Hướng dẫn mát xa mặt đúng cách cho da đẹp mê ly

Ngoài ra, việc mát xa da mặt trước khi đi ngủ cũng giúp tránh việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng sau khi mát xa, đặc biệt sẽ giúp thoải mái tinh dần và giúp cơ thể dễ vào giấc ngủ hơn.

Buổi tối được xem là thời gian thích hợp nhất cho việc thực hiện các bài mát xa trên da. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, làn da cũng như tinh thần sẽ được thư giãn đáng kể qua các động tác của bàn tay.

Dưới đây là hướng dẫn một vài động tác mát xa da mặt để khắc phục từng vấn đề khác nhau của từng làn da khác nhau:

Mát xa mặt sẽ mang lại kết quả đáng ngạc nhiên trên làn da mụn

Mát xa mặt sẽ mang lại kết quả đáng ngạc nhiên trên làn da mụn khi chúng ta thực hiện đầy đủ các bước sau:

Bước 1:

Bước đầu tiên của việc chăm sóc da mụn là làm sạch da. Nếu bạn trang điểm hay chỉ sử dụng kem chống nắng cũng cần phải tẩy trang kĩ trước. Sau khi tẩy trang chúng ta rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt để làm sạch sâu.

Bước 2:

Chuẩn bị 1 chậu nước ấm ở nhiệt độ vừa phải và 1 khăn cotton. Nhúng ngập khăn vào chậu, vắt ráo nước.

Bước 3:

Đắp khăn ấm lên mặt trong khoảng 5 phút để các lỗ chân lông giãn nở giúp loại bỏ các tế bào chết, bụi bẩn mắc kẹt sâu trong da. Lưu ý ở bước này phải để khăn có đủ độ ấm thì mới giúp da bạn trong trạng thái phù hợp nhất.

Đắp khăn ấm lên mặt trong khoảng 5 phút

Bạn cũng có thể xông da mặt bằng các loại tinh dầu. Nếu xông mặt thì bỏ qua bước 2 và 3.

Bước 4:

Sử dụng tẩy tế bào chết thoa đều khắp mặt và tập trung kỹ vào vùng mũi chứa nhiều mụn đầu đen. Bạn dùng ngón tay trỏ mát xa từ dưới cánh mũi lên, thực hiện động tác này trong vòng 5 phút, sau đó rửa lại với nước lạnh.

Bước 5:

Mát xa theo hình xoắn ốc từ cánh mũi đi lên

Sử dụng kem hoặc các loại dầu mát xa chuyên cho da mụn mát xa theo hình xoắn ốc từ cánh mũi đi lên. Thực hiện tương tự với vùng da 2 bên má.

Việc massage theo hình xoáy ốc sẽ giúp đẩy nhân mụn lên một cách an toàn và không gây tổn thương, từ đó hạn chế hiệu quả việc hình thành các vết thâm trên da.

Bước 6:

Bước cuối cùng, bạn hãy rửa sạch mặt với nước lạnh để giúp se khít lỗ chân lông. Để da khô tự nhiên hoặc thấm khô bằng khăn bông mềm. Kết thúc quy trình massage, bạn có thể thoa đều 1 lớp toner (nước hoa hồng) để dưỡng da và cân bằng độ ẩm cho da.

+ Cách mát xa mặt chống chảy xệ, giúp da mặt săn chắc

Chúng ta có thể chuẩn bị một ít dầu mát xa tự nhiên như dầu dừa, dầu gạo, dầu argan,... để mát xa chống chảy xệ.

Cho một lượng nhỏ dầu ra tay rồi áp hai tay vào với nhau để dung dịch nóng lên giúp tinh chất ngấm sâu vào da hơn. Sau đó, chấm lên các vùng trán, cằm, má, mũi rồi thoa theo hướng từ dưới lên trên, trong ra ngoài.

Bước 1: Mát xa vùng trán

Chúng ta dùng 4 ngón tay đặt vào giữa trán.

Mát xa nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, kết thúc ở vùng thái dương.

Mỗi bên như vậy bạn thực hiện 6 lần nhé.

Bước 2: Mát xa vùng mắt

Mát xa vùng trán và vùng mắt

Sử dụng ngón áp út mát xa theo hình vòng cung từ khóe mắt hướng lên thái dương.

Sau đó đưa tay vuốt vào trong bầu mắt, nhấn giữ tại khóe mắt khoảng 2 giây.

Tiếp tục lặp lại động tác trên 3 lần.

Sau đó ấn nhẹ vào phần rìa xương mắt và lặp lại vài lần.

Bước 3: Mát xa vùng mũi

Dùng 3 ngón tay mát xa theo hình chữ Z, bắt đầu từ cánh mũi đến đuôi lông mày và thẳng lên như hình.

Lặp lại với mỗi bên khoảng 6 lần nhé.

Bước 4: Mát xa vùng má, cằm

Với vùng má và cằm, sử dụng 3 ngón tay.

Mát xa bắt đầu từ vùng cằm, theo hình vòng cung và kết thúc ở cánh mũi.

Sau đó, nhẹ nhàng xoay tay, mát xa lên thái dương. Lặp lại 9 lần vậy nhé hoặc có thể nhiều hơn nếu bạn muốn.

