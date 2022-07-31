Tự tin thả dáng với đôi chân không tuỳ vết cùng 3 nguyên liệu đơn giản ngay tại nhà

Trong Đông y, nghệ là bài thuốc trị sẹo vô cùng hiệu quả. Với hoạt chất Curcumin dồi dào, nghệ sẽ giúp tái tạo làn da, kích thích đào thải hắc tố melanin ra bên ngoài. Từ đó, vết sẹo của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện, mờ dần và giảm kích thước. Cùng với đó, mật ong có tác dụng làm mềm sẹo, xóa thâm sạm, kích thích đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới, rất thích hợp cho việc trị sẹo thâm ở chân.

Vệ sinh sạch sẽ vùng da cần điều trị

Trộn 1 thìa nghệ và 1 thìa mật ong theo tỷ lệ 1:1, tạo thành hỗn hợp sền sệt

Đắp hỗn hợp lên da và đợi trong 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm

Tần suất thực hiện: Bạn nên thực hiện 2 - 3 lần/ tuần vào buổi tối, sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.

Trị sẹo thâm bằng nước cốt chanh

Ảnh minh họa: Internet

Nước cốt chanh giúp trị thâm sẹo ở chân rất tốt. Trong chanh có chứa axit citric và Vitamin C giúp kháng viêm, chống oxy hóa, ngăn ngừa sự hình thành và tiến triển của sẹo. Bên cạnh đó, chanh cũng giúp làm sáng da từ sâu bên trong, trị thâm sẹo ở chân nhanh chóng.

Chanh là một nguyên liệu khá quen thuộc giúp bạn làm sạch các vết thâm sẹo trên chân

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Vài quả chanh tươi.

Cách thực hiện:

Chanh trước hết rửa sạch, rồi vắt lấy nước cốt, bỏ hạt.

Vệ sinh bề mặt da bằng nước, lau khô bằng khăn mềm.

Thoa nước cốt chanh lên chân ở những vùng da sẹo thâm.

Kết hợp massage nhẹ nhàng để da thẩm thấu các dưỡng chất.

Để nước cốt chanh khô tự nhiên trên da khoảng 10 phút.

Cuối cùng, bạn rửa sạch chân rồi dưỡng ẩm cho da.

Tần suất thực hiện: Bạn sử dụng chanh khoảng 2-3 lần/tuần sẽ giúp trị thâm đen trên chân nhanh chóng.

Lưu ý: Không nên lưu lại nước cốt chanh trên da quá lâu dễ gây tổn thương da.

Trị sẹo thâm bằng nha đam

Ảnh minh họa: Internet

Trong nha đam có chứa nhiều chất kháng viêm, chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự phát triển của sẹo. Đồng thời, nha đam với độ ẩm cao cũng làm tăng độ đàn hồi cho da, cung cấp các khoáng chất và Vitamin nuôi dưỡng da từ bên trong, kích thích thay thế tế bào sậm màu. Từ đó giúp trị sẹo thâm chân tay một cách nhanh chóng.

Phần gel nha đam cũng là một nguyên liệu giúp các vết sẹo thâm ở chân nhanh chóng biến mất

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Vài nhành nha đam tươi.

Cách thực hiện:

Nha đam đem bỏ vỏ ngoài rồi lấy phần gel bên trong giã hoặc xay nhuyễn.

Vệ sinh bề mặt da với nước, lau khô lại bằng khăn mềm.

Thoa phần gel nha đam lên vị trí vết sẹo thâm ở chân.

Massage nhẹ nhàng quanh vết sẹo trong vài phút.

Để nha đam khô tự nhiên trên da khoảng 20 phút,

Sau đó, rửa lại da với nước sạch.

Tần suất thực hiện: Hãy áp dụng cách này đều đặn hằng ngày để trị sẹo thâm tay chân nhanh nhất nhé.