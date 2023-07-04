Mách bạn các mẹo trang điểm để nàng sỡ hữu làn da ngăm trở nên sáng bóng quyến rũ, thu hút các đấng mày râu

Một làn da tối màu thì luôn kị với những tone màu quá sáng, nên mẹo đầu tiên bạn cần biết khi thực hiện trang điểm nhẹ nhàng cho da ngăm đó là bạn cần phải tránh xa những kiểu trang điểm siêu trắng sáng.

Trên con đường tìm kiếm vẻ đẹp không tỳ vết, makeup đã trở thành một trong những phương pháp không thể thiếu. Đặc biệt, với những cô nàng sở hữu làn da ngâm, việc tạo nên một vẻ ngoài quyến rũ và thu hút đối với các đấng mày râu có thể trở nên thách thức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách makeup phù hợp để làn da ngâm trở nên tươi sáng và thu hút mọi ánh nhìn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các bước makeup đơn giản nhưng hiệu quả, giúp cô nàng sở hữu làn da ngâm nổi bật hơn.

Tốt nhất, bạn nên chọn những màu sắc tối màu hoặc trung tính, vừa giúp tôn lên làn da nguyên bản của mình mà lại không tạo ra cảm giác đối nghịch phản cảm.

Vì nếu bạn cố tính trang điểm cho làn da nâu theo phong cách Hàn Quốc hay Nhật Bản với làn da trắng mịn không tì vết thì dễ khiến cho gương mặt dễ trở nên trắng bệch mất tự nhiên, và không đều màu với làn da body.

Chọn kem che khuyết điểm bóng hoặc sáng màu

Có một điều là các cô nàng da ngăm đen hay sẫm màu lại dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn rất nhiều các loại kem che khuyết điểm phù hợp với làn da đặc biệt của mình. Lời khuyên là nàng nên sử dụng loại kem có độ bóng và có màu sáng hơn màu da tự nhiên của mình. Đồng thời sử dụng kem che khuyết điểm cũng là bước vô cùng quan trọng nhằm che giấu đi những quầng thâm hay khuyết điểm tại vùng da xung quanh mắt.

Đôi mắt luôn là điểm nhấn cho cả gương mặt. Chính vì thế, có được lớp nền hoàn hảo và một đôi mắt không khuyết điểm đã giúp nàng dễ dàng hơn rất nhiều đạt được phần trang điểm mắt thật hoàn chỉnh và cuốn hút như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn phấn mắt cho làn da bánh mật

Lựa chọn phấn mắt là một khâu rất quan trọng tạo nên sự thu hút và ấn tượng cho cả gương mặt. Với những cô nàng sở hữu làn da ngăm hay tối màu, lựa chọn những gam màu như vàng đồng, ánh kim, nâu đen,... sẽ mang đến vẻ cuốn hút đặc biệt cũng như tôn lên nét đẹp riêng biệt cho “cửa sổ tâm hồn” của nàng. Những tone màu ấm như vậy lại cực kì hợp với các cô nàng bánh mật, đặc biệt là với các nàng theo đuổi phong cách trang điểm Tây đang rất được yêu thích thời gian gần đây.

Ngoài ra, nếu nàng là một cô nàng cá tính, muốn phá cách và thích sự nổi trội, hãy thử chọn ngay cho mình phấn mắt tone hồng hoặc xanh, giúp làn da ngăm của nàng không những hết “tăm tối” mà còn cực kỳ cá tính, cuốn hút và nổi bật.

Chọn màu má tone trầm

Với cách trang điểm nhẹ nhàng cho da ngăm, tone trầm sẽ là tone màu chủ đạo, chính vì vậy, khi bạn chọn màu má cũng hãy tuân theo nguyên tắc này nhé.

Tone màu má phù hợp với làn da ngăm đó chính là phấn má tone nude và nâu trầm. Các gam màu này không đối nghịch với màu da vốn có hay màu kem nền tone vàng mà bạn đã chọn.

Tránh xa các màu như hồng, cam vì nó sẽ khiến bạn trông như một “chú hề” vậy đó, những tone màu nhẹ nhàng, trầm sẽ tăng nét tự nhiên cho khuôn mặt rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Da ngăm gặp khó khăn khi trang điểm

- Khó tìm màu sắc phù hợp: Chọn không đúng màu hợp da sẽ làm tối hơn da hơnvà mất đi sự rạng rỡ trên da, trong khi những màu sáng quá cũng có thể làm mất đi sự tương phản và đặc trưng của làn da.

- Xuất hiện vết trắng: Sử dụng các sản phẩm trang điểm không phù hợp hoặc không đều có thể làm xuất hiện vết trắng trên da. Điều này tạo ra một hiệu ứng không đều màu.

- Sự thay đổi màu sắc: Một số sản phẩm trang điểm có thể thay đổi màu sắc trên da ngăm khi tiếp xúc với da, từ đó làm mất đi màu sắc ban đầu.