Nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể tuy không gây hại đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khiến chúng ta cảm thấy tự ti. Hiện nay có rất nhiều phương pháp tẩy nốt ruồi khác nhau, một trong số đó là phương pháp tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng được rất nhiều người quan tâm.

Kem đánh răng luôn được biết đến với công dụng là chăm sóc răng miệng. Ngoài ra, hiện nay nhiều người lại truyền tai nhau cách sử dụng kem đánh răng để tẩy nốt ruồi. Được biết phương pháp này cũng mang lại hiệu quả, vì vậy nó được nhiều người quan tâm và chia sẻ rộng rãi.

Vậy tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng có tốt không và hiệu quả ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên và hiểu rõ hơn về phương pháp này.

Công dụng kem đánh răng đối với tẩy nốt ruồi - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể là phương pháp tương đối khoa học. Vì công thức của các loại kem đánh răng đa phần đều có chứa các thành phần khử trùng, tiêu viêm, florua, baking soda… Các thành phần có công dụng khiến melanin tích tụ bên dưới da cụ thể là các khu vực nốt ruồi bị nhạt màu. Nhờ vậy các nốt ruồi sẽ mờ dần đi.

Vì vậy, cách tẩy nốt ruồi đen bằng kem đánh răng được cho là mang tới hiệu quả trong việc xử lý các nốt ruồi có kích cỡ nhỏ và vừa, màu sắc không quá đậm.

Cách tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng

Cách tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Như đã nói, kem đánh răng không chỉ được biết đến với công dụng là bảo vệ và làm trắng răng mà còn được nhiều người dùng để tẩy nốt ruồi trên da. Bạn có thể thực hiện phương pháp này như sau:

Bước 1: Rửa sạch khu vực da có nốt ruồi, bạn nên sử dụng nước ẩm để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và giúp da giãn nở vừa phải.

Bước 2 : Sử dụng 1 lượng kem đánh răng vừa đủ và thoa đều lên nốt ruồi.

Bước 3 : Đợi đến khi kem đánh răng khô thì bóc gỡ và rửa sạch lại với nước sạch.

Thực hiện đều đặn mỗi tuần 3 lần bạn sẽ thấy nốt ruồi có xu hướng nhạt dần - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện đều đặn mỗi tuần 3 lần bạn sẽ thấy nốt ruồi có xu hướng nhạt dần và biến mất. Bạn nên thực hiện cách tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng trước khi đi ngủ. Vì khi nghỉ ngơi, da bắt đầu giai đoạn phục hồi và các thành phần từ kem đánh răng sẽ dễ dàng phát huy công dụng.

Tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng có hiệu quả không?

Cách tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng được nhiều người áp dụng và có kết quả tốt là do trong thành phần kem đánh răng có chứa một số hoạt chất tẩy rửa đặc biệt.

Những hoạt chất này có khả năng làm mờ các sắc tố melanin – là nguyên nhân xuất hiện nốt ruồi. Vì thế, mẹo tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng mang đến hiệu quả cải thiện đáng kể sau mỗi lần thực hiện.

Kem đánh răng chỉ loại bỏ được những nốt ruồi có kích thước nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, kem đánh răng chỉ loại bỏ được những nốt ruồi có kích thước nhỏ và nhạt màu. Với những nốt ruồi cỡ lớn hoặc quá sẫm màu thì mức độ cải thiện là không nhiều. Nếu quá lạm dụng kem đánh răng thì sẽ khiến da bị bào mòn và ngày càng nhạy cảm hơn.

Lưu ý khi cách tẩy nốt ruồi tại nhà với kem đánh răng

Cách tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng được đánh giá là phương pháp đơn giản và mang lại hiệu quả tốt, tuy nhiên để đạt được kết quả như mong muốn, bạn cần phải lưu ý 1 số vấn đề sau :

Kem đánh răng phải là loại đảm bảo chất lượng, không nên dùng các loại dạng hạt hoặc có thành phần tẩy quá mạnh.

Xóa nốt ruồi bằng kem đánh răng chỉ mang tới công dụng nhất định với nốt ruồi kích cỡ nhỏ và màu sắc nhạt.

Hiệu quả mang lại còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người và sự tương thích với những thành phần có trong kem đánh răng.

Kem đánh răng có thể ăn mòn và gây nên những tổn thương cấp độ nhẹ cho da nếu sử dụng trong thời gian dài.

Kem đánh răng có thể gây nên những tổn thương cấp độ nhẹ cho da - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có thể thấy cách tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng là cách tẩy nốt ruồi được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, kem đánh răng được được biết đến với công dụng là chăm sóc răng miệng, nó không an toàn đối với da. Vì vậy, bạn cần lưu ý và cân nhắc thật kỹ trước khi áp dụng cách tẩy nốt ruồi bằng kem đánh răng tại nhà.