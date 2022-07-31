Tự tin thả dáng với đôi chân không tuỳ vết cùng 3 nguyên liệu đơn giản ngay tại nhà

Làm đẹp 31/07/2022 16:02

Không còn nổi lo về đôi chân nhiều "sẹo thâm" với 3 cách làm đẹp đơn giản hiệu quả, hãy thử ngay!

Trị sẹo thâm bằng nghệ và mật ong

Tự tin thả dáng với đôi chân không tuỳ vết cùng 3 nguyên liệu đơn giản ngay tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, nghệ là bài thuốc trị sẹo vô cùng hiệu quả. Với hoạt chất Curcumin dồi dào, nghệ sẽ giúp tái tạo làn da, kích thích đào thải hắc tố melanin ra bên ngoài. Từ đó, vết sẹo của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện, mờ dần và giảm kích thước. Cùng với đó, mật ong có tác dụng làm mềm sẹo, xóa thâm sạm, kích thích đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới, rất thích hợp cho việc trị sẹo thâm ở chân.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: bột nghệ, mật ong

Cách thực hiện:

  •  Vệ sinh sạch sẽ vùng da cần điều trị
  •  Trộn 1 thìa nghệ và 1 thìa mật ong theo tỷ lệ 1:1, tạo thành hỗn hợp sền sệt
  •  Đắp hỗn hợp lên da và đợi trong 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm

Tần suất thực hiện: Bạn nên thực hiện 2 - 3 lần/ tuần vào buổi tối, sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.

Trị sẹo thâm bằng nước cốt chanh

Tự tin thả dáng với đôi chân không tuỳ vết cùng 3 nguyên liệu đơn giản ngay tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước cốt chanh giúp trị thâm sẹo ở chân rất tốt. Trong chanh có chứa axit citric và Vitamin C giúp kháng viêm, chống oxy hóa, ngăn ngừa sự hình thành và tiến triển của sẹo. Bên cạnh đó, chanh cũng giúp làm sáng da từ sâu bên trong, trị thâm sẹo ở chân nhanh chóng.

Chanh là một nguyên liệu khá quen thuộc giúp bạn làm sạch các vết thâm sẹo trên chân

 

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Vài quả chanh tươi.

Cách thực hiện:

  • Chanh trước hết rửa sạch, rồi vắt lấy nước cốt, bỏ hạt.
  • Vệ sinh bề mặt da bằng nước, lau khô bằng khăn mềm.
  • Thoa nước cốt chanh lên chân ở những vùng da sẹo thâm.
  • Kết hợp massage nhẹ nhàng để da thẩm thấu các dưỡng chất.
  • Để nước cốt chanh khô tự nhiên trên da khoảng 10 phút.
  • Cuối cùng, bạn rửa sạch chân rồi dưỡng ẩm cho da.

Tần suất thực hiện: Bạn sử dụng chanh khoảng 2-3 lần/tuần sẽ giúp trị thâm đen trên chân nhanh chóng.

Lưu ý: Không nên lưu lại nước cốt chanh trên da quá lâu dễ gây tổn thương da.

Trị sẹo thâm bằng nha đam

Tự tin thả dáng với đôi chân không tuỳ vết cùng 3 nguyên liệu đơn giản ngay tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong nha đam có chứa nhiều chất kháng viêm, chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự phát triển của sẹo. Đồng thời, nha đam với độ ẩm cao cũng làm tăng độ đàn hồi cho da, cung cấp các khoáng chất và Vitamin nuôi dưỡng da từ bên trong, kích thích thay thế tế bào sậm màu. Từ đó giúp trị sẹo thâm chân tay một cách nhanh chóng.

Phần gel nha đam cũng là một nguyên liệu giúp các vết sẹo thâm ở chân nhanh chóng biến mất

 

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Vài nhành nha đam tươi.

Cách thực hiện:

  • Nha đam đem  bỏ vỏ ngoài rồi lấy phần gel bên trong giã hoặc xay nhuyễn.
  • Vệ sinh bề mặt da với nước, lau khô lại bằng khăn mềm.
  • Thoa phần gel nha đam lên vị trí vết sẹo thâm ở chân.
  • Massage nhẹ nhàng quanh vết sẹo trong vài phút.
  • Để nha đam khô tự nhiên trên da khoảng 20 phút,
  • Sau đó, rửa lại da với nước sạch.

Tần suất thực hiện: Hãy áp dụng cách này đều đặn hằng ngày để trị sẹo thâm tay chân nhanh nhất nhé.

 

Trước khi ngủ hãy dùng 4 món nước này để vừa đẹp da, đẹp dáng

Trước khi ngủ hãy dùng 4 món nước này để vừa đẹp da, đẹp dáng

Hãy cùng thực hiện 4 món nước vô cùng đơn giản có hiệu quả giảm cân, đốt mỡ kể cả trong khi ngủ.

Xem thêm
Từ khóa:   Chân sẹo thâm Làm đẹp đôi chân ngay tại nhà nguyên liệu thiên nhiên

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 40 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới