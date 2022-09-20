Quá trình tăng cân này bắt đầu trước thời kỳ mãn kinh khoảng 1-2 năm. Mỡ không phân bố đều trên toàn cơ thể, chúng bắt đầu tập trung ở các vị trí như: bụng, mông và đùi khiến cơ thể mất cân đối nặng nề và đầy chính là lí do khiến chị em mất tự tin.

Cùng với những thay đổi về sức khỏe và tinh thần, vóc dáng dần chảy xệ, kém thon gọn khi bước vào tuổi 50 trở thành mối lo lắng không của riêng ai.

Nhiều người lo sợ vòng eo không còn săn chắc, kéo theo sự phát sinh bệnh tật. Họ tìm kiếm nhiều cách để giảm cân tốt hơn đồng thời bớt lo lắng về sức khỏe. Có thể sẽ gặp phải những khó khăn. Tuy nhiên, cân nặng cùng thể trạng tốt giúp họ phấn chấn hơn phần nào. Dưới đây là 4 bí quyết vàng mang lại cân nặng lí tưởng, giúp giữ gìn sức khỏe cho phụ nữ tốt hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, việc tăng cân dễ dẫn đến các nguy cơ như máu nhiễm mỡ, tăng huyết áp, tiểu đường, các bệnh về tim mạch và đặc biệt có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Ngay khi bước vào giai đoạn mãn kinh, căn bệnh ung thư vú cũng chiếm đa số, ảnh hưởng không nhỏ đến phụ nữ sau này..

Hạn chế ăn đường

Đường chính là một trong những yếu tố gây bất lợi cho cơ thể, nhất là phụ nữ từ tuổi 50. Sở dĩ như vậy vì đường chính là nguồn cơn khiến cơ thể ngày một tăng cân, béo phì không kiểm soát. Đồng thời, đường tinh luyện cũng dễ gây nghiện, nó có thể làm tăng khả năng kháng insulin, tăng nguy cơ tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.

Ăn đường sẽ kích hoạt phản ứng dopamine trong não và ảnh hưởng đến tâm trạng, có thể khiến đổ mồ hôi và cáu kỉnh.

Các món ăn chứa nhiều đường không tốt cho phụ nữ U50. Ảnh: Internet

Đường huyết quá cao có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, suy thận, mù lòa… Một công trình nghiên cứu mới đây ở Pháp ghi nhận, hấp thụ thêm hàng ngày chừng 100ml nước ngọt (bao gồm nước trái cây, soda) sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư hơn 18%. Nó cũng là một trong những chất gây lão hóa mà phụ nữ cần lưu tâm, tránh lạm dụng.

Uống đủ nước

Để giữ được vòng eo thon gọn, phụ nữ tuổi 50 chớ nên bỏ qua nước. Nước chiếm 60% trọng lượng cơ thể con người, việc uống nước có tác dụng vô cùng lớn trong việc giữ cơ thể của chúng ta khoẻ mạnh.

Việc uống nước có thể làm tăng cảm giác no và tăng tốc độ trao đổi chất của bạn. Một số nghiên cứu cho thấy, việc tăng lượng nước uống có thể thúc đẩy giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn, điều này có thể giúp lượng calo trong cơ thể được đốt cháy nhiều hơn.

Nước cũng chiếm một phần lớn trong sụn khớp của bạn, giúp hấp thụ sốc và giúp các chuyển động của xương chống lại xương diễn ra trơn tru hơn. Nước cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh gút -một tình trạng đau khớp. Hơn nữa, tác dụng của uống đủ nước sẽ giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể một cách hoàn hảo, giúp da dẻ luôn tươi trẻ. Bạn có thể quan tâm đến thực phẩm nhiều nước như súp, trái cây và rau cũng giúp bạn cảm thấy no với rất ít calo, đồng thời cũng khiến da đẹp và trẻ trung hơn.

Cách duy trì vòng eo thon gọn cho phụ nữ trung niên. Ảnh: Internet

Tập các bài tập tốt cho tim mạch

Tập thể dục không chỉ giúp duy trì sức khỏe tim mạch mà còn giúp cho việc trao đổi chất diễn ra dễ dàng hơn. Với các bài tập cường độ cao cho phép đốt cháy nhiều calo, vòng eo của bạn vẫn sẽ săn chắc như thời con gái dù đã bước vào độ tuổi U50. Tập luyện trong thời gian dài cũng sẽ giúp tăng khối lượng và chất lượng cơ, giảm lượng mỡ thừa, nên khi mãn kinh, dù lượng cơ có giảm cũng không đáng ngại.

Thói quen tập TDTT từ khi còn trẻ sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát trọng lượng cơ thể khi bước vào tuổi trung niên. Các bài tập như: đi bộ, yoga, bơi lội, khiêu vũ, đạp xe, đánh cầu lông được gợi ý.

Tập các bài tập tốt cho tim mạch được khuyến khích. Ảnh: Internet

Ăn nhiều chất xơ

Phụ nữ U50 hoàn toàn có thể giữ một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống thông qua việc ăn uống. Các

thức ăn giàu chất xơ có từ thực phẩm nguyên cây chưa qua chế biến: đậu, đậu lăng, trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch và hạt. Thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp chúng ta no lâu, từ đó nạp ít calo hơn vào cơ thể, giúp có được cơ thể thon gọn, trẻ đẹp hơn.

Ngoài ra, nếu bạn ăn đúng bữa, bạn cũng sẽ theo dõi cân nặng và thể trạng tốt hơn, giúp bạn luôn giữ một vóc dáng trẻ trung, một cơ thể khỏe mạnh trong độ tuổi U50. Tránh ăn thức ăn quá mặn và ăn nhiều đồ ăn vặt.