Xóa tan tự ti về gương mặt bánh bao và cổ ngắn khi biết đến 3 kiểu tóc quốc dân này

Làm đẹp 01/07/2022 08:33

Các nàng còn tự ti vì khuôn mặt tròn hay chiếc cổ ngắn, với 3 lưu ý dưới đây các nàng sẽ chẳng phải lo lắng đến vấn đề này nữa nhé.

Điều khó khăn nhất với nàng mặt tròn, phần cổ ngắn là không biết làm cách nào để che bớt khuôn mặt bầu bĩnh của mình, vậy nên để một mái tóc hợp với khuôn mặt là điều khá quan trọng, vì chúng vừa che khuyết điểm, tạo cảm giác thon gọn vừa khiến bạn trông dễ thương, trẻ trung hơn. Với 3 gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn tạo hiệu ứng thị giác, và giúp bạn chọn cho mình những kiểu tóc phù hợp để tự tin hơn trong mắt mọi người.

1. Không nên để tóc quá dài

Những nàng có chiếc cổ ngắn không nên nuôi tóc dài, bởi sẽ làm cho khoảng cách từ đầu đến vai nhìn bị ngắn, cũng đồng nghĩa sẽ làm cho phần cổ càng trở nên ngắn hơn. Thay vào đó bạn nên chọn kiểu  tóc có độ dài ngang vai hoặc ngắn hơn để tạo cảm giác phần cổ được dài hơn. Nhiều người sẽ lầm tưởng bạn nhờ giảm cân mà nhỏ nhắn lại đó. Đừng quên tạo điểm nhấn cho mái tóc bằng những gam màu nhuộm phù hợp với làn da để thật ấn tượng với mọi người xung quanh nhé.

Xóa tan tự ti về gương mặt bánh bao và cổ ngắn khi biết đến 3 kiểu tóc quốc dân này - Ảnh 1

Mách nàng kiểu tóc bob cụp đuôi mang đến vẻ ngây thơ, dịu dàng trong sáng cho bạn nữ, còn nếu muốn năng động, trẻ trung và sang chảnh bạn có thể chọn kiểu tóc pixie mang phong cách Hàn Quốc. Các kiểu này đều phá vỡ nhược điểm mặt tròn và cổ ngắn, tạ nên nét thanh thoát cho gương mặt và tăng sự gợi cảm, nữ tính.

2. Tận dụng tóc mái dài để “hack” dáng khuôn mặt

Nếu bạn vẫn muốn giữ mái tóc dài của mình thì kiểu tóc mái dài uốn phồng hoặc mái bay sẽ là sự lựa chựa siêu hợp lý. 2 kiểu mái này sẽ tôn lên các đường nét trên khuôn mặt, là kiểu tóc giúp bạn che đi khuyết điểm hai bên gò má một cách tinh tế, tạo độ thon gọn, thanh thoát hơn cho gương mặt tròn. 

Xóa tan tự ti về gương mặt bánh bao và cổ ngắn khi biết đến 3 kiểu tóc quốc dân này - Ảnh 2

Tóc xoăn bồng bềnh rất được yêu thích tuy nhiên với những cô gái có khuôn mặt tròn và cổ ngắn thì nên hạn chế để kiểu tóc này vì nó sẽ khiến khuôn mặt tròn hơn. Bạn nên cân nhắc chọn kiểu tóc thẳng tỉa layer, đây là một cách đơn giản để nâng cấp cho kiểu tóc mái dài thông thường, chưa kể độ phồng và ôm nhẹ của kiểu tóc tỉa layer sẽ tăng cảm giác thon gọn cho khuôn mặt.

Xóa tan tự ti về gương mặt bánh bao và cổ ngắn khi biết đến 3 kiểu tóc quốc dân này - Ảnh 3

3. Tóc mái thưa hot hit Hàn Quốc

Đây chính là kiểu mái “hack” tuổi nhất mọi thời đại và là hình ảnh đặc trưng của sắc đẹp Hàn Quốc, dần trở thành một trào lưu siêu hot ở các nước Châu Á. Bạn có thể để kiểu tóc mái này với tóc dài hoặc tóc ngắn, phù hợp với mọi khuôn mặt, và đặc biệt phù hợp với các nàng mặt tròn. 

Xóa tan tự ti về gương mặt bánh bao và cổ ngắn khi biết đến 3 kiểu tóc quốc dân này - Ảnh 4

 

Tóc mái thưa định hình khuôn mặt bạn trông cân đối hơn, không mang lại cảm giác nặng nề như mái bằng. Bên cạnh đó nó còn giúp bạn che bớt đi khuyết điểm của vầng trán cao. Nếu chưa bao giờ để kiểu mái này thì bạn nên thử ngay đi, vì nó sẽ giúp bạn đánh gục được trái tim của bất cứ chàng trai nào vì nét trẻ trung cùng gương mặt hài hòa đấy.

Xóa tan tự ti về gương mặt bánh bao và cổ ngắn khi biết đến 3 kiểu tóc quốc dân này - Ảnh 5
Tạm biệt mái tóc bết dính khi “nâng cấp” dầu gội với những nguyên liệu thiên nhiên này, vừa hiệu quả vừa rẻ bèo

Tạm biệt mái tóc bết dính khi “nâng cấp” dầu gội với những nguyên liệu thiên nhiên này, vừa hiệu quả vừa rẻ bèo

Tóc bết dính là tình trạng mà không ít người gặp phải. Cùng tìm hiểu những nguyên liệu khi thêm vào dầu gội sẽ giúp bạn tạm biệt tình trạng tóc bết dính nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 kiểu tóc đẹp Các kiểu tóc ngắn uốn cụp cho mặt tròn tóc cho gương mặt tròn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới