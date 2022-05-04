Vừa mang nét quyến rũ vừa thể hiện phong cách thời thượng với những bí quyết mặc bodysuit hoàn hảo cho mọi quý cô

Dưới đây là một số bí quyết để mọi cô gái với các thân hình khác nhau có thể tự tin diện bodysuit trong mùa hè này.

2. Cách mix đồ bodysuit cho những cô nàng có dáng người cao gầy?

Bodysuit là một loại áo mỏng, bó sát để che phần thân trên và hông. Một số thiết kế bodysuit có thể che được cả chân và tay. Loại trang phục này thoạt nhìn giống như áo tắm một mảnh thông thường, nhưng chúng đa dạng hơn về chất liệu, dùng làm đồ lót và cả áo khoác ngoài.

Những cô gái có thân hình mảnh mai và chiều cao lý tưởng hoàn toàn có thể khoe được lợi thế của mình với những thiết kế bodysuit dài tay. Nếu biết cách kết hợp bodysuit với quần ống rộng, chân váy xòe, bạn sẽ không cần lo kiểu áo này sẽ khiến mình gầy hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Để tủ đồ du lịch của mình thêm thú vị, bạn có thể thử mix bodysuit với chân váy xuyên thấu. Kết hợp cùng một vài món trang sức statement, bạn sẽ dễ dàng hóa thân thành những cô nàng thời trang sành điệu.

3. Cách phối đồ cho những cô nàng nhỏ nhắn

Ảnh minh họa: Internet

Những cô nàng thấp bé có thể "ăn gian" chiều cao của mình bằng quần short ống rộng hoặc váy ngắn kết hợp với áo bó sát. Ngoài ra, chi tiết hở lưng cũng giúp phần thân dưới trông dài hơn. Bạn nên tránh mặc những chiếc quần cạp trễ hoặc những thiết kế có chi tiết cut-out lộn xộn.

4. Cô gái có vòng một khiêm tốn có mặc bodysuit được không?

Vòng một khiêm tốn khiến nhiều cô gái không tự tin khi diện bodysuit. Tuy nhiên, nếu chọn được kiểu cổ áo phù hợp, bạn hoàn toàn có thể chinh phục được item này. Một số gợi ý tuyệt vời cho những cô nàng ngực nhỏ là áo cổ chữ V hoặc có chi tiết cúp ngực.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể tận dụng những bộ áo tắm một mảnh lệch vai với chi tiết bèo nhún hay họa tiết bắt mắt thay cho một bộ bodysuit đơn giản.

5. Còn cô gái có vòng một đầy đặn thì sao?

Ảnh minh họa: Internet

Vòng một nở nang giúp bạn trông quyến rũ hơn nhưng chúng cũng vô tình khiến bạn trông mũm mĩm nếu không chọn trang phục phù hợp. Để có thể khoe được ưu điểm của mình mà không mắc lỗi, bạn nên ưu tiên những chiếc áo cổ tròn, cổ vuông hoặc cổ yếm. Áo trễ vai cũng là lựa chọn lý tưởng giúp bạn trông sành điệu và thon gọn hơn.

6. Thân hình đồng hồ cát nên mặc bodysuit như thế nào?

Những cô gái sở hữu những đặc điểm cơ thể này có thể thử nghiệm những bộ bodysuit với điểm nhấn là đường cut-out để làm mới diện mạo của mình. Nếu muốn tạo điểm nhấn độc đáo hơn, bạn có thể diện bodysuit cạp cao với quần cạp thấp, giúp khoe một phần hông và giúp đôi chân trông dài hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bodysuit có nhiều kiểu dáng từ dễ thương, ngọt ngào đến táo bạo. Tuy nhiên, đặc điểm chung của bodysuit vẫn là sự gợi cảm và vô cùng quyến rũ. Nếu là một cô gái hiện đại và không ngại thể hiện mình qua item này, thì tại sao bạn không thử những cách phối đồ đã gợi ý ở trên!

Theo Dartsior