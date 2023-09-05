Tuyệt chiêu giúp làn da body luôn ẩm mịn nhờ 5 bí quyết sau đây

Làm đẹp 05/09/2023 17:37

Để có một làn da body đẹp như mong muốn, bạn cần phải biết cách chăm sóc da thật đầy đủ.

Một làn da trắng sáng và mịn màng hẳn là mong ước của phái đẹp. Chẳng ai muốn mình có một làn da khô, sần sùi, xỉn màu và bong tróc. Để có một làn da body đẹp như mong muốn, bạn cần phải biết cách chăm sóc da thật đầy đủ. Nghe qua có vẻ đơn giản và dễ dàng, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để dưỡng ẩm cho da một cách cẩn thận. Vì vậy hãy tham khảo 5 bí quyết dưỡng ẩm cho làn da dưới đây để giúp da body luôn ẩm mịn và trắng sáng nhé.

1. Uống nước với lượng vừa đủ mỗi ngày

Đây là một bí quyết chăm da vô cùng đơn giản và quen thuộc nhưng lại có hiệu quả lớn trong việc duy trì độ ẩm cho làn da của bạn. Hãy cố gắng duy trì uống 2 lít nước mỗi ngày hoặc ăn các loại trái cây có hàm lượng nước cao như dưa hấu, cam, quýt, dưa leo, cà chua,...

Tuyệt chiêu giúp làn da body luôn ẩm mịn nhờ 5 bí quyết sau đây - Ảnh 1

2. Tẩy tế bào chết đều đặn hàng tuần

Như đã nhắc đến ở trên, khi trời lạnh, làn da của chúng ta thường phải gánh chịu hậu quả từ thời tiết như bị bong tróc, sần sùi, khô ráp. Không chỉ vậy, vào những ngày hè nóng bức, làn da cơ thể dễ sản sinh ra nhiều dầu hơn, nếu không được tẩy tế bào chết thường xuyên, bụi bẩn trên da sẽ kết hợp với dầu thừa gây bít tắc lỗ chân lông và có thể gây ra tình trạng mụn. Do đó, bạn nên tẩy tế bào chết đều đặn để loại bỏ lớp da chết cứng đầu, giúp các tế bào da mới được sản sinh và phát triển, giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn, da sẽ dễ dàng hấp thụ dưỡng chất ở các bước chăm sóc da và khi đó làn da sẽ trở nên mềm mịn, trắng sáng hơn.

Tuyệt chiêu giúp làn da body luôn ẩm mịn nhờ 5 bí quyết sau đây - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nhiều chị em phái đẹp cũng thắc mắc không biết nên tẩy tế bào chết body bao nhiều lần 1 tuần để mang lại hiệu quả tốt cho làn da body. Theo các chuyên gia, bạn nên tẩy tế bào chết body 2 - 3 lần/tuần để làn da được làm sạch tối ưu nhé.

3. Không nên tắm và rửa mặt bằng nước quá nóng

Tắm nước nóng có thể dần làm da trở nên khô hơn và bị nứt nẻ. Thay vào đó, bạn có thể tắm và rửa mặt với nước ấm vừa phải, điều này giúp bảo vệ và duy độ ẩm tự nhiên trên da. Bạn cũng nên canh thời gian tắm và rửa mặt từ 5 đến 10 phút để đảm bảo độ ẩm da không bị mất đi quá nhanh.

4. Tập thể dục thường xuyên

Một trong những phương pháp hiệu quả để làm cho da được thải độc là thường xuyên tập thể dục. Tập thể dục giúp duy trì độ ẩm mượt cho da, ngăn ngừa hiện tượng da khô hanh và duy trì sự mềm mịn của da. Khi tập thể dục, cơ thể cũng tự động sản xuất collagen, làn da của bạn sẽ trở nên săn chắc hơn, giúp da có sức sống và tươi trẻ hơn.

Tuyệt chiêu giúp làn da body luôn ẩm mịn nhờ 5 bí quyết sau đây - Ảnh 3

Hy vọng qua những bí quyết giúp làn da body luôn ẩm mịn trên, bạn có thể biết cách chăm sóc làn da của mình luôn mềm mịn, trắng sáng và rạng rỡ hơn mỗi ngày. Nếu muốn biết thêm nhiều thông tin về chăm sóc da body cũng như chăm sóc da mặt, các bạn có thể tham khảo thông tin trên website FOODMATE Việt Nam, một thương hiệu mỹ phẩm Việt uy tín, chuyên cập nhật thông tin về chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Đây là một thương hiệu được nhiều chị em phái đẹp tin dùng bởi những sản phẩm chăm sóc da có chiết xuất an toàn, lành tính từ các thành phần thiên nhiên. Từng sản phẩm của FOODMATE đều được nghiên cứu chuyên sâu, hiệu quả, an toàn và phù hợp với mọi làn da, giúp mang lại hiệu quả trong việc chăm sóc làn da, mái tóc của phụ nữ Việt.

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