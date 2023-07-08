Trương Bá Chi bật mí bí quyết giúp cô giữ mãi nhan sắc trẻ đẹp xuyên thời gian chỉ với việc ăn loại hạt này vào mỗi sáng

Tại sự kiện, nàng mỹ nhân diện bộ vest đen, tóc dài buông xõa khiến cho nhan sắc của cô được khen mặn mà, sang chảnh. Trên Weibo, có khán giả thậm chí còn để lại bình luận khen ngợi: "Quả nhiên thời gian chưa bao giờ đánh gục được nhan sắc Trương Bá Chi".

Mới đây, Trương Bá Chi đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông xứ Trung khi tham gia sự kiện của thương hiệu Bulgari với vai trò khách mời.

Ngoài ra, Trương Bá Chi còn duy trì một thói quen đặc biệt đó là: Mỗi sáng ngủ dậy, cô thường uống một cốc sữa đậu nành mè đen. Bởi vì mè đen chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe .

Trương Bá Chi từng chia sẻ về bí quyết chống lão hóa của mình có liên quan đến dinh dưỡng . Cô thường chú ý bổ sung nhiều hoa quả và rau xanh để cung cấp vitamin và hấp thụ các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Mè đen - loại hạt Trương Bá Chi yêu thích tốt như thế nào?

Giữ cho da đẹp và tóc lâu bạc

Vừng đen 500g đem phơi khô, sao chín, tán ra bột, cho vào lọ sạch dùng dần. Khi ăn, cho 1-2 thìa bột vừng vào bát, cho thêm đường tùy theo khẩu vị (nếu có đường phèn càng tốt), đổ nước sôi vào quấy đều thành chè. Chè vừng đen thích ăn lúc nào thì làm lúc ấy, ăn liên tục nhiều ngày có tác dụng rất tốt cho da, tóc; người trẻ lâu giữ được vẻ đẹp, lại chữa khỏi ho khan và táo bón.

Mè đen giúp trị mụn hiệu quả

Thành phần mè đen chứa nhiều vitamin giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, đặc biệt mè đen còn có công dụng trong việc trị mụn rất hiệu quả. Cách trị mụn tự nhiên bằng mè đen được nhiều người sử dụng và đánh giá là mang lại hiệu quả cao.

Cách làm này rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy mè đen rang lên, tán nhỏ. Rửa sạch mủ trên mụn, sau lấy bột mè đen đã tán đắp lên, chỉ vài lần sẽ khỏi. Cách trị mụn tự nhiên từ mè đen đơn giản như thế này sẽ nhanh chóng giúp bạn loại bỏ những nốt mụn, đem lại cho bạn vẻ đẹp rạng ngời.

Ảnh minh họa: Internet

Mè đen giúp da mịn màng, chống lão hoá

Mỗi sáng trước khi sử dụng bữa sáng, và mỗi tối trước khi ngủ, bạn hãy nhai và nuốt sống từ 25-40gr mè đen, sau đó uống 50-100ml nước mía ép (loại mía lau hoặc mía tây, vỏ tím than, nước ít đường), liên tục 5-10 ngày. Nó sẽ giúp bạn cải thiện làn da, giúp da thêm mịn màng và chống lão hóa cho da.

Cân bằng hormone cho phụ nữ mãn kinh

Ông Ryan Fernando nhấn mạnh rằng, hạt mè đen có chứa hợp chất phytoestrogen có sự tương đồng với hormone estrogen nên rất có lợi cho phụ nữ mãn kinh. Phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh do lượng estrogen giảm đi nên tính tình của họ cũng thay đổi ít nhiều. Vì vậy bổ sung phytoestrogen từ hạt mè đen có thể giúp chống lại các triệu chứng này.

Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng khác của mè đen với sức khỏe

Chữa chân tay đau buốt hơi thũng

Đây là chứng do thấp nhiệt thâm nhiễm làm chân tay đau buốt và hơi thũng. Cách chữa: lấy 40g hạt vừng đen, rang có mùi thơm, tán bột, đổ vào 40g rượu, ngâm trong một đêm, chia đều uống nhiều lần, bệnh sẽ giảm dần và khỏi.

Chữa táo bón

Bài 1: Vừng đen 200g, hà thủ ô đỏ, kỳ tử, long nhãn, tang thầm (quả dâu), bá tử nhân (hạt trắc bá) mỗi vị 100g, mật ong vừa đủ. Tán bột làm viên, mỗi ngày uống 10-20 viên, có thể dùng ở dạng thuốc sắc liều thích hợp.

Bài 2: Vừng đen, đại táo, xuyên khung, đương quy, bá tử nhân, mỗi vị 8g. Thục địa, bạch thược mỗi vị 12g. Tất cả cho vào ấm sắc uống ngày một thang.

Ảnh minh họa: Internet

Chữa sản phụ thiếu sữa

Bài 1: Lấy 30g vừng đen giã nhỏ; cùng với gạo tẻ (chừng 50-60g) cho vào nước nấu nhừ thành cháo mà ăn. Món cháo này vừa có tác dụng lợi sữa, vừa nhuận tràng, thích hợp với phụ nữ sau khi sinh bị táo bón, và không đủ sữa cho con bú.

Bài 2: Vừng 30g giã nhỏ, tằm rang khô 10g nghiền vụn (có thể theo tỷ lệ này làm nhiều, bảo quản tốt để dùng dần). Cả 2 thứ đem trộn với đường đỏ (vị vừa ăn), đổ nước sôi vào, đậy nắp kín, sau 10 phút thì uống. Mỗi ngày uống 1 lần lúc đói. Chỉ uống 2 ngày là sữa bắt đầu ra, uống sau 4 ngày thì sữa ra đều và đủ cho con bú.