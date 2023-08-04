5 bí quyết giúp xử lí làn da bóng dầu tại nhà, tạm biệt gương mặt 'bóng loáng' đơn giản hơn bạn nghĩ

Giấy thấm dầu được cho là giúp lấy đi dầu thừa trên mặt một cách chủ động, từ đó giúp giảm tình trạng da bóng nhờn. Tuy nhiên nếu dùng quá nhiều sẽ khiến da bị khô quá mức cần thiết, từ đó mất cân bằng độ ẩm, dầu càng tiết ra nhiều hơn, khiến lỗ chân lông ngày càng to. Các chị em không nên dùng giấy thấm dầu quá 3 lần/ngày và nên sử dụng các loại giấy thấm dầu chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thay vì ham đồ rẻ.

Mặt nạ đất sét là sản phẩm tích hợp nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi cho da. Chúng thường có các công dụng như làm sạch da, sáng da, hỗ trợ ngừa mụn và trị mụn, làm thông thoáng lỗ chân lông và điều tiết bã nhờn...

Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng mặt nạ đất sét mà chỉ nên dùng 1-2 lần/tuần.

Tẩy chế bào chết mỗi tuần

Đối với những người da dầu nên tẩy da chết 1 – 2 lần một tuần để lấy hết mọi bụi bẩn dưới da, giúp da thoáng sạch và không bị bít lỗ chân lông. Lưu ý không chà xát quá nhiều các vùng da mỏng, nhạy cảm vì có thể làm da mất độ ẩm tự nhiên, dễ bị kích ứng,…

Ảnh minh họa: Internet

Cấp ẩm đầy đủ cho da dầu

Chúng ta thường nghĩ da bóng nhờn, thừa dầu thì cần sử dụng các sản phẩm để giúp da khô sẽ hết bóng. Vì thế nhiều chị em lạm dụng giấy thấm dầu. Mặc dù dùng giấy thấm dầu sẽ giúp nhanh chóng lấy đi lớp dầu nhờn trên mặt, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu cứ lạm dụng giấy thấm dầu thì sẽ lấy đi hết lớp dầu tự nhiên trên da, da lại phải tự động tiết ra nhiều dầu hơn để cân bằng lại.

Vì thế, người có làn da dầu vẫn phải cấp ẩm đầy đủ cho da bằng các loại serum và kem dưỡng có thành phần như HA, niacinamide, glycerin, licochalcone A, dimethicone, dẫn xuất polymer... Nên chọn kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ, kiềm dầu, dễ thấm để hạn chế gây bít tắc.

Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt đúng cách

Rửa mặt đúng và sạch là bước quan trọng trong việc chăm sóc làn da dầu. Làm sạch da sẽ giúp lỗ chân lông thoáng hơn, sạch các bụi bẩn và bã nhờn tích tụ gây tắc nghẽn, ngăn ngừa được sự xuất hiện của các loại mụn.

Bạn nên rửa mặt bằng nước ấm vì nước ấm làm sạch da nhờn hiệu quả hơn so với nước lạnh và rửa mặt không quá 3 lần mỗi ngày, vì nhiều hơn có thể làm da bị khô và kích hoạt các tuyến bã nhờn sản xuất thêm chất dầu.

Nếu dùng sữa rửa mặt cần chọn loại sữa rửa mặt phù hợp và dành riêng cho da dầu. Không nên chọn loại có độ kiềm cao, khi rửa nên nhẹ nhàng để tránh tổn thương da.

Bước tiếp theo là sử dụng nước cân bằng da, giúp làm sạch sâu, se khít lỗ chân lông và cân bằng độ pH cho làn da mụn.