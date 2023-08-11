4 thói quen xấu của chị em phụ nữ vô tình khiến cho lỗ chân lông càng ngày càng to

Chăm sóc da 11/08/2023 11:03

Những thói quen dưới đây tưởng chừng bình thường nhưng lại là nguyên nhân khiến cho lỗ chân lông của chị em ngày một to đấy.

Sản phẩm rửa mặt pH cao

Rửa mặt là quan trọng trong chăm sóc da nhưng nếu bạn chọn sản phẩm không đúng sẽ làm da bị tổn thương. Thường xuyên dùng sản phẩm tẩy rửa mạnh sẽ làm da bị khô, hỏng hàng rào bảo vệ tự nhiên. Từ đó khiến da tiết nhờn nhiều hơn. Những người có da dầu thường lầm lẫn rằng nên dùng tẩy rửa mạnh để khô hơn. Thực chất cách làm này lại sai. Hãy chọn sản phẩm tẩy rửa nhẹ độ pH phù hợp với da tự nhiên là 4,5-5,5. Hãy kiểm tra lại sản phẩm của mình nhé. Rất nhiều chị em không để ý đến điều này. Bạn có thể mua giấy quỳ về thử nhé rất dễ và rẻ. Sản phẩm tẩy rửa mạnh chỉ thỉnh thoảng mới dùng không nên dùng hàng ngảy nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Hay chạm tay lên mặt

Da mặt vô cùng nhạy cảm và là vùng da dễ tổn thương nhất trên cơ thể, còn tay chúng ta lại là một ổ vi khuẩn! Chạm tay lên mặt thường xuyên sẽ mang virus và các tạp chất khác lên da, gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Vi khuẩn sẽ xâm nhập và phá hủy các lớp biểu bì da, lan rộng ra nhiều vùng da khác và càng làm cho tình trạng lỗ chân lông to và mụn nghiêm trọng hơn. Vậy nên, nếu không muốn nhìn thấy làn da của mình ngày càng xuống cấp thì mau mau “chia tay không đòi quà” thói quen này càng sớm càng tốt.

4 thói quen xấu của chị em phụ nữ vô tình khiến cho lỗ chân lông càng ngày càng to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm nhiều và tẩy trang không kĩ

Do nhu cầu của công việc và cuộc sống, nhiều người trang điểm liên tục, thường xuyên từ ngày này qua ngày khác. Lớp trang điểm làm cho lỗ chân lông ách tắc, bí bách dẫn đến giãn to ra. Cùng với đó, việc tẩy trang không kỹ vừa gây ra mụn, làm da yếu đi, vừa kích thích tăng kích thước lỗ chân lông.

Không chống nắng cho da

Ánh nắng tác hại rất lớn lên da khi chúng có cường độ quá cao. Vì thế khi đi trời nắng gắt bạn cần bảo vệ da của mình bằng kem chống nắng, mũ nón, áo che phủ. Ánh nắng khiến da dễ bị nổi mụn yếu, chảy xệ, tăng sinh tế bào chết và làm bít tắc chân lông làm chân lông to ra.

4 thói quen xấu của chị em phụ nữ vô tình khiến cho lỗ chân lông càng ngày càng to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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