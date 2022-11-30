Vẻ đẹp tuổi 48 của "Kế hoàng hậu Châu Tấn" được cô gìn giữ như thế nào?

Làm đẹp 30/11/2022 10:38

Với khả năng diễn xuất tài tình cùng những vai diễn để đời trong sự nghiệp. Châu Tấn còn được nhiều lời khen có cánh về vẻ đẹp không tuổi của mình.

Suốt bao năm qua, Châu Tấn vẫn luôn là tượng đài nhan sắc, là Đại hoa đán đình đám nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất đỉnh cao, vẻ đẹp của Châu Tấn cũng thu hút người xem, khiến dân tình mỗi lần nhìn vào đều u mê không lối thoát. Bởi vậy, không bất ngờ khi các chủ đề liên quan đến nhan sắc của Châu Tấn vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm.

Cô là nữ diễn viên đầu tiên nhận được cả ba giải Ảnh Hậu danh giá nhất: Ảnh Hậu Kim Mã, Ảnh Hậu Kim Kê, Ảnh Hậu Kim Tượng. Châu Tấn còn có biệt danh đầy tự hào là ‘Tam Kim Ảnh Hậu’.

Vẻ đẹp tuổi 48 của 'Kế hoàng hậu Châu Tấn' được cô gìn giữ như thế nào? - Ảnh 1

Không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất đỉnh cao, vẻ đẹp của Châu Tấn cũng thu hút người xem, khiến dân tình mỗi lần nhìn vào đều u mê không lối thoát.

Vẻ đẹp theo thời gian

Vẻ đẹp tuổi 48 của 'Kế hoàng hậu Châu Tấn' được cô gìn giữ như thế nào? - Ảnh 2

Sở hữu vẻ đẹp “lão hóa ngược” như Châu Tấn chỉ bằng cách luôn thoa kem chống nắng như cô. Kế Hoàng hậu còn thường dùng thanh lăn ngọc bích trước khi đi ngủ.

Người nổi tiếng luôn sở hữu nhiều bí mật làm đẹp đắt giá. Tuy nhiên bạn có thể tự tin mình cũng có thể sở hữu vẻ đẹp “lão hóa ngược” như Châu Tấn chỉ bằng cách luôn thoa kem chống nắng như cô. Kem chống nắng luôn là lớp màng bảo vệ hữu hiệu giúp da chống lại tia cực tím và ánh sáng xanh.

Trong bộ phim nổi tiếng Hậu cung Như Ý truyện, Kế Hoàng hậu thường dùng thanh lăn ngọc bích trước khi đi ngủ. Thanh lăn ngọc bích không phải là một điều mới lạ và món đồ làm đẹp này đặc biệt phổ biến ở châu Á từ bao đời nay. Phụ nữ sử dụng chúng như một cách để cải thiện vi tuần hoàn, giúp thoát bạch huyết, giảm giữ nước và đem lại làn da tươi trẻ, mịn màng. Để cảm nhận hiệu quả của thanh lăn ngọc bích, trước tiên hãy thoa serum chống lão hóa lên toàn bộ khuôn mặt. Sau đó dùng thanh lăn giúp dưỡng chất từ serum hấp thụ vào da tốt hơn và cải thiện tình trạng lão hóa. 

Lối sống kỹ luyện

Vẻ đẹp tuổi 48 của 'Kế hoàng hậu Châu Tấn' được cô gìn giữ như thế nào? - Ảnh 3

Không chỉ quan tâm chăm sóc da từ bên ngoài, Châu Tấn còn duy trì thói quen uống nước ép rau củ vào mỗi sáng để thanh lọc cơ thể, làm đẹp da từ bên trong.

Không chỉ quan tâm chăm sóc da từ bên ngoài, Châu Tấn còn duy trì thói quen uống nước ép rau củ vào mỗi sáng để thanh lọc cơ thể, làm đẹp da từ bên trong.

Tập yoga không chỉ giúp vận động cơ thể mà còn thúc đẩy quá trình lưu thông máu, đào thải độc tố, giúp da sáng hồng, tràn đầy sức sống. Châu Tấn luôn duy trì thói quen tập yoga nhiều năm nay. Nhờ vậy, mà cô giữ được làn da trẻ trung dù sắp bước sang tuổi ngũ tuần.

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