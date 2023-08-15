Top 5 món mỹ phẩm càng dùng càng hại da, chẳng mấy chốc nhan sắc bị tổn thương cực kỳ nặng nề

Chuyên gia cũng khuyến cáo bạn chọn tỷ lệ acid phù hợp với làn da; còn với các sản phẩm tẩy da chết vật lý, bạn cần chọn sản phẩm có hạt scrub nhỏ mịn và thao tác nhẹ nhàng để tránh xước da.

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ phần tế bào sần sùi, dư thừa nhưng làm với suất quá nhiều thì có thể khiến làn da bị làm sạch quá mức, dẫn đến da nhạy cảm, phá vỡ hàng rào bảo vệ da. Bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết 2 lần mỗi tuần. Với tẩy da chết hóa học.

Miếng dán lột mụn là sản phẩm làm đẹp phổ biến. Sản phẩm này khiến vùng mũi trở nên láng mịn ngay sau khi sử dụng. Có thể dễ dàng nhìn thấy trên miếng dán còn nguyên dấu vết mụn đầu đen, sợi bã nhờn bám vào.

Tuy nhiên thực tế, miếng dán lột mụn không có khả năng làm sạch triệt để lỗ chân lông, việc bóc miếng dán không đúng cách có thể khiến da bị tổn thương, lỗ chân lông bị giãn nở và trở nên to hơn. Ngoài ra, một vài sản phẩm miếng dán lột mụn có thể chứa cồn hoặc các chất làm se khiến da bị kích ứng và trở nên nhạy cảm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vaseline

Vaseline là một loại sáp dưỡng ẩm từ dầu khoáng, có tác dụng rất tốt trong việc làm mềm vùng da bong tróc, nứt nẻ. Nó sẽ tạo một lớp màng khóa ẩm, ngăn da bị mất nước nhưng đồng thời nó cũng không thực sự thấm vào da và còn ngăn da hấp thụ độ ẩm bên ngoài. Chính vì vậy Vaseline chỉ giúp da bớt khô, bong tróc nhất thời chứ không mang đến hiệu quả nuôi dưỡng và nếu lạm dụng thì còn khiến da dễ nổi mụn và càng ngày càng khô hơn nữa.

Mặt nạ đất sét

Nếu bạn sử dụng sản phẩm này quá nhiều có thể khiến da bị khô, thúc đẩy da sản sinh nhiều dầu hơn, từ đó làm nảy sinh mụn và khiến da nhạy cảm. Bạn chỉ nên dùng mặt nạ đất sét 2 lần mỗi tuần, và đắp mặt nạ trong khoảng 20 phút mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Kem nền chứa silicon

Kem nền giúp bạn có làn da mịn mướt trong nháy mắt. Tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng kem nền, đặc biệt là kem nền chứa silicon. Thành phần silicon có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo điều kiện cho mụn hình thành. Vì vậy bạn nên hạn chế sử dụng những loại kem nền có chứa thành phần này, và đừng quên tẩy trang thật kỹ sau khi trang điểm.