Để cằm thon gọn hơn bạn sử dụng ngón tay cái và ngón trỏ di chuyển dọc theo đường xương hàm, làm như vậy khoảng 9 lần nhé.

Cuối cùng, bạn dùng hai tay mát xa nhẹ nhàng vùng cổ, bắt đầu từ sau tai xuống vùng xương quai xanh giúp thư giãn cơ thể nhé.

2. Lợi ích của bài tập mát xa mặt đúng cách đối với làn da

- Ngăn ngừa mụn

Mát xa da mặt đúng cách sẽ giúp bạn loại bỏ những độc tố gây hại cho da, giữ cân bằng tiết tố giữa các vùng da

Da mặt là nơi tiếp xúc nhiều nhất với tia nắng mặt trời và khói bụi, vì thế đây là nơi dễ gặp các vấn đề về mụn. Mát xa da mặt đúng cách sẽ giúp bạn loại bỏ những độc tố gây hại cho da, giữ cân bằng tiết tố giữa các vùng da trên khuôn mặt.

+ Làm sáng và mịn da

Mát xa da mặt giúp sắc da sáng hơn thông qua việc hấp thu dưỡng chất từ kem dưỡng hoặc từ các loại mặt nạ. Chúng ta nên kết hợp giữa mát xa da mặt và dưỡng da để có được kết quả tốt nhất. Để đề phòng dị ứng da, hãy thử mỹ phẩm mới trên một vùng da nhỏ trước khi đắp mặt nạ dưỡng da.

+ Ngăn ngừa nếp nhăn

Các nếp nhăn do tuổi tác có thể giảm thiểu nếu làn da thường xuyên được mát xa. Những chuyển động khác nhau trên da bằng các động tác mát xa hướng lên trên và vòng tròn, kích thích khả năng đàn hồi của da. Do đó đừng quên việc chăm sóc da mặt mỗi tuần bằng việc mát xa mặt.

Các nếp nhăn do tuổi tác có thể giảm thiểu nếu làn da thường xuyên được mát xa

+ Làm sạch lỗ chân lông

Phương pháp mát xa giúp làm sạch bụi bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông nhờ việc làm nóng làn da và giãn nở lỗ chân lông. Bạn có biết bụi bẩn chính là nguyên nhân làm bít lỗ chân lông, gây viêm da và các bệnh khác về da chẳng hạn như mụn trứng cá, mụn đầu đen và làm da mặt của bạn xấu đi.

+ Làm giảm căng thẳng, tăng cường lưu thông máu

Lợi ích của việc mát xa mặt thường xuyên có thể làm giảm căng thẳng thần kinh của bạn. Các phương pháp chăm sóc da trên khuôn mặt đúng cách giúp bạn cảm thấy thoải mái nhất, giảm căng thẳng, stress.

+ Làm căng da mặt tự nhiên

Việc kích thích các cơ mặt thông qua hình thức mát xa giúp cung cấp oxy cho da mặt, giúp da điều tiết tốt hơn. Từ đó da sẽ sáng hồng và căng mịn hơn.

+ Bổ sung nước cho da, ngăn khô da

Khô da là tình trạng phổ biến vào mùa lạnh hay do tính chất da của từng người. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể mát xa da mặt thường xuyên giúp loại bỏ được những tế bào chết bám trên da và giúp da hấp thụ các sản phẩm dưỡng ẩm và chăm sóc da tốt hơn.

Mát xa da mặt thường xuyên giúp loại bỏ được những tế bào chết bám trên da và giúp da hấp thụ các sản phẩm dưỡng ẩm và chăm sóc da tốt hơn

3. Vài lưu ý khi thực hiện mát xa mặt tại nhà

+ Không nên mát xa da vùng mặt quá lâu dễ khiến da mất độ đàn hồi và lão hóa. Do đó, tùy thuộc vào sức khỏe của da mặt, bạn chỉ nên mát xa trong 5 – 10 phút/lần và 2 – 3 lần/tuần.

+ Trước khi mát xa mặt không nên nặn mụn vì có thể gây sưng và viêm nhiễm. Ngoài ra, khi thực hiện các động tác mát xa bạn nên thực hiện nhẹ nhàng, tránh gây tổn thương da.

+ Khi sử dụng các loại tinh dầu trong xông hơi cũng như mát xa dưỡng da, nên lựa chọn các loại tinh dầu dành riêng cho mát xa trị liệu, chất lượng, không bị pha tạp với hóa chất để tránh gây khó thở, nhịp tim tăng cao.

Không nên mát xa da vùng mặt quá lâu dễ khiến da mất độ đàn hồi và lão hóa

+ Không thực hiện các động tác mát xa lên các vết thương hở hoặc làn da đang bị dị ứng.

+ Các loại mỹ phẩm sử dụng khi mát xa da mặt nên lựa chọn sản phẩm chất lượng, phù hợp với đặc tính của làn da để tránh gây kích ứng.

+ Bên cạnh việc mát xa, cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh, sinh hoạt hợp lý, ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước để cân bằng làn da từ bên trong cơ thể.

Với những động tác đơn giản đã được hướng dẫn như trên, hy vọng các chị em đã biết phải mát xa mặt đúng cách như thế nào. Hãy bắt tay vào thực hiện ngay và cảm nhận ngay hiệu quả mang lại.