5 bí quyết giúp xử lí làn da bóng dầu tại nhà, tạm biệt gương mặt 'bóng loáng' đơn giản hơn bạn nghĩ

Chăm sóc da 04/08/2023 12:07

Nhiều chị em thường tự ti vì sở hữu làn da dầu mụn bóng loáng, tuy nhiêu nếu áp dụng những mẹo này vào chu trình dưỡng da hằng ngày sẽ giúp khắc phục hiệu quả đấy.

Không lạm dụng giấy thấm dầu

Giấy thấm dầu được cho là giúp lấy đi dầu thừa trên mặt một cách chủ động, từ đó giúp giảm tình trạng da bóng nhờn. Tuy nhiên nếu dùng quá nhiều sẽ khiến da bị khô quá mức cần thiết, từ đó mất cân bằng độ ẩm, dầu càng tiết ra nhiều hơn, khiến lỗ chân lông ngày càng to. Các chị em không nên dùng giấy thấm dầu quá 3 lần/ngày và nên sử dụng các loại giấy thấm dầu chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thay vì ham đồ rẻ.

5 bí quyết giúp xử lí làn da bóng dầu tại nhà, tạm biệt gương mặt 'bóng loáng' đơn giản hơn bạn nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng mặt nạ đất sét 

Mặt nạ đất sét là sản phẩm tích hợp nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi cho da. Chúng thường có các công dụng như làm sạch da, sáng da, hỗ trợ ngừa mụn và trị mụn, làm thông thoáng lỗ chân lông và điều tiết bã nhờn... 

Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng mặt nạ đất sét mà chỉ nên dùng 1-2 lần/tuần.

Tẩy chế bào chết mỗi tuần

Đối với những người da dầu nên tẩy da chết 1 – 2 lần một tuần để lấy hết mọi bụi bẩn dưới da, giúp da thoáng sạch và không bị bít lỗ chân lông. Lưu ý không chà xát quá nhiều các vùng da mỏng, nhạy cảm vì có thể làm da mất độ ẩm tự nhiên, dễ bị kích ứng,…

5 bí quyết giúp xử lí làn da bóng dầu tại nhà, tạm biệt gương mặt 'bóng loáng' đơn giản hơn bạn nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cấp ẩm đầy đủ cho da dầu

Chúng ta thường nghĩ da bóng nhờn, thừa dầu thì cần sử dụng các sản phẩm để giúp da khô sẽ hết bóng. Vì thế nhiều chị em lạm dụng giấy thấm dầu. Mặc dù dùng giấy thấm dầu sẽ giúp nhanh chóng lấy đi lớp dầu nhờn trên mặt, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu cứ lạm dụng giấy thấm dầu thì sẽ lấy đi hết lớp dầu tự nhiên trên da, da lại phải tự động tiết ra nhiều dầu hơn để cân bằng lại. 

 

Vì thế, người có làn da dầu vẫn phải cấp ẩm đầy đủ cho da bằng các loại serum và kem dưỡng có thành phần như HA, niacinamide, glycerin, licochalcone A, dimethicone, dẫn xuất polymer... Nên chọn kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ, kiềm dầu, dễ thấm để hạn chế gây bít tắc. 

5 bí quyết giúp xử lí làn da bóng dầu tại nhà, tạm biệt gương mặt 'bóng loáng' đơn giản hơn bạn nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt đúng cách

Rửa mặt đúng và sạch là bước quan trọng trong việc chăm sóc làn da dầu. Làm sạch da sẽ giúp lỗ chân lông thoáng hơn, sạch các bụi bẩn và bã nhờn tích tụ gây tắc nghẽn, ngăn ngừa được sự xuất hiện của các loại mụn. 

Bạn nên rửa mặt bằng nước ấm vì nước ấm làm sạch da nhờn hiệu quả hơn so với nước lạnh và rửa mặt không quá 3 lần mỗi ngày, vì nhiều hơn có thể làm da bị khô và kích hoạt các tuyến bã nhờn sản xuất thêm chất dầu. 

Nếu dùng sữa rửa mặt cần chọn loại sữa rửa mặt phù hợp và dành riêng cho da dầu. Không nên chọn loại có độ kiềm cao, khi rửa nên nhẹ nhàng để tránh tổn thương da.

Bước tiếp theo là sử dụng nước cân bằng da, giúp làm sạch sâu, se khít lỗ chân lông và cân bằng độ pH cho làn da mụn.

5 mặt nạ đắp qua đêm rẻ tiền giúp bạn lấy lại làn da trắng sáng rạng ngời ngay tại nhà

5 mặt nạ đắp qua đêm rẻ tiền giúp bạn lấy lại làn da trắng sáng rạng ngời ngay tại nhà

Dưới đây là 5 loại mặt nạ đắp qua đêm giúp bạn có làn da trắng sáng rạng ngời ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da chăm sóc da dầu dưỡng da dầu mụn

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 33 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 18 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành