. 1. Không nên để tóc quá dài

Những nàng có chiếc cổ ngắn không nên nuôi tóc dài, bởi sẽ làm cho khoảng cách từ đầu đến vai nhìn bị ngắn, cũng đồng nghĩa sẽ làm cho phần cổ càng trở nên ngắn hơn. Thay vào đó bạn nên chọn kiểu tóc có độ dài ngang vai hoặc ngắn hơn để tạo cảm giác phần cổ được dài hơn. Nhiều người sẽ lầm tưởng bạn nhờ giảm cân mà nhỏ nhắn lại đó. Đừng quên tạo điểm nhấn cho mái tóc bằng những gam màu nhuộm phù hợp với làn da để thật ấn tượng với mọi người xung quanh nhé. Mách nàng kiểu tóc bob cụp đuôi mang đến vẻ ngây thơ, dịu dàng trong sáng cho bạn nữ, còn nếu muốn năng động, trẻ trung và sang chảnh bạn có thể chọn kiểu tóc pixie mang phong cách Hàn Quốc. Các kiểu này đều phá vỡ nhược điểm mặt tròn và cổ ngắn, tạ nên nét thanh thoát cho gương mặt và tăng sự gợi cảm, nữ tính.

2. Tận dụng tóc mái dài để “hack” dáng khuôn mặt Nếu bạn vẫn muốn giữ mái tóc dài của mình thì kiểu tóc mái dài uốn phồng hoặc mái bay sẽ là sự lựa chựa siêu hợp lý. 2 kiểu mái này sẽ tôn lên các đường nét trên khuôn mặt, là kiểu tóc giúp bạn che đi khuyết điểm hai bên gò má một cách tinh tế, tạo độ thon gọn, thanh thoát hơn cho gương mặt tròn. Tóc xoăn bồng bềnh rất được yêu thích tuy nhiên với những cô gái có khuôn mặt tròn và cổ ngắn thì nên hạn chế để kiểu tóc này vì nó sẽ khiến khuôn mặt tròn hơn. Bạn nên cân nhắc chọn kiểu tóc thẳng tỉa layer, đây là một cách đơn giản để nâng cấp cho kiểu tóc mái dài thông thường, chưa kể độ phồng và ôm nhẹ của kiểu tóc tỉa layer sẽ tăng cảm giác thon gọn cho khuôn mặt. 3. Tóc mái thưa hot hit Hàn Quốc Đây chính là kiểu mái “hack” tuổi nhất mọi thời đại và là hình ảnh đặc trưng của sắc đẹp Hàn Quốc, dần trở thành một trào lưu siêu hot ở các nước Châu Á. Bạn có thể để kiểu tóc mái này với tóc dài hoặc tóc ngắn, phù hợp với mọi khuôn mặt, và đặc biệt phù hợp với các nàng mặt tròn. Tóc mái thưa định hình khuôn mặt bạn trông cân đối hơn, không mang lại cảm giác nặng nề như mái bằng. Bên cạnh đó nó còn giúp bạn che bớt đi khuyết điểm của vầng trán cao. Nếu chưa bao giờ để kiểu mái này thì bạn nên thử ngay đi, vì nó sẽ giúp bạn đánh gục được trái tim của bất cứ chàng trai nào vì nét trẻ trung cùng gương mặt hài hòa đấy.

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