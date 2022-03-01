Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này!

Làm đẹp 01/03/2022 10:07

Các đại diện của các gia đình hoàng gia được hàng triệu người theo dõi liên tục. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, họ đều nhận được hàng nghìn cú nhấp chuột từ máy ảnh chuyên nghiệp...

Bí mật nào để các công chúa và nữ công tước trông luôn sang chảnh và vẫn là tấm gương cho mọi người noi theo?

Khuôn mẫu phù hợp cho lông mày

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 1

Kate Middleton nâng cao hình dáng lông mày của mình một cách thuần thục bằng cách nâng đường cong của chúng một cách mượt mà, giúp đôi mắt trông rộng hơn, đồng thời lông mày trông tự nhiên và thu hút. Thực tế là xu hướng tỉa lông mày trong quá khứ đóng một vai trò quan trọng ở đây, và khuôn mặt của Kate bắt đầu trông hài hòa hơn khi không có những thao tác này.

Làm nổi bật đường viền hàm

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 2

Đó là một nghệ thuật thực sự không phải để khuôn mặt "quá tải" với đường nét, mà thay vào đó sẽ tạo điểm nhấn phù hợp. Công nương Kate thường sử dụng phấn highlight hồng giúp khuôn mặt cô tươi tắn hơn.

Các màu sắc son môi cổ điển 

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 3

Công nương xứ Monaco Charlene không ngại dùng son môi sáng màu. Nhưng đối với điều này, cô ấy chọn các sắc thái cổ điển của màu đỏ. Cô luôn trông thanh lịch trong những bộ trang phục sành điệu, khéo léo chọn tông màu trang điểm bóng và mờ.

Lọn tóc tự nhiên

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 4

Khi còn là sinh viên, Kate bắt đầu để những kiểu tóc có độ dốc mềm mại, tạo độ phồng cho kiểu tóc. Khi đính hôn, nữ công tước tương lai bắt đầu ép tóc và uốn xoăn phần đuôi tóc. Ngày nay, kiểu tóc này là một phần của gia đình hoàng gia, Kate thích màu tóc tự nhiên và kiểu tóc gợn sóng.

Tập trung vào đôi mắt

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 5

Nữ công tước tự trang điểm tại nhà. Ngay cả khi chuẩn bị cho đám cưới của mình, cô ấy cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia trang điểm. Thời gian gần đây, Kate bắt đầu chuộng kiểu mắt khói pha nâu để tạo sự chú ý cho đôi mắt xanh lá của mình.

Sơn móng tay màu nude

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 6

Công chúa Nhật Bản, Hisako Takamado thích để móng tay ngắn hình vuông, chúng luôn chỉn chu và có vẻ ngoài lý tưởng tạo nên bàn tay "quý tộc" cho cô. Thông thường, công nương sơn móng tay màu be hoặc màu nude.

Kem nền trong suốt

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 7

Sau khi trở thành thành viên của gia đình hoàng gia, Meghan bắt đầu sử dụng kem nền trang điểm nhẹ, không che đi màu da tự nhiên và tàn nhang của cô. 

Kiểu tóc đơn giản

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 8

Các nữ nhân hoàng gia hiện đại tránh những kiểu tóc phức tạp khiến các sợi tóc dính vào nhau và có vẻ nặng nề. Họ ưa thích những kiểu tóc bồng bềnh cũng như những mái tóc bóng mượt và khỏe mạnh. Rania, Nữ hoàng Jordan, đặc biệt chú ý đến việc có mái tóc bồng bềnh đơn giản mà sang trọng.

Sản phẩm thích hợp để tự trang điểm nhanh chóng

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 9

Em họ của Hoàng tử William và Harry, Công chúa Eugenie, phải luôn sẵn sàng thu hút sự chú ý của công chúng. Đồng thời, hình ảnh của cô ấy không nên giống "khuôn mặt trên Instagram". Cô thú nhận rằng cô thường trang điểm trên ô tô trên đường đến một sự kiện. Eugenie áp dụng một lượng mỹ phẩm tối thiểu và thích sử dụng phấn highlight và mascara.

Bài tập cho mặt

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 10

Meghan Markle quan tâm đến vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy, và đó là lý do tại sao cô ấy luôn chăm sóc khuôn mặt của mình với sự trợ giúp của các bài tập theo phương pháp của chuyên gia Nicola Joss.

Lời khuyên từ các chuyên gia trang điểm

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 11

Có rất nhiều video hướng dẫn cách trang điểm, nơi chúng ta có thể tìm thấy những ý tưởng hữu ích cho công chúng ngày nay. Tuy nhiên chúng ta cần tìm yếu tố nào phù hợp với mình. Chuyên gia trang điểm Mary Greenwell, người từng làm việc với Công nương Diana, khuyên cô nên bỏ đường kẻ mắt màu xanh lam để màu xanh tự nhiên của đôi mắt trở nên sống động hơn.

Dưỡng ẩm cho da

Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này! - Ảnh 12

Nữ hoàng Elizabeth II cũng tự tay trang điểm cho mình. Cô chỉ mời các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp khi chuẩn bị cho các sự kiện trước công chúng. Chính việc dưỡng ẩm da hàng ngày sẽ giúp cô trẻ trung hơn nhiều so với tuổi.

Theo Brightside

Chuyên gia bật mí 5 mẹo hay nhất trong cuộc sống giúp bạn kéo dài thanh xuân, đánh tan mệt mỏi, trẻ hóa làn da

Chuyên gia bật mí 5 mẹo hay nhất trong cuộc sống giúp bạn kéo dài thanh xuân, đánh tan mệt mỏi, trẻ hóa làn da

Có thể bạn không thể khôi phục hoàn toàn đồng hồ sinh học khi bị lão hóa, nhưng bạn có thể làm "hao pin" của nó một chút. 

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết làm đẹp làm đẹp phong cách hoàng gia cách dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới