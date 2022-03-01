Vẻ đẹp sang trong, quý phái của các mỹ nhân, công chúa xứ hoàng gia khiến bạn mê mẩn. Không phải nhờ những nghệ nhân trang điểm mà họ đã áp dụng những bí quyết này!

Bí mật nào để các công chúa và nữ công tước trông luôn sang chảnh và vẫn là tấm gương cho mọi người noi theo?

Kate Middleton nâng cao hình dáng lông mày của mình một cách thuần thục bằng cách nâng đường cong của chúng một cách mượt mà, giúp đôi mắt trông rộng hơn, đồng thời lông mày trông tự nhiên và thu hút. Thực tế là xu hướng tỉa lông mày trong quá khứ đóng một vai trò quan trọng ở đây, và khuôn mặt của Kate bắt đầu trông hài hòa hơn khi không có những thao tác này.

Làm nổi bật đường viền hàm

Đó là một nghệ thuật thực sự không phải để khuôn mặt "quá tải" với đường nét, mà thay vào đó sẽ tạo điểm nhấn phù hợp. Công nương Kate thường sử dụng phấn highlight hồng giúp khuôn mặt cô tươi tắn hơn.

Các màu sắc son môi cổ điển

Công nương xứ Monaco Charlene không ngại dùng son môi sáng màu. Nhưng đối với điều này, cô ấy chọn các sắc thái cổ điển của màu đỏ. Cô luôn trông thanh lịch trong những bộ trang phục sành điệu, khéo léo chọn tông màu trang điểm bóng và mờ.

Lọn tóc tự nhiên

Khi còn là sinh viên, Kate bắt đầu để những kiểu tóc có độ dốc mềm mại, tạo độ phồng cho kiểu tóc. Khi đính hôn, nữ công tước tương lai bắt đầu ép tóc và uốn xoăn phần đuôi tóc. Ngày nay, kiểu tóc này là một phần của gia đình hoàng gia, Kate thích màu tóc tự nhiên và kiểu tóc gợn sóng.

Tập trung vào đôi mắt

Nữ công tước tự trang điểm tại nhà. Ngay cả khi chuẩn bị cho đám cưới của mình, cô ấy cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia trang điểm. Thời gian gần đây, Kate bắt đầu chuộng kiểu mắt khói pha nâu để tạo sự chú ý cho đôi mắt xanh lá của mình.

Sơn móng tay màu nude

Công chúa Nhật Bản, Hisako Takamado thích để móng tay ngắn hình vuông, chúng luôn chỉn chu và có vẻ ngoài lý tưởng tạo nên bàn tay "quý tộc" cho cô. Thông thường, công nương sơn móng tay màu be hoặc màu nude.

Kem nền trong suốt

Sau khi trở thành thành viên của gia đình hoàng gia, Meghan bắt đầu sử dụng kem nền trang điểm nhẹ, không che đi màu da tự nhiên và tàn nhang của cô.

Kiểu tóc đơn giản

Các nữ nhân hoàng gia hiện đại tránh những kiểu tóc phức tạp khiến các sợi tóc dính vào nhau và có vẻ nặng nề. Họ ưa thích những kiểu tóc bồng bềnh cũng như những mái tóc bóng mượt và khỏe mạnh. Rania, Nữ hoàng Jordan, đặc biệt chú ý đến việc có mái tóc bồng bềnh đơn giản mà sang trọng.

Sản phẩm thích hợp để tự trang điểm nhanh chóng

Em họ của Hoàng tử William và Harry, Công chúa Eugenie, phải luôn sẵn sàng thu hút sự chú ý của công chúng. Đồng thời, hình ảnh của cô ấy không nên giống "khuôn mặt trên Instagram". Cô thú nhận rằng cô thường trang điểm trên ô tô trên đường đến một sự kiện. Eugenie áp dụng một lượng mỹ phẩm tối thiểu và thích sử dụng phấn highlight và mascara.

Bài tập cho mặt

Meghan Markle quan tâm đến vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy, và đó là lý do tại sao cô ấy luôn chăm sóc khuôn mặt của mình với sự trợ giúp của các bài tập theo phương pháp của chuyên gia Nicola Joss.

Lời khuyên từ các chuyên gia trang điểm

Có rất nhiều video hướng dẫn cách trang điểm, nơi chúng ta có thể tìm thấy những ý tưởng hữu ích cho công chúng ngày nay. Tuy nhiên chúng ta cần tìm yếu tố nào phù hợp với mình. Chuyên gia trang điểm Mary Greenwell, người từng làm việc với Công nương Diana, khuyên cô nên bỏ đường kẻ mắt màu xanh lam để màu xanh tự nhiên của đôi mắt trở nên sống động hơn.

Dưỡng ẩm cho da

Nữ hoàng Elizabeth II cũng tự tay trang điểm cho mình. Cô chỉ mời các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp khi chuẩn bị cho các sự kiện trước công chúng. Chính việc dưỡng ẩm da hàng ngày sẽ giúp cô trẻ trung hơn nhiều so với tuổi.

Theo Brightside