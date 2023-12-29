Triệu phú muốn “trẻ mãi không già” chia sẻ bữa ăn chống lão hóa: Chỉ ăn rau củ và thường dùng bữa trưa vào 8 giờ sáng

Doanh nhân công nghệ sinh học Bryan Johnson đang chi tới 2 triệu đô la mỗi năm cho một chế độ điều trị chuyên sâu mang tên Project Blueprint nhằm cố gắng đảo ngược tuổi tác của mình. (Anh ấy 46 tuổi.)

Khi nói đến dinh dưỡng , một số người nói rằng bạn là những gì bạn ăn. Vậy ăn gì để trẻ lâu?

Triệu phú này đã tích lũy phần lớn tài sản của mình bằng cách thành lập công ty xử lý thanh toán Braintreevà bán nó cho eBay với giá 800 triệu USD vào năm 2013.

Và là một phần của Project Blueprint, anh ấy ăn một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt dựa trên thực vật, bao gồm hỗn hợp thực phẩm cứng và mềm.

Nhưng anh ấy thừa nhận rằng mình cũng đã đưa ra một số quyết định không tốt cho sức khỏe trong nhiều năm - bao gồm cả việc ăn quá nhiều tinh bột và đường vào đêm khuya. Vì vậy, vào năm 2019, anh ấy bắt đầu thay đổi lối sống của mình.

Bryan Johnson, 46 tuổi, đang cố gắng tìm ra bí quyết để có được tuổi trẻ bằng thói quen tập thể dục và sức khỏe nghiêm ngặt. Ảnh: BI

Ngày nay, Johnson thường bắt đầu ngày của mình bằng một ly sinh tố "Green Giant" đầy đủ các loại bổ sung dinh dưỡng. Trưa, ông có thể ăn một tô đầy rau củ. Và khi tráng miệng, ông sẽ thưởng thức một món pudding trái cây và hạt.

Tổng cộng, anh ấy tiêu thụ khoảng 1.977 calo mỗi ngày, Johnson nói.

Được biết anh và nhóm chuyên gia y tế đã thiết kế các công thức nấu ăn trong chế độ ăn kiêng của mình bằng cách hỏi “cơ thể cần những gì”, Johnson nói. “Mỗi calo đều phải chiến đấu để tồn tại”.

Anh ấy cũng giải thích trong một video trên kênh YouTube của mình rằng không có thành phần nào trong chế độ ăn kiêng của mình chỉ đơn giản là “tiện lợi, hợp thời hoặc thịnh hành” mà dường như đang có tác dụng tốt cho cơ thể anh ấy.

Trước đây anh ấy đã nói rằng các công thức nấu ăn đã giúp anh ấy ngừng thèm đồ ăn vặt.

Ngoài chế độ ăn kiêng, Johnson còn dùng hàng tá thực phẩm bổ sung, tập thể dục hàng ngày và trải qua các cuộc kiểm tra y tế thường xuyên, bao gồm xét nghiệm máu và chụp MRI.

Hành trình tìm kiếm tuổi trẻ thậm chí đã đưa anh đến một hòn đảo Caribe xa xôi với liệu pháp tiêm gen trị giá 25.000 USD (hơn 600 triệu) cho mỗi liều .

Johnson và nhóm bác sĩ của anh ấy nói rằng Project Blueprint đã giúp anh ấy có được làn da của một người 28 tuổi, trái tim của một người 37 tuổi và dung tích phổi của một người 18 tuổi.

Tất nhiên, những tuyên bố này chưa được xác minh độc lập và thậm chí còn có cuộc tranh luận gay gắt về “tuổi sinh học” chính xác là gì.

Gần đây, Johnson đã đăng video hướng dẫn từng bước về một số công thức nấu ăn yêu thích của mình mà anh ấy khẳng định là có tác dụng chống lão hóa trên kênh YouTube của mình.

Món tráng miệng của triệu phú Bryan Johnson. Ảnh: BI

Có một tô "Super Veggie" (tạm dịch: Siêu chay) cho bữa trưa

Anh cho biết trong một video chia sẻ cách chuẩn bị món này rằng “Super Veggie” là một cách tốt để có rau củ và có thể được nấu trong vòng dưới 20 phút.

Đó là một bát đậu lăng đen nấu chín với bông cải xanh luộc, súp lơ trắng và nấm, cùng với các loại gia vị, hương liệu và chất béo lành mạnh.

Johnson cho biết mình có thể mất tới 34 phút để ăn món này, vì vậy khi bị ép về thời gian, anh ấy chọn phiên bản kết hợp.

Và vì Johnson chỉ ăn từ 6 giờ sáng đến 11 giờ sáng nên anh ấy thường ăn trưa vào khoảng 8 giờ sáng.

Ăn một món tráng miệng gọi là “Nutty Pudding”

Johnson tuân thủ một chế độ ăn khá nghiêm ngặt (theo tiêu chuẩn của hầu hết mọi người), nhưng anh vẫn để lại chỗ cho món tráng miệng.

Anh thường ăn một món gọi là “Nutty Pudding”, đó là sự kết hợp của lạc, trái cây, sữa thực vật và nước ép lựu, ông giải thích trong một video chi tiết về cách làm nó.

Anh ấy phủ lên trên món bánh pudding trộn với hạt chia, protein từ hạt đậu và nhiều loại quả mọng hơn.

Anh nói rằng “khoảnh khắc buồn nhất” trong ngày của ông là khi ông ăn miếng cuối cùng của Nutty Pudding - thường xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng.