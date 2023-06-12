Triệt lông tại nhà: Dr Glatt đón đầu xu hướng triệt lông lên ngôi 2023

Xu hướng làm đẹp năm 2023 vẫn gọi tên “máy triệt lông mini”, giải pháp làm đẹp thông minh được rất nhiều phụ nữ yêu thích. Không chỉ trong nước mà các quốc gia như Đức, Hàn, Nhật,... đều rất nổi tiếng các dòng máy triệt lông cầm tay tại nhà.

Thay đổi phương pháp triệt lông để an toàn hơn

Trước đây, hầu hết phụ nữ truyền thống đều chọn dọn lông bằng cách cạo, nhổ, tẩy, wax,... Điểm chung của những phương pháp này là chỉ làm sạch tạm thời, dễ gây cảm giác khó chịu, đau rát, không an toàn cho da. Hậu quả của việc dọn lông không đúng cách: lông mọc lại cứng hơn, lỗ chân lông to,... Thậm chí viêm nang lông, lông mọc ngược, da thâm sạm,...

Phụ nữ hiện đại sẽ không ngại thay đổi phương pháp để chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thay vì vẫn dọn lông cách cũ, họ chọn triệt lông tại nhà hoặc các spa để sở hữu được làn da láng mịn hơn. Từ đó, những chiếc máy triệt lông mini ra đời, giúp phụ nữ chăm sóc bản thân chủ động, hiệu quả và an toàn hơn.

Triệt lông bằng máy cầm tay trở thành xu hướng vì điều này

Cách đây vài năm, khi dòng máy triệt lông mini xuất hiện trên thị trường, rất nhiều người nghi ngại về hiệu quả thực sự của chúng. Những người quen với cách làm truyền thống sẽ không dùng thiết bị làm đẹp, người thích đi spa sẽ không có nhu cầu. Cho đến thời điểm dịch bệnh kéo dài trong giai đoạn 2020 - 2021, đã làm thay đổi ít nhiều đến thói quen làm đẹp của các chị em. Máy triệt lông mini dần trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của hàng triệu phụ nữ.

Hàng loạt ca sĩ, hot TikToker, Beauty Blogger,... đánh giá tốt đã vô tình làm dấy lên trào lưu triệt lông tại nhà không cần đến Spa. Từ sau hội nghị da liễu thẩm mỹ 2023, máy triệt lông mini lại được đón nhận nhiều hơn. Xu hướng triệt lông tại nhà được nhiều người đánh giá cao hơn về hiệu quả.

Phiên bản máy triệt lông mới nhất của Dr Glatt "IPL PRO 3.0"

Phiên bản máy triệt lông mới năm 2023 của Dr Glatt

Dẫn đầu xu hướng với những sản phẩm chăm sóc da đa chức năng, Dr Glatt Việt Nam - “thương hiệu máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức” đã không ngừng tìm hiểu nhu cầu làm đẹp của phụ nữ để cho ra đời những chiếc máy làm đẹp chuyên sâu.

Tháng 6 này, Dr Glatt ra đời phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng máy triệt lông mang tên “Máy triệt lông đa năng IPL PRO 3.0”. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ ánh sáng xung cường độ cao IPL và công nghệ triệt lạnh ICE - COOL.

Vẫn giữ được điểm nổi bật như các dòng sản phẩm trước là đa tính năng: Triệt lông, trẻ hoá da, trị mụn. Thế nhưng phiên bản mới này sẽ nâng cấp toàn diện hơn về mặt thiết kế và công suất.

Cụ thể, IPL PRO 3.0 có công suất tăng 20%, năng lượng lên đến 17J. Thiết kế có 2 màu: tím và trắng, với đường nét tinh tế, lấy cảm hứng từ mẫu xe Audi. Nếu phiên bản trước mang đến hiệu quả 95% thì máy triệt lông mới này có thể tăng lên 99%, đẹp hơn và hiệu quả hơn.

Thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe Audi

Phiên bản mới này sẽ đáp ứng được mong muốn triệt lông tại nhà hiệu quả chuyên sâu hơn cho các chị em. Hiện tại, máy triệt lông đa năng IPL PRO 3.0 đã có mặt ở các cửa hàng, kênh thương mại điện tử và các đại lý chính hãng của Dr Glatt tại Việt Nam và các nước khác. Khách hàng mua máy có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi tốt và chế độ chăm sóc khách hàng trong 48h sau mua.