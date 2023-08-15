Tập luyện hiệu quả với giàn tạ đa năng và 6 bài tập không thể thiếu

Làm đẹp 15/08/2023 11:55

Giàn tạ đa năng là thiết bị hỗ trợ luyện tập với chức năng và bài tập đa dạng. Mỗi bài tập sẽ tác động vào một nhóm cơ nhất định từ đó giúp sức mạnh cơ bắp phát triển toàn diện hơn. Dưới đây là những bài tập với giàn tạ giúp bạn có được thân hình săn chắc hơn.

1. 6 bài tập với giàn tạ đa năng hiệu quả nhất

Những bài tập với giàn tạ đa năng vẫn luôn là bí kíp được anh em gymer lưu truyền và chia sẻ cho nhau. Dưới đây là những bài tập đỉnh cao với giàn tạ, chỉ cần duy trì rèn luyện đều đặn bạn sẽ nhận lại được một thân hình săn chắc, vạn người mê.

1.1. Bài tập đẩy ngực với giàn tạ đa năng

Tập đẩy ngực với giàn tạ đa năng trong hệ thống bài gym giúp phát triển Cơ ngực - Cơ tay trước - Cơ tay sau - Cơ vai. Bài tập này mang lại hiệu quả cao cho việc phát triển nhóm cơ thân trên, tạo độ rắn chắc và vạm vỡ cho cơ ngực.

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Tập luyện hiệu quả với giàn tạ đa năng và 6 bài tập không thể thiếu - Ảnh 1

Bài tập đẩy ngực với giàn tạ đa năng

1.2. Tập kéo xô với giàn tạ đa năng

Giàn tạ đa năng giúp bạn tập 3 bài: Kéo xô trước - Kéo xô sau và kéo xô đứng. Những bài tập này giúp phát triển các nhóm cơ xô và cơ ngực cũng như cơ tay cực tốt. bên cạnh đó, nếu duy trì bài tập theo đúng lộ trình bạn cũng có thể nhận thấy rõ cơ lưng phát triển hơn, to rộng hơn với thân hình chữ V rắn chắc và nam tính.

1.3. Tập ép ngực với giàn tạ đa năng

Ép ngực với giàn tạ đa năng giúp phát triển các nhóm cơ tay và cơ ngực. Bài tập ép ngực tạo hiệu quả cao cho quá trình tạo rãnh ngực đẹp, cân đối. Đây cũng là bài tập giúp cac gymer phát triển  nhóm cơ tay sau cực tốt.

Tập luyện hiệu quả với giàn tạ đa năng và 6 bài tập không thể thiếu - Ảnh 2

Tập ép ngực với giàn tạ đa năng

1.4. Ngồi kéo cáp với giàn tạ đa năng

Ngồi kéo cáp với giàn tạ đa năng vừa giúp tạo cơ bụng 6 múi lại mang đến hiệu quả trong quá trình phát triển nhóm cơ ngực, cơ vai và cơ tay.

1.5. Tập cơ chân với giàn tạ đa năng

Những bài tập cơ chân với giàn tạ đa năng sẽ giúp các gymer có đôi chân to, săn chắc và khoẻ mạnh hơn. Hai bài tập bạn có thể tập với giàn tạ là:

- Ngồi đá chân tập đùi trước với giàn tạ

- Móc đùi tập đùi sau và cơ bắp chân giàn tạ.

Tập luyện hiệu quả với giàn tạ đa năng và 6 bài tập không thể thiếu - Ảnh 3

Tập cơ chân với giàn tạ đa năng

1.6. Tập cơ tay với giàn tạ đa năng

Các bài tập với giàn tạ đa năng giúp cơ tay phát triển gồm:

- Kéo cáp tập bắp tay trước

- Đứng kéo cáp tập cơ vai và cơ tay

Khi duy trì các bài tập này bạn có thể phát triển đồng thời các nhóm cơ khác như cơ ngực, cơ liên sườn, cơ lưng và cơ đùi.

2. Một vài lưu ý cần nhớ khi tập với giàn tạ đa năng

  • Khởi động trước khi luyện tập
  • Tập luyện đúng kỹ thuật
  • Tăng dần cường độ luyện tập
  • Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể

Trên đây là những thông tin về bài tập với giàn tạ đa năng, chúc bạn sẽ sớm đạt được hiệu quả luyện tập tốt nhất. Nếu muốn đầu tư giàn tạ đa năng giá tốt để tập luyện tại nhà, hãy liên hệ với PT Fitness để được tư vấn miễn phí.

 

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