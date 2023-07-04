Các chị em muốn sỡ hữu làn da không tuổi dù đã bước sang tuổi 30 phải 'khắc cốt ghi tâm' những điều này 

Làm đẹp 04/07/2023 00:00

Độ tuổi 30 được xem là giai đoạn đầu tiên của quá trình lão hóa, các chất chống oxy hóa cũng như lượng collagen trong cơ thể dần suy giảm một cách tự nhiên.

Nhiều chị em phụ nữ khi đã bước qua tuổi 30 đều ao ước sở hữu một làn da trẻ trung, không tuổi. Làn da đẹp không chỉ tạo nên ngoại hình thu hút mà còn là biểu hiện của sự tự tin và tình yêu thương bản thân. Tuy nhiên, để duy trì làn da trẻ trung và rạng rỡ không chỉ đơn thuần là vấn đề ngoại hình mà còn đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc đều đặn từ bên trong. Vì vậy, hãy "khắc cốt ghi tâm" những điều sau đây để chăm sóc và bảo vệ làn da của bạn trong quá trình vượt qua tuổi 30.

Các chị em muốn sỡ hữu làn da không tuổi dù đã bước sang tuổi 30 phải 'khắc cốt ghi tâm' những điều này  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng sữa rửa mặt phù hợp

Để chống lão hóa hiệu quả, thì đầu tiên bạn cần đảm bảo da mặt được làm sạch đúng cách, kết hợp các thành phần chống lão hóa được bổ sung trong sản phẩm. Sữa rửa mặt chống lão hóa ngoài khả năng làm sạch da như các loại sữa rửa mặt thông thường thì chúng thường có bổ sung các thành phần như: Niacinamide (Vitamin B3), Vitamin E, Ceramide, Hyaluronic Acid, Titanium Dioxide. Chúng sẽ hỗ trợ làm mờ nếp nhăn, làm chậm lão hóa, thúc đẩy quá trình tái tạo da…

Ngoài ra, bạn cần chú ý chọn sữa rửa mặt chống lão hóa phù hợp với da (da khô, da dầu, da nhạy cảm…), đến từ những thương hiệu uy tín và lâu đời để. Khi rửa mặt, bạn nên sử dụng nước mát, ở nhiệt độ bình thường để rửa; tránh dùng nước nóng, vì điều đó sẽ làm cho bề mặt da trở nên khô hơn, da sẽ mất đi độ ẩm tự nhiên và kém đàn hồi, lão hóa, nhăn nheo. Đồng thời, bạn nên rửa mặt theo hướng từ dưới lên để giúp massage và nâng cơ mặt, ngăn ngừa việc da bị chảy xệ và lão hóa sớm.

Các chị em muốn sỡ hữu làn da không tuổi dù đã bước sang tuổi 30 phải 'khắc cốt ghi tâm' những điều này  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn kem chống nắng phù hợp với loại da

Ánh nắng mặt trời sẽ làm hại da, chính vì vậy bạn cần đảm bảo bôi kem chống nắng 2 - 3 lần mỗi ngày, để đảm bảo hiệu quả chống nắng tối ưu. Ngay cả những ngày trời âm u, bạn vẫn nên thoa kem chống nắng. Cùng với đó, nên sử dụng áo chống nắng, mũ rộng vành, kính râm… khi đi ra ngoài để bảo vệ tuyệt đối làn da.

Bước sang tuổi 30 da sẽ trở nên khô hơn, các sợi collagen và elastin phát triển chậm lại. Làn da sẽ kém đàn hồi, các tế bào da sẽ mất nhiều thời gian để tái tạo và phục hồi hơn nên cần ưu tiên các sản phẩm phù hợp hơn. 

Các chị em muốn sỡ hữu làn da không tuổi dù đã bước sang tuổi 30 phải 'khắc cốt ghi tâm' những điều này  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung viên uống chống lão hóa từ bên trong

Ngoài sử dụng các sản phẩm chống lão hóa bên ngoài, bạn nên kết hợp chăm sóc da từ bên trong để duy trì làn da tươi trẻ một cách bền vững hơn. Viên uống chống lão hóa da Hush And Hush Time Capsule chính là gợi ý hàng đầu. Sản phẩm này chiết xuất từ những thành phần thuần chay, có khả năng chống lão hóa tuyệt vời như: Collagen từ vây cá biển sâu, chiết xuất rễ cây dương xỉ, bột rễ nhân sâm, rau sam, củ nghệ.

Viên uống Hush & Hush sẽ giúp hỗ trợ làm mờ các nếp nhăn trên vùng mặt, bảo vệ da trước các tác nhân có hại, từ đó giữ làn da tươi trẻ dài lâu. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp ức chế hoạt động của các hắc sắc tố melanin, làm mờ nám, sáng da, đem đến diện mạo trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Dùng kem mắt

Vùng da mắt mỏng manh vốn rất dễ làm lộ rõ các dấu hiệu lão hóa. Do đó, ở tuổi 30, bạn đừng do dự mà hãy đầu tư ngay 1 lọ kem mắt chất lượng để đánh bay quầng thâm, giảm thiểu nếp nhăn.

 

 

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Vitamin C được biết đến một loại protein quan trọng giúp duy trì sự săn chắc và đàn hồi cho da. Nhưng Vitamin sẽ phát huy được hết công dung hơn nữa nếu chị em sử dụng đúng cách.

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Từ khóa:   Kiến thức làm đẹp chống lão hoá chăm sóc da

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