Vitamin C được biết đến như một "chiến thần" làm đẹp, lợi ích sẽ tăng gấp đôi nếu bạn kết hợp những loại nước ép từ cam này vào chế độ chăm sóc da của mình

Những loại nước ép từ cam này sẽ rất bổ dưỡng cho cả sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên, bạn hãy theo dõi lượng đường của bạn để chọn cách thêm bớt số lượng phù hợp cho thức uống này nhé.

Còn gì kết hợp tốt hơn cà rốt và cam vì cả hai đều chứa nhiều vitamin C. Nước ép này cũng chứa vitamin A, B, E và K có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng tổng thể của làn da. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C dồi dào có thể giúp loại bỏ tác hại của tia cực tím mà mùa hè có thể gây ra lên làn da của bạn.

Nước ép cam và cà rốt Ảnh minh họa: Internet Còn gì kết hợp tốt hơn cà rốt và cam vì cả hai đều chứa nhiều vitamin C. Nước ép này cũng chứa vitamin A, B, E và K có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng tổng thể của làn da. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C dồi dào có thể giúp loại bỏ tác hại của tia cực tím mà mùa hè có thể gây ra lên làn da của bạn.

Nước ép cam, táo và cà rốt

Ảnh minh họa: Internet

Bộ ba này tự hào có một kho chất dinh dưỡng như vitamin A, B và C sẽ không chỉ kiểm soát bã nhờn dư thừa mà còn làm sáng da để bạn trông trẻ trung hơn. Mùi vị của những loại trái cây này khi kết hợp lại cũng sẽ khiến bạn không thể ngừng tấm tắc khen, nó rất thơm ngon, hấp dẫn lại còn mang công dụng làm đẹp tuyệt vời thì tại sao lại không mau thưởng thức đúng không?

Nước ép cam và cần tây

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một loại nước trái cây không chỉ mang lại lợi ích cho da mà còn mang lại lợi ích cho tóc. Cam sẽ giúp da sáng màu hơn và cần tây sẽ làm tóc bóng khỏe hơn. Ngoài ra, cả hai thành phần đều giàu nước giúp bổ sung cho cơ thể bạn một lượng nước lớn.

Nước ép vỏ cam

Ảnh minh họa: Internet

Đến đây bạn có cảm thấy như bạn đang đọc một cái gì đó mới hay kì lạ không? Không, nước ép vỏ cam là một thứ rất hấp dẫn, Loại nước ép này có nhiều lợi ích mà bạn không ngờ. Đặc biệt nếu bạn có làn da hỗn hợp thiên dầu, nó sẽ giúp cải thiện rất nhiều cho vẻ đẹp của bạn. Thêm vào đó, nó giàu vitamin C dồi dào cho làn da tràn đầy sức sống. Bạn có thể thêm một ít đường và nước cốt chanh để tăng hương vị của loại nước ép này.

Theo Femina